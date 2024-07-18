https://ukraina.ru/20240718/1056337540.html

Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию

Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию - 18.07.2024 Украина.ру

Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию

Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что его страна не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, то он совершенно прав. Потому что это Евросоюз, в котором рулит Урсула фон дер Ляйен, мать ее семерых детей, угрожает России.

2024-07-18T19:04

2024-07-18T19:04

2024-07-18T19:05

украина

россия

владимир зеленский

"азов"

украинский неонацизм

киев

европа

урсула фон дер ляйен

ирина фарион

адольф гитлер

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Именно для войны с Россией упомянутая Урсула желает превратить Европейский союз в "оборонный" и даже назначить в нем нового еврокомиссара, который отвечал бы за оборону и безопасность, а на самом деле координировал бы перевода ВПК стран Европы на военные рельсы. Или хотя бы для того, чтобы было что из вооружения на скорую руку произвести и послать неонацистской Украине во главе с просроченным Владимиром Зеленским. Опять же – для войны с Россией.Война с Россией для Урсулы и для множества европейских политиков сегодня – это идея-фикс. Не так вымученная путем самостоятельных зрелых размышлений о жизни нашей скорбной, как результат приказания из-за Атлантики, из США, которые не любят, чтобы им противоречили или не выполняли их хотелки.Но по-любому войне с Россией сегодня подчинены все помысли и деяния американских холуев, занимающих различные высокие посты как в Евросоюзе, так и в отдельных, входящих в него странах. А недавно во время просмотра заседания ООН все заметили, что на почве русофобии даже возникают удивительные колбасные смычки. Например, нарочно и не придумаешь: рядом сидели федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Финляндии Александр Стубб – союз, по мнению экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, ливерной колбасы с финским сервелатом.Но не суть. Европолитики на американо-англосаксонском подсосе заняты сегодня двумя главными вещами:а) поиском идеологического обоснования своей ненависти к России (все другое уже известно – Европа завидует России во всем -- размерам территории, богатству, землям, ресурсам и природным ископаемым. И потому, значит, хочет поражения России, чтобы заграбастать себе ее необъятные ресурсы);б) подготовкой силы, способной воевать с Россией. Или хотя бы силы, которую можно натравить и бросить войной против России.Точно так, как это было и с Адольфом Гитлером и германским нацизмом, который выпестовали, мобилизовали, вскормили, подготовили и натравили на СССР 22 июня 1941 года. Даже ценой того, что взбесившийся фюрер немецкого народа перед этим с 1939 года за считанные месяцы поставил, извините, раком и подмял по себя всю Европу с Францией включительно.Но все играли с ним в поддавки, закрывали глаза на любые его гадости и преступления, лишь бы он только начал свой "Дранг нах Остен" (поход на Восток), оправдывая свои действия "защитой демократии от коммунизма и сталинского тоталитаризма". Антикоммунизмом тогда оправдывали, отмывали и отмазывали любые преступления "во имя демократии".Сейчас ситуация практически аналогичная. Исторически идентичная. С той только разницей, что, во-первых, место антикоммунизма заняла русофобия. Оголтелая, жестокая и не знающая границ.А во-вторых, на место Германии выбрали сегодня неонацистскую Украину, которую превратили в гигантскую АнтиРоссию и спровоцировали ее на войну с Россией, которая ответила на все провокации спецвоенной операцией (СВО), которая длится уже третий год. И понятно, что Украина – это, как все заметили, не Германия. Но поскольку выбирать не приходится, то сосут и худосочный хрящи, если не дали сочной отбивной.Продажная компрадорская и коллаборационистская эрзац-элита, навербованная из мелкотравчатых и дешевых соросят, найденных на помойках и прикормленных на щедрые гранты (как партия просроченного украинского фюрера Зеленского "Слуга народа", куда, как кажется, набирали членов по объявлениям на заборах и общественных туалетах), с таким раскладом согласна. И готова воевать до последнего украинца. Ни первого, ни последнего украинца соросятам не жалко, а сами они надеются в их разряд не попасть, а вовремя свалить из страны. Под гарантии хозяев, кукловодов, кураторов и спонсоров. Как надеется на это и их общий кумир Зеленский.Для того, чтобы натравливание Украины и ее неонацистов на Россию прошло гладко даже в умах мировой общественности, дело осталось за малых – найти удобоваримое обоснование возрождению, реанимации и гальванизации трупа гитлеровского нацизма и итальянского фашизма. И нацизм, и фашизм в Украине начали активно и форсировано возрождать и обелять от преступлений, чтобы сделать их тем, чем они и были в Европе в средине ХХ века – идеологией и политической практикой, плотью от плоти мирового империализма, призванными победить коммунизм.Вот для этого в Украине и занялись перепрошивкой мозгов населения – его памяти, традиций, прежних представлений о добре и зле, веры, нравственно-моральных, этических и даже эстетических устоев и постулатов, патриотизма, человеколюбия и т. д.Сегодня в Украине активно проходит политико-идеологическая реанимация и реабилитация гитлеровского нацизма, чтобы найти надежную основу современному неонацизму, корнями уходящему в идеологию Организации украинских националистов и практику Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*. Для этих целей служил госпереворот 2014 года, а после приходя в 2019 году к власти Зеленского эти процессы пошли в ускоренном темпе.И вот уже в учебниках истории в Украине Гитлера представляют, как "выдающегося немецкого политика", который внес "весомый вклад в борьбу украинского народа за независимость". Следовательно, боевики и функционеры ОУН-УПА*, которые лизали ему сапоги и причастны ко всем его преступлениям против человечности, -- тоже не предатели Украины, а герои борьбы за ее свободу и суверенитет.Сегодня реабилитация нацизма и прививка неонацизма перекинулись и на Европу, где еще совсем недавно всякие заигрывания с кровавым прошлым, связанным с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини были запрещены законом и правоприменительной практикой. Сейчас и европейцев приучают, что гитлеризм и фашизм – это норма политической жизни, с придурью и не без эксцессов, но норма.И вот неделю назад в Европу ломанулся на гастроли "Азов"*, приснопамятный карательный батальон, ставший полком Нацгвардии. Его боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из так называемых "ветеранов-азовцев", "Третья штурмовая везет движ на евротур, чтобы наконец-то вживую встретиться с нашими за границей. Варшава, Вроцлав, Берлин, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вильнюс и другие", -- написали гастролеры.И они уже знаково и символично отметились. Один из боевиков – Никита Мирощенко -- вместе со своей девушкой посетил Освенцим. И надел футболку с цитатой Гитлера: "Там, где мы, другим нет места". Чтобы сфоткаться на фоне концлагеря. "Гырла" у него подобралась соответствующая -- под постом написала комментарий: "Cлава богу, я не еврейка".А ведь еще в 2015 году назад "Азов"* был признан фашистским и экстремистским в США, и ему было решено не давать оружие и не оказывать какую-либо помощь. Однако с началом СВО США сами начали помогать "Азову"* в 2023 году, а в этом году вообще официально сняли запрет на поставки "азовцам"*. Как борцам за Украину…А тем временем в Украине в завершающую стадию полной отмены России, русского языка и даже упоминания о чем-либо русском или российском входит русофобия. Как широкая основа всей антироссийской деятельности современной Украины и ее доморощенных защитников и патриотов. Потому что в стране с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот документ фактически запрещает использование русского языка в публичном пространстве – от образования до СМИ.А с недавних пор возглавил движения русофобов первый вуз Украины – ее Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко, возглавляемый ректором Владимиром Бугровым. По инициативе именно этого чиновника в октябре 2023 года в КНУ перестали изучать русский и белорусский языки и запретили использовать для научной деятельности российские источники.Сам ректор и рассказывал журналистам информагентства "Украинские новости": "У нас в институте филологии изучался русский язык и литература, белорусский язык и литература, фарси (персидский). Мы эти программы закрыли". Прогнулся, значит, "вченый" перед США за грантами еще и на иранском направлении – знает, за что дают подачки.Ректор БугровПо мнению этого человека, о котором можно сказать, что он то ли сам сала переел, то ли его дикий кабан больно за голову укусил на нехитром и безинтеллектуальном (вглядитесь в это лицо) досуге, изучать русский язык и литературу не нужно и в средней школе. Чтобы градус патриотизма не падал.При этом пан Бугров зарекомендовал себя как знаток медицины явно в области психиатрии. По его словам, из великой русской литературной сокровищницы можно уделить внимание лишь некоторым произведениям. Да и то в рамках курса мировой литературы. И при этом подвергать критическому анализу под присмотром знающих спецов: "…Как на медицинском отделении или на биологическом факультете университета изучают вирусы, так же в университете должна изучаться русская литература – под наблюдением преподавателя-исследователя".А потом жизнь подтвердила, что если ректору КНУ, объятому бесконтрольным патриотизмом, желанием усидеть на своем месте и жаждой грантов, долго читать справочники по психиатрии, то последствия могут быть необратимыми.Недавно ректор Бугров издал приказ по университету, которым запретил студентам использовать в курсовых, дипломных работах и рефератах слова "Россия", "российский" и "русский", а взамен использовать такие слова, как "орки" и "московия".Приказ БугроваПричем, как видим, патриотизм позволяет Бугрову даже названия писать с маленькой буквы. И даже в патриотическом раже нарушать распоряжения вышестоящих товарищей, у которых мозг усох не до конца. Ведь ранее украинская Нацкомиссия по стандартам государственного языка разрешила в текстах неофициального содержания писать слова и словосочетания "Россия", "Российская Федерация", "Москва" и аналогичные со строчной буквы. А так особым шиком считается у патриотов лупить все с буквы маленькой. Чтобы, как вы понимаете, Путину было плохо…И, как оказалось, читал-то ректор Бугров свои психиатрические книжечки не один, а в солидной компании. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь по кличке "шпрехенфюрер" предложил заменить все названия детсадиков, в которых чувствуется Россия: "Одуванчик" на "Кульбабу", "Солнышко" на "Сонэчко", "Ивушку" на "Вэрбоньку", а вместо "Домик" и вовсе тупо писать "Будынок".В Киево-Могилянской академии в начале этого года запретили студентам и преподавателям общаться между собой на русском языке. Везде. Даже в мыслях.Супруга просроченного укро-фюрера Елена Зеленская вдруг выяснила, что сегодня старается вообще не говорить по-русски, потому как в Украине стало "неприятно говорить по-русски", а без украинского языка сейчас никому не прожить. И потому "мадам Скумбрия по 8" (так президентшу называют за глаза за знание цен на рыбных ранках) считает, что и все граждане страны должны последовать ее примеру и перейти на украинский.Знаменитая на всю психиатрическую общественность планеты патриотов языковед Ирина Фарион потребовала, чтобы все военнослужащие говорили только на государственном языке, а русскоговорящим "азовцам"* предложила переехать жить в Сибирь. Заявив к диагнозу, что в Украине не существует юридической категории "русскоговорящее население" и назвала жителей восточных регионов "ущербными маргиналами". Ирине даже "азовцы" пообещали начистить пятак, но украинский суд встал на ее сторону.Такие вот дела. И жальче всех, конечно, украинских детей. Раздухарившийся под американо-европейской крышей "Азов"* начал выпускать детскую одежду со своей символикой. В украинских интернет-магазинах в продаже появились детская одежда и слюнявчики с изображением символики националистов в виде "волчьего крюк" -- эмблемы гитлеровской партии НСДАП, тактического знака танковой дивизии СС "Рейх" и других подразделений СС, а ныне также символа собственно батальона "Азов"*. В ход пошли и оккультный символ "Черное солнце" с подписью "В раю бесспорно, хорошо, но в аду у меня больше друзей".Знают они, что сотворили с современной Украиной, знают. Но вот что делать с этими патриотами, похоже, не знает никто. Ветеринары, правда, утверждают, что методов лечения страдающих бешенством животных пока нет, и потому сбрендивших четвероногих просто истребляют. Как, в принципе, фашистов и нацистов в 1945-м. И только жаль, что тогда некоторые особи ушли от "лечения" и расплодились…* - запрещенные в России террористические организации

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html

https://ukraina.ru/20230421/1045528163.html

https://ukraina.ru/20220808/1037382724.html

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