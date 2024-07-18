Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию - 18.07.2024 Украина.ру
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Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию
Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию - 18.07.2024 Украина.ру
Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию
Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что его страна не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, то он совершенно прав. Потому что это Евросоюз, в котором рулит Урсула фон дер Ляйен, мать ее семерых детей, угрожает России.
2024-07-18T19:04
2024-07-18T19:05
украина
россия
владимир зеленский
"азов"
украинский неонацизм
киев
европа
урсула фон дер ляйен
ирина фарион
адольф гитлер
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Именно для войны с Россией упомянутая Урсула желает превратить Европейский союз в "оборонный" и даже назначить в нем нового еврокомиссара, который отвечал бы за оборону и безопасность, а на самом деле координировал бы перевода ВПК стран Европы на военные рельсы. Или хотя бы для того, чтобы было что из вооружения на скорую руку произвести и послать неонацистской Украине во главе с просроченным Владимиром Зеленским. Опять же – для войны с Россией.Война с Россией для Урсулы и для множества европейских политиков сегодня – это идея-фикс. Не так вымученная путем самостоятельных зрелых размышлений о жизни нашей скорбной, как результат приказания из-за Атлантики, из США, которые не любят, чтобы им противоречили или не выполняли их хотелки.Но по-любому войне с Россией сегодня подчинены все помысли и деяния американских холуев, занимающих различные высокие посты как в Евросоюзе, так и в отдельных, входящих в него странах. А недавно во время просмотра заседания ООН все заметили, что на почве русофобии даже возникают удивительные колбасные смычки. Например, нарочно и не придумаешь: рядом сидели федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Финляндии Александр Стубб – союз, по мнению экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, ливерной колбасы с финским сервелатом.Но не суть. Европолитики на американо-англосаксонском подсосе заняты сегодня двумя главными вещами:а) поиском идеологического обоснования своей ненависти к России (все другое уже известно – Европа завидует России во всем -- размерам территории, богатству, землям, ресурсам и природным ископаемым. И потому, значит, хочет поражения России, чтобы заграбастать себе ее необъятные ресурсы);б) подготовкой силы, способной воевать с Россией. Или хотя бы силы, которую можно натравить и бросить войной против России.Точно так, как это было и с Адольфом Гитлером и германским нацизмом, который выпестовали, мобилизовали, вскормили, подготовили и натравили на СССР 22 июня 1941 года. Даже ценой того, что взбесившийся фюрер немецкого народа перед этим с 1939 года за считанные месяцы поставил, извините, раком и подмял по себя всю Европу с Францией включительно.Но все играли с ним в поддавки, закрывали глаза на любые его гадости и преступления, лишь бы он только начал свой "Дранг нах Остен" (поход на Восток), оправдывая свои действия "защитой демократии от коммунизма и сталинского тоталитаризма". Антикоммунизмом тогда оправдывали, отмывали и отмазывали любые преступления "во имя демократии".Сейчас ситуация практически аналогичная. Исторически идентичная. С той только разницей, что, во-первых, место антикоммунизма заняла русофобия. Оголтелая, жестокая и не знающая границ.А во-вторых, на место Германии выбрали сегодня неонацистскую Украину, которую превратили в гигантскую АнтиРоссию и спровоцировали ее на войну с Россией, которая ответила на все провокации спецвоенной операцией (СВО), которая длится уже третий год. И понятно, что Украина – это, как все заметили, не Германия. Но поскольку выбирать не приходится, то сосут и худосочный хрящи, если не дали сочной отбивной.Продажная компрадорская и коллаборационистская эрзац-элита, навербованная из мелкотравчатых и дешевых соросят, найденных на помойках и прикормленных на щедрые гранты (как партия просроченного украинского фюрера Зеленского "Слуга народа", куда, как кажется, набирали членов по объявлениям на заборах и общественных туалетах), с таким раскладом согласна. И готова воевать до последнего украинца. Ни первого, ни последнего украинца соросятам не жалко, а сами они надеются в их разряд не попасть, а вовремя свалить из страны. Под гарантии хозяев, кукловодов, кураторов и спонсоров. Как надеется на это и их общий кумир Зеленский.Для того, чтобы натравливание Украины и ее неонацистов на Россию прошло гладко даже в умах мировой общественности, дело осталось за малых – найти удобоваримое обоснование возрождению, реанимации и гальванизации трупа гитлеровского нацизма и итальянского фашизма. И нацизм, и фашизм в Украине начали активно и форсировано возрождать и обелять от преступлений, чтобы сделать их тем, чем они и были в Европе в средине ХХ века – идеологией и политической практикой, плотью от плоти мирового империализма, призванными победить коммунизм.Вот для этого в Украине и занялись перепрошивкой мозгов населения – его памяти, традиций, прежних представлений о добре и зле, веры, нравственно-моральных, этических и даже эстетических устоев и постулатов, патриотизма, человеколюбия и т. д.Сегодня в Украине активно проходит политико-идеологическая реанимация и реабилитация гитлеровского нацизма, чтобы найти надежную основу современному неонацизму, корнями уходящему в идеологию Организации украинских националистов и практику Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*. Для этих целей служил госпереворот 2014 года, а после приходя в 2019 году к власти Зеленского эти процессы пошли в ускоренном темпе.И вот уже в учебниках истории в Украине Гитлера представляют, как "выдающегося немецкого политика", который внес "весомый вклад в борьбу украинского народа за независимость". Следовательно, боевики и функционеры ОУН-УПА*, которые лизали ему сапоги и причастны ко всем его преступлениям против человечности, -- тоже не предатели Украины, а герои борьбы за ее свободу и суверенитет.Сегодня реабилитация нацизма и прививка неонацизма перекинулись и на Европу, где еще совсем недавно всякие заигрывания с кровавым прошлым, связанным с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини были запрещены законом и правоприменительной практикой. Сейчас и европейцев приучают, что гитлеризм и фашизм – это норма политической жизни, с придурью и не без эксцессов, но норма.И вот неделю назад в Европу ломанулся на гастроли "Азов"*, приснопамятный карательный батальон, ставший полком Нацгвардии. Его боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из так называемых "ветеранов-азовцев", "Третья штурмовая везет движ на евротур, чтобы наконец-то вживую встретиться с нашими за границей. Варшава, Вроцлав, Берлин, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вильнюс и другие", -- написали гастролеры.И они уже знаково и символично отметились. Один из боевиков – Никита Мирощенко -- вместе со своей девушкой посетил Освенцим. И надел футболку с цитатой Гитлера: "Там, где мы, другим нет места". Чтобы сфоткаться на фоне концлагеря. "Гырла" у него подобралась соответствующая -- под постом написала комментарий: "Cлава богу, я не еврейка".А ведь еще в 2015 году назад "Азов"* был признан фашистским и экстремистским в США, и ему было решено не давать оружие и не оказывать какую-либо помощь. Однако с началом СВО США сами начали помогать "Азову"* в 2023 году, а в этом году вообще официально сняли запрет на поставки "азовцам"*. Как борцам за Украину…А тем временем в Украине в завершающую стадию полной отмены России, русского языка и даже упоминания о чем-либо русском или российском входит русофобия. Как широкая основа всей антироссийской деятельности современной Украины и ее доморощенных защитников и патриотов. Потому что в стране с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот документ фактически запрещает использование русского языка в публичном пространстве – от образования до СМИ.А с недавних пор возглавил движения русофобов первый вуз Украины – ее Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко, возглавляемый ректором Владимиром Бугровым. По инициативе именно этого чиновника в октябре 2023 года в КНУ перестали изучать русский и белорусский языки и запретили использовать для научной деятельности российские источники.Сам ректор и рассказывал журналистам информагентства "Украинские новости": "У нас в институте филологии изучался русский язык и литература, белорусский язык и литература, фарси (персидский). Мы эти программы закрыли". Прогнулся, значит, "вченый" перед США за грантами еще и на иранском направлении – знает, за что дают подачки.Ректор БугровПо мнению этого человека, о котором можно сказать, что он то ли сам сала переел, то ли его дикий кабан больно за голову укусил на нехитром и безинтеллектуальном (вглядитесь в это лицо) досуге, изучать русский язык и литературу не нужно и в средней школе. Чтобы градус патриотизма не падал.При этом пан Бугров зарекомендовал себя как знаток медицины явно в области психиатрии. По его словам, из великой русской литературной сокровищницы можно уделить внимание лишь некоторым произведениям. Да и то в рамках курса мировой литературы. И при этом подвергать критическому анализу под присмотром знающих спецов: "…Как на медицинском отделении или на биологическом факультете университета изучают вирусы, так же в университете должна изучаться русская литература – под наблюдением преподавателя-исследователя".А потом жизнь подтвердила, что если ректору КНУ, объятому бесконтрольным патриотизмом, желанием усидеть на своем месте и жаждой грантов, долго читать справочники по психиатрии, то последствия могут быть необратимыми.Недавно ректор Бугров издал приказ по университету, которым запретил студентам использовать в курсовых, дипломных работах и рефератах слова "Россия", "российский" и "русский", а взамен использовать такие слова, как "орки" и "московия".Приказ БугроваПричем, как видим, патриотизм позволяет Бугрову даже названия писать с маленькой буквы. И даже в патриотическом раже нарушать распоряжения вышестоящих товарищей, у которых мозг усох не до конца. Ведь ранее украинская Нацкомиссия по стандартам государственного языка разрешила в текстах неофициального содержания писать слова и словосочетания "Россия", "Российская Федерация", "Москва" и аналогичные со строчной буквы. А так особым шиком считается у патриотов лупить все с буквы маленькой. Чтобы, как вы понимаете, Путину было плохо…И, как оказалось, читал-то ректор Бугров свои психиатрические книжечки не один, а в солидной компании. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь по кличке "шпрехенфюрер" предложил заменить все названия детсадиков, в которых чувствуется Россия: "Одуванчик" на "Кульбабу", "Солнышко" на "Сонэчко", "Ивушку" на "Вэрбоньку", а вместо "Домик" и вовсе тупо писать "Будынок".В Киево-Могилянской академии в начале этого года запретили студентам и преподавателям общаться между собой на русском языке. Везде. Даже в мыслях.Супруга просроченного укро-фюрера Елена Зеленская вдруг выяснила, что сегодня старается вообще не говорить по-русски, потому как в Украине стало "неприятно говорить по-русски", а без украинского языка сейчас никому не прожить. И потому "мадам Скумбрия по 8" (так президентшу называют за глаза за знание цен на рыбных ранках) считает, что и все граждане страны должны последовать ее примеру и перейти на украинский.Знаменитая на всю психиатрическую общественность планеты патриотов языковед Ирина Фарион потребовала, чтобы все военнослужащие говорили только на государственном языке, а русскоговорящим "азовцам"* предложила переехать жить в Сибирь. Заявив к диагнозу, что в Украине не существует юридической категории "русскоговорящее население" и назвала жителей восточных регионов "ущербными маргиналами". Ирине даже "азовцы" пообещали начистить пятак, но украинский суд встал на ее сторону.Такие вот дела. И жальче всех, конечно, украинских детей. Раздухарившийся под американо-европейской крышей "Азов"* начал выпускать детскую одежду со своей символикой. В украинских интернет-магазинах в продаже появились детская одежда и слюнявчики с изображением символики националистов в виде "волчьего крюк" -- эмблемы гитлеровской партии НСДАП, тактического знака танковой дивизии СС "Рейх" и других подразделений СС, а ныне также символа собственно батальона "Азов"*. В ход пошли и оккультный символ "Черное солнце" с подписью "В раю бесспорно, хорошо, но в аду у меня больше друзей".Знают они, что сотворили с современной Украиной, знают. Но вот что делать с этими патриотами, похоже, не знает никто. Ветеринары, правда, утверждают, что методов лечения страдающих бешенством животных пока нет, и потому сбрендивших четвероногих просто истребляют. Как, в принципе, фашистов и нацистов в 1945-м. И только жаль, что тогда некоторые особи ушли от "лечения" и расплодились…* - запрещенные в России террористические организации
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украина, россия, владимир зеленский, "азов", украинский неонацизм, киев, европа, урсула фон дер ляйен, ирина фарион, адольф гитлер, дмитрий песков, ес, сс, мнения
Украина, Россия, Владимир Зеленский, "Азов", украинский неонацизм, Киев, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Ирина Фарион, Адольф Гитлер, Дмитрий Песков, ЕС, СС, Мнения

Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию

19:04 18.07.2024 (обновлено: 19:05 18.07.2024)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что его страна не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, то он совершенно прав. Потому что это Евросоюз, в котором рулит Урсула фон дер Ляйен, мать ее семерых детей, угрожает России.
Именно для войны с Россией упомянутая Урсула желает превратить Европейский союз в "оборонный" и даже назначить в нем нового еврокомиссара, который отвечал бы за оборону и безопасность, а на самом деле координировал бы перевода ВПК стран Европы на военные рельсы. Или хотя бы для того, чтобы было что из вооружения на скорую руку произвести и послать неонацистской Украине во главе с просроченным Владимиром Зеленским. Опять же – для войны с Россией.
Война с Россией для Урсулы и для множества европейских политиков сегодня – это идея-фикс. Не так вымученная путем самостоятельных зрелых размышлений о жизни нашей скорбной, как результат приказания из-за Атлантики, из США, которые не любят, чтобы им противоречили или не выполняли их хотелки.
Но по-любому войне с Россией сегодня подчинены все помысли и деяния американских холуев, занимающих различные высокие посты как в Евросоюзе, так и в отдельных, входящих в него странах. А недавно во время просмотра заседания ООН все заметили, что на почве русофобии даже возникают удивительные колбасные смычки. Например, нарочно и не придумаешь: рядом сидели федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Финляндии Александр Стубб – союз, по мнению экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, ливерной колбасы с финским сервелатом.
Но не суть. Европолитики на американо-англосаксонском подсосе заняты сегодня двумя главными вещами:
а) поиском идеологического обоснования своей ненависти к России (все другое уже известно – Европа завидует России во всем -- размерам территории, богатству, землям, ресурсам и природным ископаемым. И потому, значит, хочет поражения России, чтобы заграбастать себе ее необъятные ресурсы);
б) подготовкой силы, способной воевать с Россией. Или хотя бы силы, которую можно натравить и бросить войной против России.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Точно так, как это было и с Адольфом Гитлером и германским нацизмом, который выпестовали, мобилизовали, вскормили, подготовили и натравили на СССР 22 июня 1941 года. Даже ценой того, что взбесившийся фюрер немецкого народа перед этим с 1939 года за считанные месяцы поставил, извините, раком и подмял по себя всю Европу с Францией включительно.
Но все играли с ним в поддавки, закрывали глаза на любые его гадости и преступления, лишь бы он только начал свой "Дранг нах Остен" (поход на Восток), оправдывая свои действия "защитой демократии от коммунизма и сталинского тоталитаризма". Антикоммунизмом тогда оправдывали, отмывали и отмазывали любые преступления "во имя демократии".
Сейчас ситуация практически аналогичная. Исторически идентичная. С той только разницей, что, во-первых, место антикоммунизма заняла русофобия. Оголтелая, жестокая и не знающая границ.
А во-вторых, на место Германии выбрали сегодня неонацистскую Украину, которую превратили в гигантскую АнтиРоссию и спровоцировали ее на войну с Россией, которая ответила на все провокации спецвоенной операцией (СВО), которая длится уже третий год. И понятно, что Украина – это, как все заметили, не Германия. Но поскольку выбирать не приходится, то сосут и худосочный хрящи, если не дали сочной отбивной.
Продажная компрадорская и коллаборационистская эрзац-элита, навербованная из мелкотравчатых и дешевых соросят, найденных на помойках и прикормленных на щедрые гранты (как партия просроченного украинского фюрера Зеленского "Слуга народа", куда, как кажется, набирали членов по объявлениям на заборах и общественных туалетах), с таким раскладом согласна. И готова воевать до последнего украинца. Ни первого, ни последнего украинца соросятам не жалко, а сами они надеются в их разряд не попасть, а вовремя свалить из страны. Под гарантии хозяев, кукловодов, кураторов и спонсоров. Как надеется на это и их общий кумир Зеленский.
Для того, чтобы натравливание Украины и ее неонацистов на Россию прошло гладко даже в умах мировой общественности, дело осталось за малых – найти удобоваримое обоснование возрождению, реанимации и гальванизации трупа гитлеровского нацизма и итальянского фашизма. И нацизм, и фашизм в Украине начали активно и форсировано возрождать и обелять от преступлений, чтобы сделать их тем, чем они и были в Европе в средине ХХ века – идеологией и политической практикой, плотью от плоти мирового империализма, призванными победить коммунизм.
Вот для этого в Украине и занялись перепрошивкой мозгов населения – его памяти, традиций, прежних представлений о добре и зле, веры, нравственно-моральных, этических и даже эстетических устоев и постулатов, патриотизма, человеколюбия и т. д.
Маленький украинец
26 апреля, 13:46
Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлятьСовершенно страшные данные социсследований среди украинских детей обнародовала недавно украинская же общественная молодежная организация "Спільна мова" (Общий язык). Оказывается, по факту дебилизация – второе имя нынешнего укро-образования.
Сегодня в Украине активно проходит политико-идеологическая реанимация и реабилитация гитлеровского нацизма, чтобы найти надежную основу современному неонацизму, корнями уходящему в идеологию Организации украинских националистов и практику Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*. Для этих целей служил госпереворот 2014 года, а после приходя в 2019 году к власти Зеленского эти процессы пошли в ускоренном темпе.
И вот уже в учебниках истории в Украине Гитлера представляют, как "выдающегося немецкого политика", который внес "весомый вклад в борьбу украинского народа за независимость". Следовательно, боевики и функционеры ОУН-УПА*, которые лизали ему сапоги и причастны ко всем его преступлениям против человечности, -- тоже не предатели Украины, а герои борьбы за ее свободу и суверенитет.
Сегодня реабилитация нацизма и прививка неонацизма перекинулись и на Европу, где еще совсем недавно всякие заигрывания с кровавым прошлым, связанным с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини были запрещены законом и правоприменительной практикой. Сейчас и европейцев приучают, что гитлеризм и фашизм – это норма политической жизни, с придурью и не без эксцессов, но норма.
И вот неделю назад в Европу ломанулся на гастроли "Азов"*, приснопамятный карательный батальон, ставший полком Нацгвардии. Его боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из так называемых "ветеранов-азовцев", "Третья штурмовая везет движ на евротур, чтобы наконец-то вживую встретиться с нашими за границей. Варшава, Вроцлав, Берлин, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вильнюс и другие", -- написали гастролеры.
И они уже знаково и символично отметились. Один из боевиков – Никита Мирощенко -- вместе со своей девушкой посетил Освенцим. И надел футболку с цитатой Гитлера: "Там, где мы, другим нет места". Чтобы сфоткаться на фоне концлагеря. "Гырла" у него подобралась соответствующая -- под постом написала комментарий: "Cлава богу, я не еврейка".
А ведь еще в 2015 году назад "Азов"* был признан фашистским и экстремистским в США, и ему было решено не давать оружие и не оказывать какую-либо помощь. Однако с началом СВО США сами начали помогать "Азову"* в 2023 году, а в этом году вообще официально сняли запрет на поставки "азовцам"*. Как борцам за Украину…
Зеленский и его команда
21 апреля 2023, 10:02
"Мы за ценой не постоим". Почему неонацизм украинской власти обязательно завершится антисемитизмомСейчас в Киеве силовики при поддержке нациков опять штурмуют Киево-Печерскую лавру. Чтобы окончательно изгнать оттуда "московских попов". И это опять возвращает страну к событиям в украинских верхах в 2016 году
А тем временем в Украине в завершающую стадию полной отмены России, русского языка и даже упоминания о чем-либо русском или российском входит русофобия. Как широкая основа всей антироссийской деятельности современной Украины и ее доморощенных защитников и патриотов. Потому что в стране с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот документ фактически запрещает использование русского языка в публичном пространстве – от образования до СМИ.
А с недавних пор возглавил движения русофобов первый вуз Украины – ее Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко, возглавляемый ректором Владимиром Бугровым. По инициативе именно этого чиновника в октябре 2023 года в КНУ перестали изучать русский и белорусский языки и запретили использовать для научной деятельности российские источники.
Сам ректор и рассказывал журналистам информагентства "Украинские новости": "У нас в институте филологии изучался русский язык и литература, белорусский язык и литература, фарси (персидский). Мы эти программы закрыли". Прогнулся, значит, "вченый" перед США за грантами еще и на иранском направлении – знает, за что дают подачки.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / volodymyrbugrov
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / volodymyrbugrov
Ректор Бугров
По мнению этого человека, о котором можно сказать, что он то ли сам сала переел, то ли его дикий кабан больно за голову укусил на нехитром и безинтеллектуальном (вглядитесь в это лицо) досуге, изучать русский язык и литературу не нужно и в средней школе. Чтобы градус патриотизма не падал.
При этом пан Бугров зарекомендовал себя как знаток медицины явно в области психиатрии. По его словам, из великой русской литературной сокровищницы можно уделить внимание лишь некоторым произведениям. Да и то в рамках курса мировой литературы. И при этом подвергать критическому анализу под присмотром знающих спецов: "…Как на медицинском отделении или на биологическом факультете университета изучают вирусы, так же в университете должна изучаться русская литература – под наблюдением преподавателя-исследователя".
А потом жизнь подтвердила, что если ректору КНУ, объятому бесконтрольным патриотизмом, желанием усидеть на своем месте и жаждой грантов, долго читать справочники по психиатрии, то последствия могут быть необратимыми.
Недавно ректор Бугров издал приказ по университету, которым запретил студентам использовать в курсовых, дипломных работах и рефератах слова "Россия", "российский" и "русский", а взамен использовать такие слова, как "орки" и "московия".
© соцсети
© соцсети
Приказ Бугрова
Причем, как видим, патриотизм позволяет Бугрову даже названия писать с маленькой буквы. И даже в патриотическом раже нарушать распоряжения вышестоящих товарищей, у которых мозг усох не до конца. Ведь ранее украинская Нацкомиссия по стандартам государственного языка разрешила в текстах неофициального содержания писать слова и словосочетания "Россия", "Российская Федерация", "Москва" и аналогичные со строчной буквы. А так особым шиком считается у патриотов лупить все с буквы маленькой. Чтобы, как вы понимаете, Путину было плохо…
И, как оказалось, читал-то ректор Бугров свои психиатрические книжечки не один, а в солидной компании. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь по кличке "шпрехенфюрер" предложил заменить все названия детсадиков, в которых чувствуется Россия: "Одуванчик" на "Кульбабу", "Солнышко" на "Сонэчко", "Ивушку" на "Вэрбоньку", а вместо "Домик" и вовсе тупо писать "Будынок".
В Киево-Могилянской академии в начале этого года запретили студентам и преподавателям общаться между собой на русском языке. Везде. Даже в мыслях.
Супруга просроченного укро-фюрера Елена Зеленская вдруг выяснила, что сегодня старается вообще не говорить по-русски, потому как в Украине стало "неприятно говорить по-русски", а без украинского языка сейчас никому не прожить. И потому "мадам Скумбрия по 8" (так президентшу называют за глаза за знание цен на рыбных ранках) считает, что и все граждане страны должны последовать ее примеру и перейти на украинский.
Знаменитая на всю психиатрическую общественность планеты патриотов языковед Ирина Фарион потребовала, чтобы все военнослужащие говорили только на государственном языке, а русскоговорящим "азовцам"* предложила переехать жить в Сибирь. Заявив к диагнозу, что в Украине не существует юридической категории "русскоговорящее население" и назвала жителей восточных регионов "ущербными маргиналами". Ирине даже "азовцы" пообещали начистить пятак, но украинский суд встал на ее сторону.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа 2022, 07:10
Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавноУ столь запоздалого признания подразделения террористическим есть веская причина, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
Такие вот дела. И жальче всех, конечно, украинских детей. Раздухарившийся под американо-европейской крышей "Азов"* начал выпускать детскую одежду со своей символикой. В украинских интернет-магазинах в продаже появились детская одежда и слюнявчики с изображением символики националистов в виде "волчьего крюк" -- эмблемы гитлеровской партии НСДАП, тактического знака танковой дивизии СС "Рейх" и других подразделений СС, а ныне также символа собственно батальона "Азов"*. В ход пошли и оккультный символ "Черное солнце" с подписью "В раю бесспорно, хорошо, но в аду у меня больше друзей".
Знают они, что сотворили с современной Украиной, знают.
Но вот что делать с этими патриотами, похоже, не знает никто. Ветеринары, правда, утверждают, что методов лечения страдающих бешенством животных пока нет, и потому сбрендивших четвероногих просто истребляют. Как, в принципе, фашистов и нацистов в 1945-м. И только жаль, что тогда некоторые особи ушли от "лечения" и расплодились…
* - запрещенные в России террористические организации
 
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