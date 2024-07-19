https://ukraina.ru/20240719/1056370541.html

Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией до конца года

Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией до конца года - 19.07.2024 Украина.ру

Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией до конца года

Владимир Зеленский заявил о возможном дипломатическом урегулировании вооруженного конфликта с Россией до конца 2024 года

2024-07-19T17:32

2024-07-19T17:32

2024-07-19T17:32

новости

владимир зеленский

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украина

план

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Владимир Зеленский рассчитывает на завершение горячей фазы вооруженного конфликта на Украине до конца 2024 года и дальнейшим переговорам. По его словам, для этого разработан некий план, и если все пойдет по задумкам Киева, то "он приведет к завершению горячей стадии войны". Об этом Зеленский сообщил в интервью BBC. "Это будет очень правильно и очень сильно", – сказал Зеленский. В то же время Зеленский косвенно заявил об отсутствии какого-либо плана, так как его разработка и реализация в принципе зависят "от их (Запада. - Ред.) желания, чтобы никто не играл в свои инициативы по окончании войны". От представителей стран Запада Зеленский ожидает давления на Россию, чтобы в Москве согласились "садиться и думать об окончании войны". Зеленский публично отказался от многократно высказанных идей о возврате Украины в границы 1991 года. Теперь, считает он, завоевывать новые территории России силой не нужно: "Я считаю, что сила дипломатии может помочь. Если давить на Россию, я считаю, что можно договориться об урегулировании и дипломатическом", - сказал он.Еще десять дней назад Зеленский настаивал на эскалации вооруженного конфликта, заявлял о необходимости "восстановления территориальной целостности" Украины. Кроме этого в интервью американскому телеканал ABC он заявил о том, что окончание горячей фазы не будет означать конец специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20240719/1056356974.html

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новости, владимир зеленский, сво, россия, украина, план