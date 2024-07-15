Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть" - 15.07.2024 Украина.ру
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Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть"
Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть" - 15.07.2024 Украина.ру
Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть"
Второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения будут готовы уже к ноябрю, заявил в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский
2024-07-15T15:21
2024-07-15T15:30
новости
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россия
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По его словам, к осени Киев подготовит план по пунктам энергетической, продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам. Так, он указал, что в конце июля – начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне Агентства по нацбезопасности в США. Там будут сформированы пункты переговоров по энергетической безопасности.Также в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос продовольственной безопасности и полностью готов разработанный план, добавил Зеленский. Кроме этого, в сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. "После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", – цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".Ранее СМИ писали, что несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам с РФ. Подробнее о том, почему Зеленский не может представлять Украину на переговорах читайте в интервью редактора отдела политики журнала "Монокль" Петра Скоробогатого на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240705/1056079238.html
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новости, владимир зеленский, украина, россия, сво, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, СВО, переговоры

Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть"

15:21 15.07.2024 (обновлено: 15:30 15.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения будут готовы уже к ноябрю, заявил в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский
По его словам, к осени Киев подготовит план по пунктам энергетической, продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам.
"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", – сказал Зеленский.
Так, он указал, что в конце июля – начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне Агентства по нацбезопасности в США. Там будут сформированы пункты переговоров по энергетической безопасности.
Также в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос продовольственной безопасности и полностью готов разработанный план, добавил Зеленский.
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Кроме этого, в сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", – цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Ранее СМИ писали, что несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам с РФ.
Подробнее о том, почему Зеленский не может представлять Украину на переговорах читайте в интервью редактора отдела политики журнала "Монокль" Петра Скоробогатого на сайте Украина.ру.
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