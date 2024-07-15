Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть"
15:21 15.07.2024 (обновлено: 15:30 15.07.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения будут готовы уже к ноябрю, заявил в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский
По его словам, к осени Киев подготовит план по пунктам энергетической, продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам.
"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", – сказал Зеленский.
Так, он указал, что в конце июля – начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне Агентства по нацбезопасности в США. Там будут сформированы пункты переговоров по энергетической безопасности.
Также в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос продовольственной безопасности и полностью готов разработанный план, добавил Зеленский.
5 июля, 08:28Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризисуПекин и Анкара имеют схожие взгляды в отношении украинского кризиса и палестино-израильского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Астане
Кроме этого, в сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", – цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".
Ранее СМИ писали, что несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам с РФ.
05:20Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?Казалось, что после массированного удара по Украине со множеством жертв во время челночного турне Орбана с целью обсудить возможность мирных переговоров со всеми участниками конфликта, ничего сильнее разрушающего конфигурацию наклевывающегося диалога случиться больше не может