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"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО
"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО - 13.07.2024 Украина.ру
"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что особенного в проходящем в Вашингтоне саммите НАТО
2024-07-13T03:03
2024-07-13T03:03
2024-07-13T03:03
саммит
новости
вашингтон
сша
джо байден
грег вайнер
дональд трамп
нато
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"Основная примечательность на этом саммите — вы, возможно, удивитесь, но это сам (президент США Джо) Байден. Как пишут в CNN: вначале Байден — потом НАТО", - отметил Вайнер.По его словам, саммит является для президента возможностью и очередной попыткой доказать, что он "вменяем и способен до 86 лет руководить Соединенными Штатами Америки".Он добавил, что также на саммите многие члены европейских делегаций контактируют с конгрессменами и сенаторами США."Европейцы, пока находятся в Вашингтоне, пытаются разобраться в ситуации и оценить картину происходящего. Что будет после Байдена? Трамп станет президентом или кто-то еще? Советники Трампа, в свою очередь, поддерживают неофициально контакты с европейскими делегациями", - объяснил он.Подробнее о мероприятии — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.
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саммит, новости, вашингтон, сша, джо байден, грег вайнер, дональд трамп, нато
саммит, Новости, Вашингтон, США, Джо Байден, Грег Вайнер, Дональд Трамп, НАТО
"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что особенного в проходящем в Вашингтоне саммите НАТО
"Основная примечательность на этом саммите — вы, возможно, удивитесь, но это сам (президент США Джо) Байден. Как пишут в CNN: вначале Байден — потом НАТО", - отметил Вайнер.
По его словам, саммит является для президента возможностью и очередной попыткой доказать, что он "вменяем и способен до 86 лет руководить Соединенными Штатами Америки".
"Правда, я посмотрел последние опросы: 79% американских избирателей — и республиканцы, и демократы, и независимые избиратели — не хотят Байдена. Феерическая цифра. Не понимаю, как при такой "популярности" Байден еще бьется за переизбрание?!", - удивился политолог.
Он добавил, что также на саммите многие члены европейских делегаций контактируют с конгрессменами и сенаторами США.
"Европейцы, пока находятся в Вашингтоне, пытаются разобраться в ситуации и оценить картину происходящего. Что будет после Байдена? Трамп станет президентом или кто-то еще? Советники Трампа, в свою очередь, поддерживают неофициально контакты с европейскими делегациями", - объяснил он.
Подробнее о мероприятии — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.