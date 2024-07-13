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"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО

"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО - 13.07.2024 Украина.ру

"Вы удивитесь": политолог-американист назвал самое примечательное на саммите НАТО

Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что особенного в проходящем в Вашингтоне саммите НАТО

2024-07-13T03:03

2024-07-13T03:03

2024-07-13T03:03

саммит

новости

вашингтон

сша

джо байден

грег вайнер

дональд трамп

нато

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"Основная примечательность на этом саммите — вы, возможно, удивитесь, но это сам (президент США Джо) Байден. Как пишут в CNN: вначале Байден — потом НАТО", - отметил Вайнер.По его словам, саммит является для президента возможностью и очередной попыткой доказать, что он "вменяем и способен до 86 лет руководить Соединенными Штатами Америки".Он добавил, что также на саммите многие члены европейских делегаций контактируют с конгрессменами и сенаторами США."Европейцы, пока находятся в Вашингтоне, пытаются разобраться в ситуации и оценить картину происходящего. Что будет после Байдена? Трамп станет президентом или кто-то еще? Советники Трампа, в свою очередь, поддерживают неофициально контакты с европейскими делегациями", - объяснил он.Подробнее о мероприятии — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.

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саммит, новости, вашингтон, сша, джо байден, грег вайнер, дональд трамп, нато