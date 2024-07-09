Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру
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Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля
Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру
Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля
В Москве прошли переговоры Путина и Моди; некоторые европейские лидеры призывают к эскалации конфликта на Украине; полмиллиона уклонистов насчитали на Украине
2024-07-09T18:05
2024-07-09T18:05
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владимир путин
сергей лавров
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вооруженные силы украины
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Торговля, безопасность, мирПремьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Москве, на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, в рамках двухдневного официального визита.По окончанию переговоров Моди написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что обсудил с президентом России вопросы торговли, безопасности, сельского хозяйства, технологий и инноваций.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Моди и Путин также говорили о международной обстановке и сотрудничестве в БРИКС, ШОС и G-20, а премьер-министр Индии собирается посетить саммит БРИКС в Казани в октябре.Путин вручил Моди одну из высших российских государственных наград – орден Святого апостола Андрея Первозванного.Главным результатом на встрече Путина и Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.По заявлению индийского МИД, РФ и Индия в ходе визита Моди в Москву подписали девять документов: в основном – в сфере экономического сотрудничества."Для премьера Индии Нарендры Моди Россия остается важнейшим источником оружия, энергии и космических технологий, которые нужны Индии для превращения в великую державу. Индийские закупки российских нефтепродуктов с 2021 года выросли почти в 20 раз, а визит Моди укрепил международный авторитет Путина", – пишет о визите газета The New York Times.В США выразили обеспокоенность этим визитом, пишет Reuters, ссылаясь на спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера."Мы четко выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу связей с Россией. Поэтому мы надеемся, что Индия, как и любая другая страна, если они будут сотрудничать с РФ, то дадут ей понять, что она должна уважать Устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины",– цитирует его издание.Тему Украины Путин и Моди также обсудили. Премьер-министр Индии сказал, что в интересах светлого будущего будущих поколений необходим мир, а "бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим. Очень больно видеть умирающих детей. Сердце наполняется болью, и эта боль непереносима".Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути к урегулированию украинского конфликта.Владимир Зеленский визит Моди раскритиковал еще накануне.Уклонисты и кришнаитыБолее 400 тысяч уклонистов объявлены в розыск на Украине."С начала войны территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - рассказал украинский юрист Роман Лихачев украинскому изданию "СтранаUA".Как указывается в материале, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.Накануне в украинской "Судебно-юридической газете" появилась информация о ранее заключенном под стражу за отказ от несения боевого дежурства бойце ВСУ, которому удалось выиграть суд: апелляционный суд оправдал его.Солдат-кришнаит конфликтовал с командованием из-за того, что в военной части был лишен возможности исполнять свои религиозные обряды и употреблять пищу неживотного происхождения, сказано в материале.После того, как в дело вмешался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, апелляционную жалобу военнослужащего удовлетворили, а постановление следственного судьи о содержании его под стражей отменили.Лубинец на прошлой неделе выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения. Его предложение рассмотрит Верховная Рада Украины.Омбудсмен отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие."Вопрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - написал Лубинец.Ранее протесты кришнаитов прошли в Закарпатье, в поселке, куда после присоединения Крыма к России был переведен их ежегодный весенний фестиваль.Европейские ястребыМинистр обороны Германии Борис Писториус обратился в немецкий Минфин с заявлением, что, помимо заложенных семи миллиардов евро на Украину, ФРГ должны потратить дополнительно на закупку оружия для ВСУ еще четыре миллиарда евро, передает издание Spiegel.Средства, заложенные на поддержку Украины в размере семи миллиардов евро уже потрачены, а во втором полугодии 2024 года из них осталось менее 200 тысяч евро."В настоящее время в военном ведомстве ведутся интенсивные поиски, можно ли использовать дополнительные средства для сокрытия немецкой помощи с оружием. Одна из возможностей - это банк, в который вложили деньги различные партнеры в рамках инициативы по противовоздушной обороне для Украины, начатой Писториусом и министром иностранных дел Анналеной Бэрбок", – сказано в материале издания.Также во вторник президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своих аккаунтах в X написали, что лидеры Североатлантического альянса должны снять ограничения на применение западного оружия по территории России."Сейчас самое время доказать [Владимиру] Путину, что он не прав, предоставив Украине наше лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на такой глубине, на какой это необходимо", – заявил в своем сообщении глава МИД Литвы.*Запрещенная в России экстремистская религиозная организацияПодробнее о визите Моди - в материале Игоря Сердюкова Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова на сайте Украина.ру.
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Сергей Зуев
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96
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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эксклюзив, хроники, россия, украина, индия, владимир путин, сергей лавров, мид, брикс, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Индия, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД, БРИКС, Вооруженные силы Украины

Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля

18:05 09.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сергей Зуев
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В Москве прошли переговоры Путина и Моди; некоторые европейские лидеры призывают к эскалации конфликта на Украине; полмиллиона уклонистов насчитали на Украине
Торговля, безопасность, мир
Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Москве, на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, в рамках двухдневного официального визита.
По окончанию переговоров Моди написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что обсудил с президентом России вопросы торговли, безопасности, сельского хозяйства, технологий и инноваций.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Моди и Путин также говорили о международной обстановке и сотрудничестве в БРИКС, ШОС и G-20, а премьер-министр Индии собирается посетить саммит БРИКС в Казани в октябре.
"Визит Моди позволил наметить конкретные задачи для продвижения особо привилегированного стратегического партнерства РФ и Индии", – подчеркнул Лавров.
Путин вручил Моди одну из высших российских государственных наград – орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Главным результатом на встрече Путина и Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
По заявлению индийского МИД, РФ и Индия в ходе визита Моди в Москву подписали девять документов: в основном – в сфере экономического сотрудничества.
"Для премьера Индии Нарендры Моди Россия остается важнейшим источником оружия, энергии и космических технологий, которые нужны Индии для превращения в великую державу. Индийские закупки российских нефтепродуктов с 2021 года выросли почти в 20 раз, а визит Моди укрепил международный авторитет Путина", – пишет о визите газета The New York Times.
В США выразили обеспокоенность этим визитом, пишет Reuters, ссылаясь на спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.
"Мы четко выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу связей с Россией. Поэтому мы надеемся, что Индия, как и любая другая страна, если они будут сотрудничать с РФ, то дадут ей понять, что она должна уважать Устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины",– цитирует его издание.
Тему Украины Путин и Моди также обсудили. Премьер-министр Индии сказал, что в интересах светлого будущего будущих поколений необходим мир, а "бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим. Очень больно видеть умирающих детей. Сердце наполняется болью, и эта боль непереносима".
Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути к урегулированию украинского конфликта.
Владимир Зеленский визит Моди раскритиковал еще накануне.
Уклонисты и кришнаиты
Более 400 тысяч уклонистов объявлены в розыск на Украине.
"С начала войны территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - рассказал украинский юрист Роман Лихачев украинскому изданию "СтранаUA".
Как указывается в материале, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.
Накануне в украинской "Судебно-юридической газете" появилась информация о ранее заключенном под стражу за отказ от несения боевого дежурства бойце ВСУ, которому удалось выиграть суд: апелляционный суд оправдал его.
Солдат-кришнаит конфликтовал с командованием из-за того, что в военной части был лишен возможности исполнять свои религиозные обряды и употреблять пищу неживотного происхождения, сказано в материале.
После того, как в дело вмешался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, апелляционную жалобу военнослужащего удовлетворили, а постановление следственного судьи о содержании его под стражей отменили.
почта украина укрпочта - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
17:22
Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте Механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте украинский кабмин упорядочил во вторник, 9 июля. Теперь такой документ может быть передан заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении
Лубинец на прошлой неделе выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения. Его предложение рассмотрит Верховная Рада Украины.
Омбудсмен отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие.
опрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - написал Лубинец.
Ранее протесты кришнаитов прошли в Закарпатье, в поселке, куда после присоединения Крыма к России был переведен их ежегодный весенний фестиваль.
Европейские ястребы
Министр обороны Германии Борис Писториус обратился в немецкий Минфин с заявлением, что, помимо заложенных семи миллиардов евро на Украину, ФРГ должны потратить дополнительно на закупку оружия для ВСУ еще четыре миллиарда евро, передает издание Spiegel.
Средства, заложенные на поддержку Украины в размере семи миллиардов евро уже потрачены, а во втором полугодии 2024 года из них осталось менее 200 тысяч евро.
"В настоящее время в военном ведомстве ведутся интенсивные поиски, можно ли использовать дополнительные средства для сокрытия немецкой помощи с оружием. Одна из возможностей - это банк, в который вложили деньги различные партнеры в рамках инициативы по противовоздушной обороне для Украины, начатой Писториусом и министром иностранных дел Анналеной Бэрбок", – сказано в материале издания.
Также во вторник президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своих аккаунтах в X написали, что лидеры Североатлантического альянса должны снять ограничения на применение западного оружия по территории России.
"Сейчас самое время доказать [Владимиру] Путину, что он не прав, предоставив Украине наше лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на такой глубине, на какой это необходимо", – заявил в своем сообщении глава МИД Литвы.
*Запрещенная в России экстремистская религиозная организация
Подробнее о визите Моди - в материале Игоря Сердюкова Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
18:06Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
18:05Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля
17:42В США обеспокоены визитом Моди к Путину и укреплением российско-индийских отношений
17:24Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
17:22Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
17:10Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне
17:04Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
16:49Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
16:38"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО
16:24"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
16:18Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций
15:58Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
15:54Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель
15:48Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая
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