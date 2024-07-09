Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
© Фото : Пресс-служба президента Украины
"Сильную оппозицию" по отношению к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе выражают крупнейшие союзники Киева – США и Германия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверие саммита НАТО в Вашингтоне
Он напомнил, что приглашение Украины в военный альянс будет решением союзников, а саммит НАТО не приблизит заветное членство.
"Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери (в НАТО. – Ред.) были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", – приводит слова французского лидера агентство DPA.
17:10Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в ВашингтонеОдним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Может быть, потому, что он проводит своей последний саммит во главе этой организации и хочет, чтобы хоть кто-то вспомнил его добрым словом.