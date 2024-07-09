Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056154373.html
Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО - 09.07.2024 Украина.ру
Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
"Сильную оппозицию" по отношению к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе выражают крупнейшие союзники Киева – США и Германия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверие саммита НАТО в Вашингтоне
2024-07-09T18:06
2024-07-09T18:06
новости
украина
владимир зеленский
нато
сша
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055573375_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_fc208259fda1e5bb2d6aef9534a04936.jpg
Он напомнил, что приглашение Украины в военный альянс будет решением союзников, а саммит НАТО не приблизит заветное членство. Что Владимир Зеленский хочет и что получит от предстоящего саммита НАТО читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240709/1056149719.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055573375_94:0:1021:695_1920x0_80_0_0_ce1ea126491eec711175e5323c59ef1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, нато, сша, эммануэль макрон
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, США, Эммануэль Макрон

Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО

18:06 09.07.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
Зеленский Макрон - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
"Сильную оппозицию" по отношению к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе выражают крупнейшие союзники Киева – США и Германия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверие саммита НАТО в Вашингтоне
Он напомнил, что приглашение Украины в военный альянс будет решением союзников, а саммит НАТО не приблизит заветное членство.
"Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери (в НАТО. – Ред.) были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", – приводит слова французского лидера агентство DPA.
Что Владимир Зеленский хочет и что получит от предстоящего саммита НАТО читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2024
17:10
Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в ВашингтонеОдним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Может быть, потому, что он проводит своей последний саммит во главе этой организации и хочет, чтобы хоть кто-то вспомнил его добрым словом.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСШАЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
18:05Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июля
17:42В США обеспокоены визитом Моди к Путину и укреплением российско-индийских отношений
17:24Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
17:22Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
17:10Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне
17:04Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
16:49Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
16:38"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО
16:24"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
16:18Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций
15:58Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
15:54Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель
15:48Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая
15:06Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ
15:04"НАТО вряд ли услышит": Песков о мирных инициативах премьера Индии
14:44Путин поблагодарил Моди за поиск мирного решения по Украине
14:42Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов
14:41Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску
13:49Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
Лента новостейМолния