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"НАТО вряд ли услышит": Песков о мирных инициативах премьера Индии

"НАТО вряд ли услышит": Песков о мирных инициативах премьера Индии - 09.07.2024 Украина.ру

"НАТО вряд ли услышит": Песков о мирных инициативах премьера Индии

НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту. Об этом 9 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-07-09T15:04

2024-07-09T15:04

2024-07-09T15:04

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"Сейчас, в эти дни, проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал Песков.Он также заверил, Москва видит, что все больше мировых государственных деятелей говорят о диалоге по Украине, можно во многом не соглашаться, но именно диалог дает возможность находить развязки.Песков добавил, что в Кремле будут следить за тем, "какие подходы будут доминировать" на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.Ранее премьер Индии на переговорах в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине.Подробнее о встрече премьера Индии с российским лидером - в материале Путин поблагодарил Моди за поиск мирного решения по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, индия, украина, кремль, дмитрий песков, владимир путин, нато, моди нарендра