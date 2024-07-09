Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Вооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – говорится в сводке.
В ДНР бойцы также поразили формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяное Второе и Дзержинска (Торецка).
На указанном участке фронта ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп украинской армии, а потери противника всего за сутки в ДНР составили свыше 420 военнослужащих.
Не досчитались командиры ВСУ также боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух 122 мм гаубиц 100 мм противотанковой пушки "Рапира", добавили в Минобороны.
7 июля, 07:20Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"Надеюсь, что российские военные точно возьмут Часов Яр, Дзержинск и Волчанск. Это возможно, учитывая, что бойцы каждый день выбивают ВСУ из мелких населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев