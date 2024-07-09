Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056150096.html
Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску
Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску - 09.07.2024 Украина.ру
Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску
Вооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ
2024-07-09T14:41
2024-07-09T14:41
новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сво
донбасс
новороссия
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04a403d8a8fca850f3764c37936b4dd4.jpg
В ДНР бойцы также поразили формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяное Второе и Дзержинска (Торецка). На указанном участке фронта ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп украинской армии, а потери противника всего за сутки в ДНР составили свыше 420 военнослужащих. Не досчитались командиры ВСУ также боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух 122 мм гаубиц 100 мм противотанковой пушки "Рапира", добавили в Минобороны. Читайте подробнее о том, почему после падения города Дзержинска Киев потеряет весь Донбасс в интервью военного обозревателя "Студии 2022" Владислава Угольного на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240707/1056092512.html
донецкая народная республика
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e4f5bcb9101231fe5e3dd32379a1c9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, донбасс, новороссия, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СВО, Донбасс, Новороссия, Новые регионы

Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску

14:41 09.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – говорится в сводке.
В ДНР бойцы также поразили формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяное Второе и Дзержинска (Торецка).
На указанном участке фронта ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп украинской армии, а потери противника всего за сутки в ДНР составили свыше 420 военнослужащих.
Не досчитались командиры ВСУ также боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух 122 мм гаубиц 100 мм противотанковой пушки "Рапира", добавили в Минобороны.
Читайте подробнее о том, почему после падения города Дзержинска Киев потеряет весь Донбасс в интервью военного обозревателя "Студии 2022" Владислава Угольного на сайте Украина.ру.
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
7 июля, 07:20
Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"Надеюсь, что российские военные точно возьмут Часов Яр, Дзержинск и Волчанск. Это возможно, учитывая, что бойцы каждый день выбивают ВСУ из мелких населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСВОДонбассНовороссияНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
17:22Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
17:10Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне
17:04Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
16:49Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
16:38"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО
16:24"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
16:18Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций
15:58Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
15:54Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель
15:48Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая
15:06Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ
15:04"НАТО вряд ли услышит": Песков о мирных инициативах премьера Индии
14:44Путин поблагодарил Моди за поиск мирного решения по Украине
14:42Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов
14:41Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску
13:49Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
13:48Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины
13:36"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля
13:16"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке
Лента новостейМолния