"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс - 15.06.2024 Украина.ру
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"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс - 15.06.2024 Украина.ру
"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-06-15T12:05
2024-06-15T12:05
новости
россия
донбасс
славянск
часов яр
сво
наступление
днр
освобождение
всу
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И российские, и западные аналитики сейчас ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские военные. Для полного окружения города армии РФ нужно продвинуться на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра, рассказал обозреватель.Также есть серьезная преграда в виде пересохшего русла канала "Северский Донец - Донбасс". Вот и получается, что на одном фланге Дзержинска продвижение идет хорошо, а на другом ситуация намного сложнее, указал эксперт.ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Если мы расчленим эти позиции, киевский режим потеряет Донбасс, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руОб усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
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россия
донбасс
славянск
часов яр
днр
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новости, россия, донбасс, славянск, часов яр, сво, наступление, днр, освобождение, всу, украина, война, вс рф
Новости, Россия, Донбасс, Славянск, Часов Яр, СВО, наступление, ДНР, освобождение, ВСУ, Украина, война, ВС РФ

"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс

12:05 15.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
И российские, и западные аналитики сейчас ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские военные. Для полного окружения города армии РФ нужно продвинуться на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра, рассказал обозреватель.
"Если Очеретинскую "клешню" мы сжимаем довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра у нас больше сложностей. Нам мешает мощный природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец. Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту", - уточнил Угольный.
Также есть серьезная преграда в виде пересохшего русла канала "Северский Донец - Донбасс". Вот и получается, что на одном фланге Дзержинска продвижение идет хорошо, а на другом ситуация намного сложнее, указал эксперт.
ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Если мы расчленим эти позиции, киевский режим потеряет Донбасс, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
10:51
"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле бояУкраинские военные и военные эксперты на текущей неделе вновь жаловались на неумолимое продвижение ВС РФ, а также на неэффективную тактику ВСУ по удержанию невыгодных позиций ценой больших потерь.
 
НовостиРоссияДонбассСлавянскЧасов ЯрСВОнаступлениеДНРосвобождениеВСУУкраинавойнаВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
12:59Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре
12:46Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
12:05"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
11:38Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
11:37Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
11:13"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
10:51"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле боя
10:49Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта
10:36Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
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