https://ukraina.ru/20240615/1055665296.html

"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс

"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс - 15.06.2024 Украина.ру

"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс

ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-06-15T12:05

2024-06-15T12:05

2024-06-15T12:05

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И российские, и западные аналитики сейчас ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские военные. Для полного окружения города армии РФ нужно продвинуться на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра, рассказал обозреватель.Также есть серьезная преграда в виде пересохшего русла канала "Северский Донец - Донбасс". Вот и получается, что на одном фланге Дзержинска продвижение идет хорошо, а на другом ситуация намного сложнее, указал эксперт.ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Если мы расчленим эти позиции, киевский режим потеряет Донбасс, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руОб усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность

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