"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
И российские, и западные аналитики сейчас ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские военные. Для полного окружения города армии РФ нужно продвинуться на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра, рассказал обозреватель.
"Если Очеретинскую "клешню" мы сжимаем довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра у нас больше сложностей. Нам мешает мощный природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец. Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту", - уточнил Угольный.
Также есть серьезная преграда в виде пересохшего русла канала "Северский Донец - Донбасс". Вот и получается, что на одном фланге Дзержинска продвижение идет хорошо, а на другом ситуация намного сложнее, указал эксперт.
ВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Если мы расчленим эти позиции, киевский режим потеряет Донбасс, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
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