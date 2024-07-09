Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов - 09.07.2024 Украина.ру
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Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов
Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов - 09.07.2024 Украина.ру
Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов
Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает издание "Страна"
2024-07-09T14:42
2024-07-09T14:43
новости
украина
мобилизация
уклонисты
военкомат
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"С начала (российской спецоперации - ред.) территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - признал украинский юрист Роман Лихачев.Как указывается в материале, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, мобилизация, уклонисты, военкомат
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, военкомат

Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов

14:42 09.07.2024 (обновлено: 14:43 09.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает издание "Страна"
"С начала (российской спецоперации - ред.) территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - признал украинский юрист Роман Лихачев.
Как указывается в материале, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи.
Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинамобилизацияуклонистывоенкомат
 
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