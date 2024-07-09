Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов
14:42 09.07.2024 (обновлено: 14:43 09.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает издание "Страна"
"С начала (российской спецоперации - ред.) территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - признал украинский юрист Роман Лихачев.
Как указывается в материале, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи.
Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.