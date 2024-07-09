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Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов

Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов - 09.07.2024 Украина.ру

Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов

Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает издание "Страна"

2024-07-09T14:42

2024-07-09T14:42

2024-07-09T14:43

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уклонисты

военкомат

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"С начала (российской спецоперации - ред.) территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - признал украинский юрист Роман Лихачев.Как указывается в материале, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, военкомат