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Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций

Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций - 09.07.2024 Украина.ру

Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций

Жара. Июль. Ночи… В общем, хочется свежести и прохлады. Вспомнил детскую еще историю. Часто переезжали - отец был офицером. Советским офицером. Кроме носильных вещей, перевозили нехитрый домашний скарб, включая домашнюю библиотеку: Большую кулинарную книгу Вильяма Похлебкина и афоризмы Козьмы Пруткова.

2024-07-09T16:18

2024-07-09T16:18

2024-07-09T16:18

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Признаюсь - научился читать немного позже, чем стрелять. Уже в школе. В советской школе. А до этого читала вслух мама - учитель русской словесности. И рецепты, и афоризмы обеих томов знал наизусть. Но не все понимал. Никак не мог, например, постичь совет Козьмы: "Если у тебя есть фонтан, заткни его." А мне, напротив, в душные темные ночи снился хрустальный, холодный, живительный…Постиг суть афоризма мифического мудреца много позже, в далекой заокеанской стране, когда прочитал на стенке ночного бара ироничную надпись: "Если ты такой умный, то где ж твои денюжки?" Расшифровал послание примерно так: можешь, конечно, с ученым видом разглагольствовать под стопку, но если у тебя есть на что ее заказать.Да, "фонтан" во всех смыслах - это привилегия успешных, состоятельных и состоявшихся. Иначе, закрой его!Припоминаю в этом ракурсе знаковые фонтаны по ходу своей жизни.Потрясла когда-то вертикальная струя воды в небо под названием Же-До в Женевском озере - 147 метров! А что, имели тогда право. Заслужили. Ну, когда свято блюли банковскую тайну.Сейчас? Сыр, шоколад, ножички… Не фонтан… Вон, саудиты, которые уже позабирали деньги из банков гномов, запустили у себя фонтанище в три сотни метров высотой…А еще в далекие девяностые пил фрешик с директором Кока-Колы на его ранчо рядом с фамильным фонтаном. Полторы сотни метров! Выше, чем Женевский.Правда из обычной воды, а не колы. Гостеприимный хозяин объяснил, что их напиток для "нищебродов". Поэтому эту газировку тогда отправляли в том числе и в бездонную, обнищавшую Россию. А мы на ранчо баловались свежевыжатым соком.Не знаю, сохранился ли этот водяной колосс. Возможно - нет. Война цивилизаций. Санкции. К тому же Россия ведь переходит, судя по расчетам самого МВФ, в лигу зажиточных стран, значит и пить будет не только напитки для "нищебродов". Не удивлюсь, если тот фонтан заткнулся…А вот крупнейший фонтан де Треви в Риме, вроде функционирует. Некогда оказался в итальянской столице по приглашению тогдашнего президента Оскара Луиджи Скальфаро.Дело тоже было в знойном июле, а у него в зале приемов как на грех поломался кондишн. Кирасиры, присутствующие по протоколу, падали в обморок под грохот алебард. Но мудрый политик не отвлекался и объяснял мне почему рано или поздно расколется Украина. Если, конечно, не перейдет от унитарного устройства к федеративному. Италию же, намекал мэтр, не спасет от распада и это…У меня же раскалывалась голова, так как в гостинице тоже не фурычил кондей. И я по совету главы державы как раз и спасался ночью в их главном фонтане. Не римские термы, но все же…А вот возвращаясь в памятное детство, могу посетовать, что родители не разрешили мне искупаться в любимом роскошном фонтане "Дружба народов" на ВДНХа. А тогда в Москве было так же жарко, как и сейчас…К чему я это? А к тому, что все больше прихожу к выводу, что фонтаны - это не только изыски архитектуры. Но еще в большей степени, они индикаторы витальности потенциала мест своей локации. Не зря ведь еще древние греки считали их воплощением жизненной силы.То же позолоченное чудо "Дружба народов" в девяностые оказалась в аварийном состоянии, а потом фонтан и вовсе "заткнулся", когда отношения пост-советских стран стали окончательно сыпаться. И возродился фонтан во всей красе лишь после фантастического оживления и фактического укрепления России…Да, есть проверенные, комплексные, научнообоснованные показатели могущества, возможностей, перспектив стран и их союзов. Показатели, влияющие в том числе на исход военных столкновений. Их надо, конечно, знать и учитывать, Чем я, собственно, много лет и занимаюсь в геополитике.Но вот идет фактическое столкновение с НАТО. Острейшее военное противостояние, не сводимое лишь к украинской фазе. Можно здесь вычислять победителя по уровню ВПК, по динамике ВВП, по градусу пассионарности, по ресурсной базе, по силе генетического кода…Все верно. Но я пристально вглядываюсь в вялую струйку фонтана "Писающий мальчик" недалеко от штаб-квартиры Альянса и знаю кто победит в этой схватке…Короче, я давно уяснил для себя, что фонтаны - очевидные символы или скрытые намеки (по обстоятельствам) будущих побед.Или напротив - возможных поражений. Пересохший фонтан даже более явный подобный симптом, чем, скажем, сгоревший до основания "Абрамс" или "Леопард"…Как-то оказался на дивном крохотном итальянском островке. Не далеко от материнской родины нынешней премьерки Джоржи Мелони - Сицилии.Социальная инфраструктура райского местечка состояла из громадной мэрии, где жена преподавала танго, и нескольких десятков просторных вилл. Поразило то, что у каждой из них располагался рассохшийся и засоренный мраморный фонтан.Потом мне с ностальгией поведали, что некогда там, под песни еще знаменитого Сан-Ремо, источались прозрачные струи. Рядом с ними пили легкое вино, флиртовали и смеялись дивные загорелые дамы и элегантные господа. (Советую пересмотреть культовый фильм Пьетро Джерми "Дамы и господа"). Потом все ушло. Виллы заколотили. Фонтаны заткнули. В стране умер средний класс. То есть исчезли инженеры, доктора, учителя, способные поддерживать подобное расточительство.Это случилось аккурат тогда, когда Запад внушил себе, что победил "Союз нерушимый" и перестал содержать как бы витрину своего процветания. Коим и был когда-то назначен пресловутый "средний класс".И вот опять - то ли Холодная война с горячими вкраплениями; то ли Обжигающий мир с холодными компрессами. И фонтаны - на чьих эфирных струях и будет строиться тыл будущих войсковых операций…Пугает, конечно количество заброшенных фонтанов в родном Крыму. Как-то бывший украинский президент Ющенко поведал мне, что выбирал резиденцию таким образом, чтобы с террасы обозревать купола не менее трех соборов. Мол, помогает для коррекции кармы. Не знаю - не знаю. Наверное, помогает, но не всем.А вот у меня с ялтинского балкона видны три полуразрушенных фонтана. Это к чему?Можно по-разному относиться к политическим взглядам Эдуарда Лимонова, но я чтил его как гениального писателя. Эдичка, стоя на моем балконе и глядя на руины "символов жизни" проборматал одну фразу: "Заброшенное еврейское кладбище…"Да, знаю, что генеральное сражение фонтанов еще впереди.Да, был на открытии в Москве прямо у Киевского вокзала фонтанного комплекса "Похищение Европы". Или "Закат Европы"? Всегда путаю, дон.Да, помню пророчество Пушкина из "Бахчисарайского фонтана" про "дыханье роз, фонтанов шум…".Но все равно тревожно. Хотя…Фактически первым знаковым объектом после освобождения Мариуполя стал новый Большой фонтан.В общем, не слушайте Козьму Пруткова. Он не нам давал совет, а нашим оппонентам.Еще о фонтанах - "Такого ни в одной стране мира нет": исторический фонтан Самсона в Киеве выкрасили в гламурный цвет

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мнения, книги, фонтан, москва, россия, рим, цивилизация