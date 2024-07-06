https://ukraina.ru/20240706/1056054085.html

Много наобещал: эксперт о том, стоит ли России делать ставку на Трампа

Много наобещал: эксперт о том, стоит ли России делать ставку на Трампа - 06.07.2024 Украина.ру

Много наобещал: эксперт о том, стоит ли России делать ставку на Трампа

Экс-лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп - не самый лучший вариант для России. И его первый срок это уже показал

2024-07-06T07:50

2024-07-06T07:50

2024-07-06T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Он резюмировал, что на данный момент на политической сцене США нет никого, кто мог бы что-то сделать в части уменьшения риска начала третьей мировой войны.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина заявила, что надежды на Трампа совершенно не оправданны.Она обратила внимание на то, что бывшие сотрудники администрации экс-президента США Кит Келлог и Фред Флитц предложили перемирие якобы по корейскому варианту по линии боевого столкновения, не предусматривающее денацификацию и демилитаризацию Украины.Если Россия согласится на такой вариант, отметила Панина, Украину примут в НАТО как уже мирную страну, и на ее территории очень быстро разместят военные базы в 4-5 минутах подлета до Москвы.Подобные уже есть в скандинавских странах, Прибалтике и Румынии, и в конце окруженную со всех сторон Россию просто будут додавливать санкциями, а в финале добьют молниеносным ударом.При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.Аналогичным образом относительно результатов выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказался и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов."Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240703/1056005322.html

https://ukraina.ru/20240508/1054943509.html

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