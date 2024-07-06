Много наобещал: эксперт о том, стоит ли России делать ставку на Трампа
Дональд Трамп
Экс-лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп - не самый лучший вариант для России. И его первый срок это уже показал
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
"К Трампу действительно нужно относиться с осторожностью. Он уже много чего наобещал во время первого срока. В результате подписал целую череду антироссийских санкций, вышел из важнейших договоров по безопасности, одобрил поставки летательного оружия на Украину. Конечно, многое из этого Трамп делал под давлением конгресса США и местных СМИ, пытаясь доказать, что он не агент Москвы. Скорее всего, это давление будет продолжаться", - отметил собеседник издания.
Он резюмировал, что на данный момент на политической сцене США нет никого, кто мог бы что-то сделать в части уменьшения риска начала третьей мировой войны.
Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина заявила, что надежды на Трампа совершенно не оправданны.
Она обратила внимание на то, что бывшие сотрудники администрации экс-президента США Кит Келлог и Фред Флитц предложили перемирие якобы по корейскому варианту по линии боевого столкновения, не предусматривающее денацификацию и демилитаризацию Украины.
Если Россия согласится на такой вариант, отметила Панина, Украину примут в НАТО как уже мирную страну, и на ее территории очень быстро разместят военные базы в 4-5 минутах подлета до Москвы.
Подобные уже есть в скандинавских странах, Прибалтике и Румынии, и в конце окруженную со всех сторон Россию просто будут додавливать санкциями, а в финале добьют молниеносным ударом.
Аналогичным образом относительно результатов выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказался и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.
3 июля, 06:10Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторонаДональд Трамп - не лучший кандидат в президенты для России, так как обладает большей непредсказуемостью, чем его оппонент действующий лидер США Джо Байден. Однако россиянам лучше вообще не ориентироваться на конкретные лица в американской политике
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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