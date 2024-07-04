Угнавший Т-64 украинский танкист получил российский паспорт - 04.07.2024 Украина.ру
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Угнавший Т-64 украинский танкист получил российский паспорт
Угнавший Т-64 украинский танкист получил российский паспорт - 04.07.2024 Украина.ру
Угнавший Т-64 украинский танкист получил российский паспорт
Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, получил российский паспорт, передает РИА Новости
2024-07-04T09:03
2024-07-04T09:03
новости
россия
луганская народная республика
дмитрий лихачев
f-16
вооруженные силы украины
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Мужчина является уроженцем города Сватово Луганской Народной Республики.Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.Мужчина сдался в конце мая этого года на Донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.Он заявил, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать гражданином РФ."Будучи военнослужащим на Украине, я не собирался ни убивать россиян, никого вообще, и шел к своей цели стать гражданином России. Получилось, долго шел. Радостно", - сказал Лихачев.Он также отметил, что теперь хочет завести семью и работать лесничим.Подробнее о судьбе западной техники - в материале Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, луганская народная республика, дмитрий лихачев, f-16, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Дмитрий Лихачев, F-16, Вооруженные силы Украины

Угнавший Т-64 украинский танкист получил российский паспорт

09:03 04.07.2024
 
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Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, получил российский паспорт, передает РИА Новости
Мужчина является уроженцем города Сватово Луганской Народной Республики.
"Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ", - сказала начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский" капитан полиции Татьяна Коваленко.
Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.
Мужчина сдался в конце мая этого года на Донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.
Он заявил, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать гражданином РФ.
"Будучи военнослужащим на Украине, я не собирался ни убивать россиян, никого вообще, и шел к своей цели стать гражданином России. Получилось, долго шел. Радостно", - сказал Лихачев.
Он также отметил, что теперь хочет завести семью и работать лесничим.
Подробнее о судьбе западной техники - в материале Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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