https://ukraina.ru/20240703/1056044236.html

"Звонок из Китая", встреча Путина и Эрдогана, удар по ЗАЭС. Итоги 7 июля

"Звонок из Китая", встреча Путина и Эрдогана, удар по ЗАЭС. Итоги 7 июля - 03.07.2024 Украина.ру

"Звонок из Китая", встреча Путина и Эрдогана, удар по ЗАЭС. Итоги 7 июля

Путин и Эрдоган провели встречу в Казахстане, президент Финляндии заявил, что Китай может "одним звонком" закончить конфликт на Украине; ВСУ обстреляли ЗАЭС – ранены 8 сотрудников

2024-07-03T18:00

2024-07-03T18:00

2024-07-03T18:00

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китай

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россия

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"Крупные проекты реализуются без сбоев"В среду, 7 июля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайир Эрдоган провели переговоры в Астане в рамках саммита ШОС. В ходе переговоров они обсудили экономическое сотрудничество. В пресс-релизе сказано, что "крупные проекты реализуются без сбоев".Путин пообещал турецкому коллеге посетить Турцию – визит планируется уже давно, но графики согласованы не были.В канцелярии Эрдогана сообщили, что в центре внимания переговоров были Сирия, Украина и Ближний Восток, Анкара готова к сотрудничеству в контексте урегулирования в Сирии."Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", – сказал он о переговорах с Москвой относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции.АЭС "Синоп" - проект строительства атомной электростанции около города Синоп в Черноморском регионе Турции. Станция должна стать второй АЭС в стране после АЭС "Аккую", которая строится российскими специалистами в провинции Мерсин.Касательно Украины Путин сказал, что справедливый мир возможен.Китай ответил президенту ФинляндииВ Астане российский президент встретился и с председателем КНР Си Цзиньпином.Путин заявил, что Россия и Китай не создают никаких блоков, не сотрудничают против кого-либо, а действуют в интересах своих народов.Сразу несколько сенсационных комментариев взяло в среду издание Bloomberg. В частности, президент Финляндии Александр Стубб убежден, что весь конфликт на Украине (как военный, так и политический) может быть завершен "одним звонком" из Китая, если бы власти КНР захотели этого.Свое мнение Стубб основал на том, что Россия якобы находится в высокой зависимости от Китая, что придает КНР большой вес. Если бы Пекин настоял, Москва пошла бы на переговоры с Киевом, считает он.Подобное заявление политик уже делал в середине июня. Тогда президент Финляндии призвал Китай повлиять на Владимира Путина.На слова Стубба ответила официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Во-первых, и Китай, и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы. КНР продолжает строить диалог и стоять на стороне мира, а также поддерживать контакты с другими мировыми лидерами", — сказала она.Bloomberg также публикует небольшое интервью с Владимиром Зеленским, который обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу.Ранее Трамп говорил, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа и имеет конкретный план. В ходе предвыборных дебатов со своим конкурентом Джо Байденом он раскритиковал действующее американское правительство за миллиарды долларов, потраченные на оборону Украины, заявив, что Киев "не выигрывает войну".Зеленский добавил, что хочет знать и быть готовым, если для урегулирования конфликта по плану Трампа Украина утратит государственность."Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни", - заявил он."Святые элементы ядерной безопасности"В среду ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Пострадали восемь сотрудников ЗАЭС, повреждена подстанция.Удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре — первая атака, когда сотрудников ЗАЭС осознанно подвергли опасности, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв."Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно говорил, что жизнедеятельность атомных городов, жизнь людей и уж тем более жизнь работников АЭС — "святые" элементы ядерной безопасности. Сегодня они были демонстративно нарушены", — подчеркнул он.ООН должна дать оценку этому демонстративному нарушению, уверен Лихачёв."Создан опасный прецедент, требующий быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций. Со своей стороны, в этих тяжелых условиях продолжим делать всё возможное для защиты Запорожской АЭС и Энергодара от украинских атак и провокаций и для поддержания достойных условий жизни работников станции и жителей города", – также сказал он.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что специалисты МАГАТЭ уведомлены об атаке.Атакована станция была дронами."В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме", – заключили на станции.Вооруженные силы Украины уже не впервые атакуют "Радугу" - в последний раз обстрелу подстанция подверглась 22 июня. Тогда на Запорожской АЭС была нарушена работа инфраструктурных объектов.Подробнее о саммите ШОС - в материале Игоря Сердюкова Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, китай, украина, россия, владимир путин, эрдоган, дональд трамп, шос, вооруженные силы украины