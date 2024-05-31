https://ukraina.ru/20240531/1055405903.html

Нужны очень серьёзные усилия: как свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине - Азаров

Нужны очень серьёзные усилия: как свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине - Азаров - 31.05.2024 Украина.ру

Нужны очень серьёзные усилия: как свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине - Азаров

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в эфире Украина.ру оценил адекватность нелегитимного Зеленского, рассказал о проблемах украинской экономики и раскритиковал "мирный саммит", который Запад собрался провести в Швейцарии без участия России

2024-05-31T12:54

2024-05-31T12:54

2024-05-31T12:54

видео

украина

россия

запад

николай азаров

владимир зеленский

впк

конституция

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1f/1055405777_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42221c784d797a951b086d763f2762f5.jpg

00:33 - Что происходит с Зеленским?03:46 - Во что превратилась украинская энергетика?10:14 - Что осталось от украинской экономики?16:51 - Мобилизация на Украине: почему сотрудники военкоматов превратились в подобие фашистских полицаев;20:30 - Российское наступление на Харьковском направлении: почему киевскому режиму удаётся оказывать сопротивление?24:25 - "Мирный саммит" по Украине без участия России: очередной шаг к эскалации?

украина

россия

запад

сша

ссср

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, запад, николай азаров, владимир зеленский, впк, конституция, джо байден, сша, суд, конгресс сша, оппозиция, энтони блинкен, колония, руслан стефанчук, рада, верховная рада, аэс, запорожская аэс, война, энергетика, тэс, конфликт, ссср, уголь, спецоперация, сво, бпла, беспилотники, дроны, логистика, агросектор, удобрения, военкомат, военком, переговоры, санкции, пропаганда, мобилизация, президент, майдан, видео