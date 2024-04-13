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Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса

Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса - 13.04.2024 Украина.ру

Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса

Утром 11 апреля прекратила своё существование украинская государственная энергетическая компания "Центрэнерго", управлявшая меньшей частью украинской тепловой генерации. Последней станцией, находившейся в управлении этой компании, стала Трипольская ТЭС под Киевом.

2024-04-13T13:00

2024-04-13T13:00

2024-04-13T13:00

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Теперь ТЭС уничтожена, а от "Центрэнерго" осталось лишь юридическое лицо. В ближайшие недели, скорее всего, будут уничтожены оставшиеся тепловые электростанции, а Украина окончательно лишится маневровых мощностей. На этом фоне возникает вопрос, как киевская власть будет выруливать из проблемы, как минимум, верных отключений электроэнергии.Презумпция неразумностиПри анализе международных отношений и разных аспектов управления экономикой журналисты и эксперты преимущественно исходят из презумпции разумности властей. Предполагается, что долг и обязанность властей — защищать интересы своего государства и подвластного населения. Но в случае с Украиной (и не только с ней) подобная презумпция является ошибочной. Киевская власть преследует исключительно свои личные интересы, связанные с обогащением на войне, превращённой после 2014 года в бизнес. В этом плане "полномасштабная война" как её называют киевские пропагандисты, от АТО отличается лишь масштабом. Масштабом как боевых действий, так и их заработка на мародёрстве, отлове людей, репрессиях в отношении неугодных и политически неблагонадёжных, а также разворовывания бюджетов и внешней помощи. Зеленского и вовсе связывает специфический контракт, заключённый с США весной 2022 года: внешняя помощь в обмен на непрерывный отлов людей для войны с Россией.Поэтому подходить с привычными для России лекалами государственных интересов к действиям киевской власти не стоит, равно как и ожидать от неё государственнического мышления. Если бы оно было, то отсутствовал бы повод не только для написания данного текста, но и для СВО.А теперь стоит вернуться к вопросам тепло-, и электроэнергетики.Сценарии: от лучшего к наихудшемуПосле ударов осени 2022 года и марта-апреля 2024 года неповреждёнными остались меньше 10 украинских электростанций: все АЭС (Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая), три ГЭС (Киевская, Кременчугская и Приднепровская), а также 2 ТЭС (Криворожская и Приднепровская).АЭС не трогали по соображениям безопасности и этики — сложно рассчитывать на прекращение ударов по Запорожской АЭС в условиях аналогичных ударов по АЭС противника. Однако атомные электростанции являются постоянной генерацией: они на протяжении суток производят один и тот же объём электроэнергии. В то же время объёмы потребления электроэнергии постоянно колеблются, а суточный график потребления и производства электроэнергии представляет собой двугорбого верблюда с утренним и вечерними пиками. Для преодоления этих пиков используют маневровые мощности — ТЭС и ГЭС — которые включаются при необходимости. Вот маневровых мощностей на Украине практически не осталось.Общий замысел российской власти в отношении украинской электроэнергетики автору неизвестен, поэтому стоит сформулировать несколько сценариев того, к чему могут привести удары исходя из интересов самой киевской власти.Оптимистичный сценарий — удары прекращаются в ближайшее время, часть тепловых и гидроэнергетических мощностей остаются в рабочем состоянии. В таком случае часть регионов Украины какое-то время живёт в состоянии веерных отключений, после чего вновь адаптируется к сокращению потребления электроэнергии как было в 2023 году.Реалистичный сценарий — удары продолжаются, страна лишается остатков тепловой генерации и, возможно, гидроэнергетики. Это приводит к неспособности балансировки энергосистемы в периоды пиков потребления электроэнергии и вынуждает диспетчеров объединённой энергосистемы вводить график веерных отключений для всей страны. Все области и города попеременно живут в состоянии ограниченной подачи электроэнергии. Главный вопрос в таком случае — как долго будет электроэнергия в домах простых жителей.Пессимистичный сценарий — уничтожаются ТЭС и ГЭС, как и львиная доля электроподстанций. Далее развилка: от АЭС постепенно отсекаются потребители электроэнергии, для предотвращения аварий на АЭС диспетчерам приходится отключать блоки либо энергосистема оказывается в состоянии аварии и распадается на энергоострова. Первый вариант — пессимистичный, но контролируемый. Второй вариант — пессимистичный и неконтролируемый. Собирать развалившуюся на энергоострова энергосистему будет значительно сложнее, чем вновь запускать и блоки и подключать их к системе по мере роста нагрузок.Главная преграда для реализации оптимистичного сценария — прекращения ударов — антигосударственный и антинародный характер действий киевской власти, а также её полная недоговороспособность. Из всех доступных вариантов киевская власть непременно выбирает не просто худший для простых людей, а катастрофичный. Яркий пример — удары по ЗАЭС 7 и 9 апреля, которых не было с ноября 2022 года. ВСУ сознательно обстреляли станцию, хотя было очевидно, что Россия непременно ответит.Деэлектрификация — это надолгоКак видно, вне зависимости от того, по какому сценарию пойдёт развитие событий, экономия электроэнергии и веерные отключения будут неизбежны. И на то есть объективные причины.Во-первых, у украинской энергосистемы больше нет двойного запаса мощности по генерации. Украине от УССР досталась энергосистема, рассчитанная на 52-млн человек, сотни крупных промышленных предприятий и статус страны-пауэрбанка в рамках энергосистемы "Мир" для стран СЭВ. К 2021 году население сократилось с 52 до 35 млн человек, промышленности почти не осталось, потребление электроэнергии упало с 300 млрд кВт*ч в год до 164 млрд кВт*ч в год. А количество станций осталось (за вычетом Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР) таким же, равно как и количество подстанций с силовыми трансформаторами. С двойным запасом прочности по генерации и сетевому хозяйству Украина встретила СВО, окончательно синхронизировавшись 24 февраля с европейской энергосистемой ENTSO-E.Население сократилось до 25 млн человек, промышленности не осталось, но с осени 2022 года двойной запас прочности был растерян. Повреждённые станции не ремонтировались, сгоревшие трансформаторы не менялись. Вместо этого увеличивался разрешённый объём перетоков электроэнергии из ЕС: его мощность постепенно выросла с 300 МВт до 1700 МВт.Во-вторых, объём перетоков электроэнергии из ЕС не бесконечен. В теории его можно ещё сильнее увеличить, сократив потребление электроэнергии внутри страны за счёт повышения тарифа для населения и промышленности. Однако Россия на такой шаг отреагирует дополнительными ударами по станциям и подстанциям, участвующим в перетоках электроэнергии из ЕС и внутри Украины. Главными целями станет Бурштынская ТЭС, которой уже и так очень сильно досталось. Исключение — выдача мощности с Молдавской ГРЭС в Приднестровье, удары по украинской электроэнергетике повышают значимость Приднестровья для Украины, страхуя непризнанную республику от агрессии со стороны Киева.Поэтому ЕС не спасёт, но может позволить выиграть время, увеличив разрешённые перетоки.Вот только этим временем киевская власть не сможет распорядиться. Опять же, причин тому множество:· неизлечимая клептомания властей всех уровней и менеджеров всех энергокомпаний, не позволяющая восстанавливать что-либо в разумные сроки;· отсутствие кадров (строители, энергетики), оборудования (генераторы, котлы, транформаторы, высоковольтное оборудование);· сложность восстановительных и строительных работ.Поэтому все рассказы о децентрализованной энергосистеме на основе СЭС, ВЭС и малых модульных реакторов от Holtec или Rolls-Royse относятся к жанру не просто фантастики, а фентези. Та же история и с достройкой блоков на Хмельницкой АЭС.Таким образом, электроэнергетика Украины уничтожена, страна будет жить в условиях веерных отключений неопределённой продолжительности и неопределённо долго. И это ещё оптимистичный вариант. Пессимистичный вариант будет выглядеть следующим образом:· распад энергосистемы на энергоострова через блекауты,· потеря контроля над месторождениями природного газа в Харьковской и Полтавской областях, уничтожение надземной инфраструктуры ПХГ со срывом графика закачки газа и его дефицитом с началом отопительного сезона;· дальнейшее уничтожение ТЭЦ в крупных городах (пока они уничтожены в Харькове и Сумах), что приведёт — в случае если власти не справятся с построением децентрализованной системы отопления на основе модульных котельных — к неспособности начать отопительный сезон в этих городах и превращению их непригодные для жизни.По сути, на энергетическом фронте Россия нанесла Украине поражение. Но оно может стать сокрушительным. В политическом аспекте продолжившиеся в марте-апреле удары по объектам электроэнергетики — принуждение Украины к переговорам с обозначением того, что к середине осени вместо переговоров придётся объявлять безоговорочную капитуляцию.Но, мы должны помнить о нескольких моментах:· киевская власть разумной не является, поэтому она может преспокойно проигнорировать все исходящие от Москвы сигналы;· после 20 мая Зеленский утратит легитимность и станет для России непойми кем, то есть вести переговоры с украинской стороной даже при всём желании будет очень сложно;· в США раздрай и субъекта, с которым можно было бы договориться по Украине, нет, а в ЕС всё ещё хуже;· США и ЕС всё равно, сколько часов будет подаваться электроэнергия в квартиры украинцев — они далеко и у них с электроэнергетикой всё нормально.Таким образом, не исключено, что Украина продолжит жить дальше, но уже в деэлектрифицированном состоянии до тех пор, пока не появится договороспособный субъект либо внутри страны, либо за её пределами, готовый принять объективную реальность, наступившую после 24 февраля 2022 года. И тогда речь пойдёт о повторной электрификации Украины, провести которую может только Россия.Россия уничтожила, она и восстановитРоссия — единственная страна вблизи Украины, у которой:· есть производство электрооборудования и силовых трансформаторов, необходимых для Украины классов напряжения;· есть свободные мощности по генерации, которые можно задействовать, а также линии электропередач, пригодные для перетоков больших объёмов электроэнергии;· есть кадры (строители, электрики и энергетики) для восстановления повреждённых или уничтоженных объектов;· есть деньги для восстановления.Таким образом, вопрос с электроэнергией, теплом и газом непременно станет одним из пунктов мирного соглашения вне зависимости от того, когда и с кем с украинской стороны оно будет заключено. У России будет сильнейший рычаг влияния на Украину в тех границах, в которых она к тому моменту сохранится. Кроме того, этот рычаг влияния будет и у Белоруссии — у неё есть свободные мощности для организации перетоков электроэнергии на Украину. Мощности как постоянной генерации — Белорусская АЭС с двумя блоками ВВЭР-1200, так и маневровой генерации в виде газовых ТЭС, которые сейчас проходят модернизацию и наверняка пригодятся позже.А вот основой электроэнергетики постУкраины станут Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС, не исключено, что ещё и Углегорская ТЭС в ДНР с Луганской ТЭС в ЛНР. Сейчас генерация Запорожской области и Углегорская ТЭС не задействованы — выдача электроэнергии с них может осуществляться лишь в направлении Украины, а в Новороссии для них нет достаточного количества потребителей.Таким образом, для повторной электрификации потребуется:· полное завершение первичной деэлектрификации с периодом принятия новой реальности всеми как внутри Украины, так и за её пределами;· капитуляция киевской власти и начало процедуры юридического окончания конфликта на условиях Москвы;· отключение Украины от европейской энергосистемы и синхронизация её с энергосистемами России и Белоруссии;· восстановление уничтоженных ЛЭП на границе и ввод в строй неиспользуемых объектов генерации в Новороссии и иных регионах России.Когда это всё произойдёт — не ясно. Но это - единственный оптимистичный вариант для граждан Украины, когда у них появятся в домах свет, тепло и газ, которые не придётся экономить.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, ес, запорожская аэс, трипольская тэс, эксклюзив