https://ukraina.ru/20240620/1055743839.html
Американское издание указало на шаткое положение ВСУ
Американское издание указало на шаткое положение ВСУ - 20.06.2024 Украина.ру
Американское издание указало на шаткое положение ВСУ
Признание командира подразделения "Азов"* об исполнении роли заградительных отрядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует шаткое положение украинской армии. Об этом сообщило издание American Conservative
2024-06-20T07:29
2024-06-20T07:29
2024-06-20T07:48
новости
"азов"
всу
денис пушилин
донецкая народная республика
днепр
херсонская область
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Оно привело заявление командира второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе "Азова"*, Дмитрия Кухарчука в интервью украинским СМИ, в котором тот признает, что подразделение играло роль заградотряда для "мотивации" украинских военных в ходе боевых действий.На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотряда по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. А глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в плен в районе Времевского выступа.Подробнее о жестоком отношении ВСУ к собственным бойцам - в материале ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко на сайте Украина.ру.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
донецкая народная республика
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, "азов", всу, денис пушилин, донецкая народная республика, днепр, херсонская область
Новости, "Азов", ВСУ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Днепр, Херсонская область
Американское издание указало на шаткое положение ВСУ
07:29 20.06.2024 (обновлено: 07:48 20.06.2024)
Признание командира подразделения "Азов"* об исполнении роли заградительных отрядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует шаткое положение украинской армии. Об этом сообщило издание American Conservative
Оно привело заявление командира второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе "Азова"*, Дмитрия Кухарчука в интервью украинским СМИ, в котором тот признает, что подразделение играло роль заградотряда для "мотивации" украинских военных в ходе боевых действий.
"Интервью дает понимание шаткого положения украинских вооруженных сил", - говорится в материале.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды.
В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотряда по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. А глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в плен в районе Времевского выступа.
Подробнее о жестоком отношении ВСУ к собственным бойцам - в материале ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.