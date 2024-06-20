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Американское издание указало на шаткое положение ВСУ

Американское издание указало на шаткое положение ВСУ - 20.06.2024 Украина.ру

Американское издание указало на шаткое положение ВСУ

Признание командира подразделения "Азов"* об исполнении роли заградительных отрядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует шаткое положение украинской армии. Об этом сообщило издание American Conservative

2024-06-20T07:29

2024-06-20T07:29

2024-06-20T07:48

новости

"азов"

всу

денис пушилин

донецкая народная республика

днепр

херсонская область

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Оно привело заявление командира второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе "Азова"*, Дмитрия Кухарчука в интервью украинским СМИ, в котором тот признает, что подразделение играло роль заградотряда для "мотивации" украинских военных в ходе боевых действий.На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотряда по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. А глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в плен в районе Времевского выступа.Подробнее о жестоком отношении ВСУ к собственным бойцам - в материале ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко на сайте Украина.ру.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

донецкая народная республика

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новости, "азов", всу, денис пушилин, донецкая народная республика, днепр, херсонская область