https://ukraina.ru/20240623/1055793336.html

Атаманщина и полное обновление политсистемы. Украинские эксперты о том, что ждет Украину после войны

Атаманщина и полное обновление политсистемы. Украинские эксперты о том, что ждет Украину после войны - 23.06.2024 Украина.ру

Атаманщина и полное обновление политсистемы. Украинские эксперты о том, что ждет Украину после войны

На Украине эксперты и политики обсуждают, возможен ли мир и нейтралитет для будущей Украины, и не погубит ли страну очередная атаманщина.

2024-06-23T08:45

2024-06-23T08:45

2024-06-23T09:06

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россия

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владимир путин

кость бондаренко

владимир зеленский

слуга народа

чвк

нато

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По-прежнему обсуждают и мирные предложения президента России Владимира Путина, которые Запад и Киев уже успели фактически отвергнуть. Украинское общество, над сознанием которого грамотно и системно трудятся лучшие спецы ИПСО, судя по всему, пока не готово смириться с территориальными потерями (а мир, напомним, предлагается с учётом реалий на земле).Но все чаще раздаются и трезвые голоса. Так, популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада отмечает, что многие "искажённо воспринимают и меряют "мирный план Путина" потерей четырёх областей и Крыма". И предлагает согражданам посмотреть на вещи под иным углом."По нашему мнению предложения Кремля не про это. Он предлагает мерять достижение мира не потерями, а приобретениями от него. Как бы говорит: вы получите многое: сохранившуюся государственность, выход к Черному морю, Одессу, Харьков, Днепр и Киев, десятки тысяч жизней солдат, возможность выезжать за границу и участвовать в выборах, никакой мобилизации и возможность банально жить в мире", - пишут авторы канала.И сравнивают поведение Запада и Зеленского с поведением заядлого игромана, который в надежде отыграться никак не может остановиться и проигрывает всё больше.А проигрыш всё растёт, так и действительно недалеко дойти "до последнего украинца". Впрочем, находящиеся у власти поджигатели войны лично пока ничем не рискуют и рассчитывают проматывать честно заработанное, то есть награбленное, где-нибудь в теплых комфортных краях. Поразительно, но совесть их не мучит.Не исключено, что часть из этих "элитариев" сохранится во власти, и они будут и дальше поджигать Украину — благодаря вот таким правителям, в костре конфликта между геополитическими игроками горючим материалом стала именно она.Относительно мирных предложений Владимир Путин ещё раз высказался на пресс-конференции перед вылетом во Вьетнама. По его словам, реакция Запада на предложенный им мирный план оказалась ожидаемой, но выразил мнение, что "некоторые здравомыслящие политики ещё задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы".Запад не отказывается от планов нанести стратегическое поражение России, но это может закончиться плохо для всех."Для России это означает прекращение её государственности. Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", - сказал Путин.Что же делать Киеву? Украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* отметил, что, например, граждане Австрии и граждане Швейцарии дорожат своим нейтралитетом. А Украина… Она могла бы стать мостом между Востоком и Западом, но — это был вопрос от зрителя - есть ли такая сила, которая готова была бы стать у руля и вести такую политику? И готов ли к этому народ Украины?Политолог на это ответил, что всегда "готовностью" народа просто оправдывают то или иное действие. На самом деле практически все решения в политике "являются либо консенсусом тех или иных влиятельных сил, либо продуктом волевых решений тех или иных политиков, которые берут ответственность на себя".Что касается гипотетической силы, которая могла бы вернуть стране нейтральный статус, то Бондаренко ответил на вопрос вопросом — а есть сегодня на Украине политические силы? По его мнению, нет."У нас сегодня абсолютно уничтожена политическая конкуренция, после войны у нас наново будут создаваться многие политические партии. Всё, что было до сих пор — они все остались в прошлом. Даже "Слуги народа" - и те не будут иметь шансов пройти в будущий парламент. Будут абсолютно новые политические силы, новые лидеры...", - сказал эксперт. Единственное исключение, возможно — Юлия Тимошенко, которая, по его словам, очень хорошо знает, как и о чём говорить с избирателем.Впрочем, Кость Бондаренко предположил, что эти новые украинские политики когда-то в будущем всё же выберут для страны путь нейтралитета.Отметим, что это возможно будет в том случае, если после всего происходящего останется сама страна. Политолог добавил, что он больше всего боится, что "завершение войны с Россией приведёт к внутренним конфликтам и внутренним войнам, к этим Малиновкам, к атаманщине, потому что будет большое количество пассионарных людей, заряженных на то, чтобы достичь справедливости не совсем легитимным и законным путём".Эти новые атаманы будут "качать права", будут создавать свои ЧВК, будут использовать людей, вернувшихся с фронта и не имеющих работы, всё это будет, предрёк Бондаренко.Вот такие перспективы. В комментариях в видеозаписи интервью читаем: "Народ, забывший свою историю, не имеет будущего - Уинстон Черчилль!!! Украина громко плачет, потеряла всех, кто скачет: гривну, землю лес и газ, Севастополь, Крым, Донбасс. Совесть, честь, друзей, активы, урожай и перспективы, Еврозону, членство в НАТО, скоро трибунал, ребята!..".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, читайте в материале "Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине".* Признан иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20240623/1055793032.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, запад, владимир путин, кость бондаренко, владимир зеленский, слуга народа, чвк, нато