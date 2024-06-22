Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног" - 22.06.2024 Украина.ру
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Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног"
Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног" - 22.06.2024 Украина.ру
Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног"
Запад обещает передать Киеву истребители F-16. Помимо всех прочих проблем, с которыми ВСУ придется столкнуться при эксплуатации этих машин будет и специфическая система управления, непривычная многим пилотам
2024-06-22T06:30
2024-06-22T06:30
новости
украина.ру
f-16
самолет
истребитель
летчики
украина
всу
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.Он отметил, что передавать истребители Киеву Запад будет траншами. Первый комплект, как ожидается поступит к осени и будет состоять из 12-16 машин. Второй придет примерно через два месяца, а это - еще 9-10 машин. Помимо боевых потерь ВСУ придется столкнуться и с эксплуатационными, отметил Попов.Он заявил, что из этого первого транша в 12–16 самолетов около 25% машин "сразу станут летающими мишенями", и произойдет это "не потому, что летчики глупые и летать не умеют", а потому что новый самолет всегда осваивается с определенным трудом.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом."Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыРанее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
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новости, украина.ру, f-16, самолет, истребитель, летчики, украина, всу
Новости, Украина.ру, F-16, самолет, истребитель, летчики, Украина, ВСУ

Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног"

06:30 22.06.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Запад обещает передать Киеву истребители F-16. Помимо всех прочих проблем, с которыми ВСУ придется столкнуться при эксплуатации этих машин будет и специфическая система управления, непривычная многим пилотам
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Он отметил, что передавать истребители Киеву Запад будет траншами. Первый комплект, как ожидается поступит к осени и будет состоять из 12-16 машин. Второй придет примерно через два месяца, а это - еще 9-10 машин. Помимо боевых потерь ВСУ придется столкнуться и с эксплуатационными, отметил Попов.
Он заявил, что из этого первого транша в 12–16 самолетов около 25% машин "сразу станут летающими мишенями", и произойдет это "не потому, что летчики глупые и летать не умеют", а потому что новый самолет всегда осваивается с определенным трудом.
"У Украины есть хорошие советские самолеты Су-25 и Су-24. Грубо говоря, штурвал у них стоит между ног. Это соответствует нашей физиологии. А как у F-16? Я бывал в Америке, я летал там на тренажерах. У F-16 штурвал напоминает джойстик. И стоит он на правом борту. Мне уже из-за этого было трудно и неудобно. Потому что я отходил от привычной симметрии", - пояснил Заслуженный летчик в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.
"Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.
Зеленский F-16
11 мая, 07:00
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьМосква будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада
Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.
Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
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ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
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