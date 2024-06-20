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Выкрикнул "Ахмат-сила": киевскому подростку грозит до 8 лет тюрьмы
Выкрикнул "Ахмат-сила": киевскому подростку грозит до 8 лет тюрьмы - 20.06.2024 Украина.ру
Выкрикнул "Ахмат-сила": киевскому подростку грозит до 8 лет тюрьмы
Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, якобы, выкрикивал пророссийские лозунги. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Полиции Киевской области
2024-06-20T12:12
2024-06-20T12:12
2024-06-20T12:12
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В ночь с 24 на 25 февраля молодой человек отмечал своё совершеннолетие в арендованном загородном комплексе. В Сети распространилось видео, на котором молодежь хором прокричала "Ахмат - сила".Вскоре личность именинника была установлена, а он задержан сотрудниками СБУ. Задержанный записал видео с извинениями перед украинцами за свои слова, а "Ахмат" назвал "террористами". Закончил свои извинения парень украинским националистическим лозунгом.Теперь следователи сообщили ему о подозрении в поддержке россиян. Статья 436-2 Уголовного кодекса Украины предполагает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Теперь задержанного ждёт суд.Подробнее об этом в материале Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, украина, сбу, полиция, нацполиция, подростки
Новости, Киевская область, Украина, СБУ, полиция, Нацполиция, подростки
Выкрикнул "Ахмат-сила": киевскому подростку грозит до 8 лет тюрьмы
Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, якобы, выкрикивал пророссийские лозунги. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Полиции Киевской области
В ночь с 24 на 25 февраля молодой человек отмечал своё совершеннолетие в арендованном загородном комплексе. В Сети распространилось видео, на котором молодежь хором прокричала "Ахмат - сила".
Вскоре личность именинника была установлена, а он задержан сотрудниками СБУ. Задержанный записал видео с извинениями перед украинцами за свои слова, а "Ахмат" назвал "террористами". Закончил свои извинения парень украинским националистическим лозунгом.
Теперь следователи сообщили ему о подозрении в поддержке россиян. Статья 436-2 Уголовного кодекса Украины предполагает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Теперь задержанного ждёт суд.