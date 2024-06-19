https://ukraina.ru/20240619/1055736536.html

Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня

Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру

Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня

Россия готовится к выходу из ПА ОБСЕ; украинские структуры хотят признать террористическими в РФ; Верховная Рада приняла в первом чтении закон о военной полиции

2024-06-19T18:00

2024-06-19T18:00

2024-06-19T18:00

эксклюзив

россия

украина

обсе

матвиенко

владимир джабаров

госдума

вооруженные силы украины

сбу

гур моу

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Правительство РФ подготовит решение о приостановке участия России в деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.С таким предложением выступил замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что позиция согласована с Госдумой РФ."Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, а именно к 3 июля сего года, подготовить и вынести на рассмотрение проект решения Совета Федерации по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что нижняя палата правительства – Государственная Дума – примет аналогичное решение практически синхронно с Совфедом.Решение за подписью руководителей обеих палат Федерального Собрания РФ будет направлено председателю ПА ОБСЕ.По словам Джабарова, Россия приостанавливает участие, так как "уничтожены все принципы, на которых держалась" ПА ОБСЕ. А повестка ассамблеи подверглась "тотальной украинизации", добавил он.Сенатор отметил, что ассамблея из форума для равноправного диалога превратилась в "политизированный инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса".Джабаров напомнил, что членам российской делегации было отказано во въезде в целый ряд стран для участия мероприятиях ПА ОБСЕ. В частности, в Великобританию, Польшу, Канаду и Румынию.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею."Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету отработать с коллегами из Государственной Думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации", - сказала она.Она отметила, что недавний отказ в выдаче румынских виз стал "той чертой, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение". Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной и неделимой безопасности.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Россия не будет финансировать ПА ОБСЕ."Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причём, пляшущий под дудку Соединённых Штатов Америки", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет.Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) – межпарламентская организация, которая была создана в 1991 году. Она объединяет 57 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.Российская делегация состоит из 15 человек, возглавляет её заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.Признание ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациямиКомиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления Минобороны Украины террористическими организациями.Об этом говорится в итоговом докладе комиссии, который размещен на сайте Госдумы РФ."Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности РФ инициировать признание Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.Комиссия приняла такое решение "учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее заявлял, что главные силовые и военные структуры Украины стоит признать террористическими организациями. По его словам, это лишь вопрос времени.При этом руководители СБУ Василий Малюк* и ГУР Кирилл Буданов* внесены в российский список экстремистов и террористов.Сегодня, 19 июня, Росфинмониторинг внёс военизированное формирование "Грузинский национальный легион"** в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня террористов и экстремистов на сайте ведомства.На Украине планируют создать военную полициюВерховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект о создании военной полиции. Депутат ВР Алексей Гончаренко* сообщил об этом в своём телеграм-канале."Верховная Рада приняла законопроект №6569-д о военной полиции в первом чтении", - написал он."За" проголосовали 247 депутатов парламента.По словам депутата, за законопроект проголосовали партии "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".Необходимость переформирования военной службы правопорядка (ВСП) Украины в военную полицию аргументируется тем, что у ВСП нет полномочий для осуществления проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.В Минобороны Украины требовали принять этот закон как можно скорее.Депутат ВР Ирина Геращенко заявил, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган.Геращенко указала на то, что на Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских.Подробнее о решении украинского парламента - в материале Рада приняла законопроект о военной полиции на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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Сергей Зуев

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