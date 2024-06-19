Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру
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Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня
Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру
Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня
Россия готовится к выходу из ПА ОБСЕ; украинские структуры хотят признать террористическими в РФ; Верховная Рада приняла в первом чтении закон о военной полиции
2024-06-19T18:00
2024-06-19T18:00
эксклюзив
россия
украина
обсе
матвиенко
владимир джабаров
госдума
вооруженные силы украины
сбу
гур моу
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Правительство РФ подготовит решение о приостановке участия России в деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.С таким предложением выступил замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что позиция согласована с Госдумой РФ."Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, а именно к 3 июля сего года, подготовить и вынести на рассмотрение проект решения Совета Федерации по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что нижняя палата правительства – Государственная Дума – примет аналогичное решение практически синхронно с Совфедом.Решение за подписью руководителей обеих палат Федерального Собрания РФ будет направлено председателю ПА ОБСЕ.По словам Джабарова, Россия приостанавливает участие, так как "уничтожены все принципы, на которых держалась" ПА ОБСЕ. А повестка ассамблеи подверглась "тотальной украинизации", добавил он.Сенатор отметил, что ассамблея из форума для равноправного диалога превратилась в "политизированный инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса".Джабаров напомнил, что членам российской делегации было отказано во въезде в целый ряд стран для участия мероприятиях ПА ОБСЕ. В частности, в Великобританию, Польшу, Канаду и Румынию.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею."Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету отработать с коллегами из Государственной Думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации", - сказала она.Она отметила, что недавний отказ в выдаче румынских виз стал "той чертой, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение". Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной и неделимой безопасности.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Россия не будет финансировать ПА ОБСЕ."Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причём, пляшущий под дудку Соединённых Штатов Америки", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет.Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) – межпарламентская организация, которая была создана в 1991 году. Она объединяет 57 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.Российская делегация состоит из 15 человек, возглавляет её заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.Признание ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациямиКомиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления Минобороны Украины террористическими организациями.Об этом говорится в итоговом докладе комиссии, который размещен на сайте Госдумы РФ."Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности РФ инициировать признание Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.Комиссия приняла такое решение "учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее заявлял, что главные силовые и военные структуры Украины стоит признать террористическими организациями. По его словам, это лишь вопрос времени.При этом руководители СБУ Василий Малюк* и ГУР Кирилл Буданов* внесены в российский список экстремистов и террористов.Сегодня, 19 июня, Росфинмониторинг внёс военизированное формирование "Грузинский национальный легион"** в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня террористов и экстремистов на сайте ведомства.На Украине планируют создать военную полициюВерховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект о создании военной полиции. Депутат ВР Алексей Гончаренко* сообщил об этом в своём телеграм-канале."Верховная Рада приняла законопроект №6569-д о военной полиции в первом чтении", - написал он."За" проголосовали 247 депутатов парламента.По словам депутата, за законопроект проголосовали партии "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".Необходимость переформирования военной службы правопорядка (ВСП) Украины в военную полицию аргументируется тем, что у ВСП нет полномочий для осуществления проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.В Минобороны Украины требовали принять этот закон как можно скорее.Депутат ВР Ирина Геращенко заявил, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган.Геращенко указала на то, что на Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских.Подробнее о решении украинского парламента - в материале Рада приняла законопроект о военной полиции на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ukraina.ru/20240619/1055734782.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, россия, украина, обсе, матвиенко, владимир джабаров, госдума, вооруженные силы украины, сбу, гур моу, главное управление разведки украины (гур), террорист, алексей гончаренко, верховная рада, совет федерации, ирина геращенко, кирилл буданов, василий малюк
Эксклюзив, Россия, Украина, ОБСЕ, Матвиенко, Владимир Джабаров, Госдума, Вооруженные силы Украины, СБУ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), террорист, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Совет Федерации, Ирина Геращенко, Кирилл Буданов, Василий Малюк

Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня

18:00 19.06.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Россия готовится к выходу из ПА ОБСЕ; украинские структуры хотят признать террористическими в РФ; Верховная Рада приняла в первом чтении закон о военной полиции
Правительство РФ подготовит решение о приостановке участия России в деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
С таким предложением выступил замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что позиция согласована с Госдумой РФ.
"Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, а именно к 3 июля сего года, подготовить и вынести на рассмотрение проект решения Совета Федерации по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что нижняя палата правительства – Государственная Дума – примет аналогичное решение практически синхронно с Совфедом.
Решение за подписью руководителей обеих палат Федерального Собрания РФ будет направлено председателю ПА ОБСЕ.
По словам Джабарова, Россия приостанавливает участие, так как "уничтожены все принципы, на которых держалась" ПА ОБСЕ. А повестка ассамблеи подверглась "тотальной украинизации", добавил он.
Сенатор отметил, что ассамблея из форума для равноправного диалога превратилась в "политизированный инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса".
Джабаров напомнил, что членам российской делегации было отказано во въезде в целый ряд стран для участия мероприятиях ПА ОБСЕ. В частности, в Великобританию, Польшу, Канаду и Румынию.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею.
"Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету отработать с коллегами из Государственной Думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации", - сказала она.
Она отметила, что недавний отказ в выдаче румынских виз стал "той чертой, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение". Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной и неделимой безопасности.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Россия не будет финансировать ПА ОБСЕ.
"Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причём, пляшущий под дудку Соединённых Штатов Америки", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.
Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет.
Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) – межпарламентская организация, которая была создана в 1991 году. Она объединяет 57 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Российская делегация состоит из 15 человек, возглавляет её заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.
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Признание ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления Минобороны Украины террористическими организациями.
Об этом говорится в итоговом докладе комиссии, который размещен на сайте Госдумы РФ.
"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности РФ инициировать признание Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.
Комиссия приняла такое решение "учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее заявлял, что главные силовые и военные структуры Украины стоит признать террористическими организациями. По его словам, это лишь вопрос времени.
При этом руководители СБУ Василий Малюк* и ГУР Кирилл Буданов* внесены в российский список экстремистов и террористов.
Сегодня, 19 июня, Росфинмониторинг внёс военизированное формирование "Грузинский национальный легион"** в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня террористов и экстремистов на сайте ведомства.
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На Украине планируют создать военную полицию
Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект о создании военной полиции. Депутат ВР Алексей Гончаренко* сообщил об этом в своём телеграм-канале.
"Верховная Рада приняла законопроект №6569-д о военной полиции в первом чтении", - написал он.
"За" проголосовали 247 депутатов парламента.
По словам депутата, за законопроект проголосовали партии "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".
Необходимость переформирования военной службы правопорядка (ВСП) Украины в военную полицию аргументируется тем, что у ВСП нет полномочий для осуществления проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.
В Минобороны Украины требовали принять этот закон как можно скорее.
Депутат ВР Ирина Геращенко заявил, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган.
Геращенко указала на то, что на Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских.
Подробнее о решении украинского парламента - в материале Рада приняла законопроект о военной полиции на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаОБСЕМатвиенкоВладимир ДжабаровГосдумаВооруженные силы УкраиныСБУГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)террористАлексей ГончаренкоВерховная РадаСовет ФедерацииИрина ГеращенкоКирилл БудановВасилий Малюк
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня
17:41Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО
17:14Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"
16:53Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
16:33Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине
16:12Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынок
16:00Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина
15:51Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
15:14ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий
15:14Рада приняла законопроект о военной полиции
14:29Ловят уклонистов: украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на Закарпатье
14:26"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО
14:03Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами
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13:56Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?
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12:33"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею
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