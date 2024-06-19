Рада приняла законопроект о военной полиции
Парламент Украины 19 июня принял в первом чтении законопроект о создании военной полиции. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Верховная Рада приняла законопроект №6569-д о военной полиции в первом чтении. Проголосовали 247 депутатов", - написал нардеп.
Необходимость переформирования военной службы правопорядка (ВСП) Украины в военную полицию аргументируется тем, что у ВСП нет полномочий для осуществления проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.
Минобороны Украины требовало принять этот закон как можно скорее.
В начале июня украинское издание "Страна.ua" предупреждало, что в законопроекте о военной полиции вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги. А также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства.
Адвокат Екатерина Анищенко предположила, что именно военная полиция будет проводить оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, не стали на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК.
Подробнее об охоте Киева на уклонистов - в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.