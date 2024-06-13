Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском - 13.06.2024 Украина.ру
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Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском
Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском - 13.06.2024 Украина.ру
Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском
Перепуганное командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-06-13T05:30
2024-06-13T05:30
новости
россия
волчанск
украина
виктор баранец
всу
вс рф
харьковская область
сво
наступление
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Ранее Украина официально объявила о переходе в контрнаступление в районе Липцов и Волчанска. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций и вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать дыру в обороне Очеретино.Некоторое время назад армия РФ перешла к активным действиям в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области, рассказал обозреватель.Перепуганное таким поворотом дел командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба, добавил он.В частности, сейчас российские подразделения "бодаются" за Волчанск. Сначала ВС РФ взяли 2/3 города, "потом ВСУ нас оттуда выдавили" (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на Харьковском направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
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новости, россия, волчанск, украина, виктор баранец, всу, вс рф, харьковская область, сво, наступление
Новости, Россия, Волчанск, Украина, Виктор Баранец, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, СВО, наступление

Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском

05:30 13.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Перепуганное командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ранее Украина официально объявила о переходе в контрнаступление в районе Липцов и Волчанска. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций и вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать дыру в обороне Очеретино.
Некоторое время назад армия РФ перешла к активным действиям в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области, рассказал обозреватель.
Перепуганное таким поворотом дел командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба, добавил он.
"Одним словом, они сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями", - подчеркнул Баранец.
В частности, сейчас российские подразделения "бодаются" за Волчанск. Сначала ВС РФ взяли 2/3 города, "потом ВСУ нас оттуда выдавили" (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на Харьковском направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 05:40
Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталейКогда Советский Союз погнал Гитлера на запад, он заранее думал о том, что будет в Польше, в Венгрии и в Чехословакии. Мы создавали подразделения, состоявшие из граждан этих стран, которые потом вырастали до частей и соединений. В них зарождались лояльные нам кадры, которые потом управляли этими странами
 
НовостиРоссияВолчанскУкраинаВиктор БаранецВСУВС РФХарьковская областьСВОнаступление
 
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