Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Перепуганное командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ранее Украина официально объявила о переходе в контрнаступление в районе Липцов и Волчанска. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций и вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать дыру в обороне Очеретино.
Некоторое время назад армия РФ перешла к активным действиям в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области, рассказал обозреватель.
Перепуганное таким поворотом дел командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба, добавил он.
"Одним словом, они сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями", - подчеркнул Баранец.
В частности, сейчас российские подразделения "бодаются" за Волчанск. Сначала ВС РФ взяли 2/3 города, "потом ВСУ нас оттуда выдавили" (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на Харьковском направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.ру
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