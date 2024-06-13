https://ukraina.ru/20240613/1055601027.html

Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском

Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском - 13.06.2024 Украина.ру

Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском

Перепуганное командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-13T05:30

2024-06-13T05:30

2024-06-13T05:30

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Ранее Украина официально объявила о переходе в контрнаступление в районе Липцов и Волчанска. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций и вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать дыру в обороне Очеретино.Некоторое время назад армия РФ перешла к активным действиям в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области, рассказал обозреватель.Перепуганное таким поворотом дел командование ВСУ перебросило на север несколько бригад с Южного направления. Более того, противник бросил туда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба, добавил он.В частности, сейчас российские подразделения "бодаются" за Волчанск. Сначала ВС РФ взяли 2/3 города, "потом ВСУ нас оттуда выдавили" (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на Харьковском направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа

https://ukraina.ru/20240611/1055587715.html

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новости, россия, волчанск, украина, виктор баранец, всу, вс рф, харьковская область, сво, наступление