Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции - 03.06.2024 Украина.ру
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Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции
Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции - 03.06.2024 Украина.ру
Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции
Перечень санкций, введенных против России после начала ее спецоперации на Украине, опубликован на новом сайте, который разработан Киевом для жителей страны. Об этом 3 июня сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
2024-06-03T14:59
2024-06-03T15:07
новости
андрей ермак
офис президента
украина
киев
россия
антироссийские санкции
сво
спецоперация
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В своем телеграм-канале он написал, что на сайте также представлена информация о влиянии введенных ограничительных мер на российскую экономику и военный потенциал. Когда Киев стал располагать такими данными и насколько они достоверны Ермак не уточнил, как и не указал стоимость проекта по созданию сайта. Чиновник не указывает и цели, задачи создания этой платформы, отмечая только, что украинцам теперь будет проще найти данные об антироссийских санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на Россию. Всего на сайте представлено восемь разделов, в том числе: "Компоненты в оружии", "Инструменты войны", "Кандидаты на санкции" и другие. Никаких доказательств, относительно того, что Россия якобы "украла" детей не приводится, однако разработчики потрудились найти фотографии детского омбусмена РФ Марии Львовой-Беловой, губернаторов российских регионов, которые якобы причастны к насильственному оставлению детей в РФ. Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей, а Львова-Белова подробно рассказала с кем и в каких условиях содержатся несовершеннолетние.
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новости, андрей ермак, офис президента, украина, киев, россия, антироссийские санкции, сво, спецоперация
Новости, Андрей Ермак, Офис президента, Украина, Киев, Россия, антироссийские санкции, СВО, Спецоперация

Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции

14:59 03.06.2024 (обновлено: 15:07 03.06.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Перечень санкций, введенных против России после начала ее спецоперации на Украине, опубликован на новом сайте, который разработан Киевом для жителей страны. Об этом 3 июня сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
В своем телеграм-канале он написал, что на сайте также представлена информация о влиянии введенных ограничительных мер на российскую экономику и военный потенциал. Когда Киев стал располагать такими данными и насколько они достоверны Ермак не уточнил, как и не указал стоимость проекта по созданию сайта.
Чиновник не указывает и цели, задачи создания этой платформы, отмечая только, что украинцам теперь будет проще найти данные об антироссийских санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на Россию.
Всего на сайте представлено восемь разделов, в том числе: "Компоненты в оружии", "Инструменты войны", "Кандидаты на санкции" и другие.

"По меньшей мере 20 тысяч украинских детей похищены Россией после начала полномасштабного вторжения. И это только по официальным данным. Их незаконно перемещают и удерживают на территории РФ, уничтожая национальную идентичность", – говорится в разделе "Похитители детей".

Никаких доказательств, относительно того, что Россия якобы "украла" детей не приводится, однако разработчики потрудились найти фотографии детского омбусмена РФ Марии Львовой-Беловой, губернаторов российских регионов, которые якобы причастны к насильственному оставлению детей в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей, а Львова-Белова подробно рассказала с кем и в каких условиях содержатся несовершеннолетние.
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