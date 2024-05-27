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У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны - 27.05.2024 Украина.ру
У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
Моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Поэтому Украина решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наступление ВС РФ на Липцы и Волчанск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-05-27T05:50
2024-05-27T05:50
2024-05-27T05:50
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Операция ВС РФ в Харьковской области показала, что моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Киевский режим разворовал деньги, которые предназначались на строительство защитных сооружений. Поэтому Украина поступила следующим образом, рассказал эксперт.Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих готовых бригад взяли понемножку, добавил он.Сначала командование ВСУ попыталось ограничиться частями из Купянской группировки. Когда стало понятно, что этого недостаточно, подразделения начали брать из Славянско-Краматорской группировки, отметил специалист."А когда и этого оказалась недостаточно, она решила брать их отовсюду (от Херсона до Часова Яра). Да, противник затормозил наше продвижение в Волчанске, но у него появились дыры в других местах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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новости, россия, украина, волчанск, владимир евсеев, харьков, харьковская область, наступление, оборона, купянск, херсон, всу, батальон
Новости, Россия, Украина, Волчанск, Владимир Евсеев, Харьков, Харьковская область, наступление, оборона, Купянск, Херсон, ВСУ, батальон
У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
Моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Поэтому Украина решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наступление ВС РФ на Липцы и Волчанск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Операция ВС РФ в Харьковской области показала, что моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Киевский режим разворовал деньги, которые предназначались на строительство защитных сооружений. Поэтому Украина поступила следующим образом, рассказал эксперт.
Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих готовых бригад взяли понемножку, добавил он.
"Она решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наше наступление на Волчанск/Липцы, не допустив ухудшения общей ситуации", - отметил Евсеев.
Сначала командование ВСУ попыталось ограничиться частями из Купянской группировки. Когда стало понятно, что этого недостаточно, подразделения начали брать из Славянско-Краматорской группировки, отметил специалист.
"А когда и этого оказалась недостаточно, она решила брать их отовсюду (от Херсона до Часова Яра). Да, противник затормозил наше продвижение в Волчанске, но у него появились дыры в других местах", - заключил собеседник издания.
О том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков