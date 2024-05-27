У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны - 27.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240527/1055277731.html
У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны - 27.05.2024 Украина.ру
У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
Моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Поэтому Украина решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наступление ВС РФ на Липцы и Волчанск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-05-27T05:50
2024-05-27T05:50
новости
россия
украина
волчанск
владимир евсеев
харьков
харьковская область
наступление
оборона
купянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/77/1034307743_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_973f5dd7146807ee72d1893ac8e46354.jpg
Операция ВС РФ в Харьковской области показала, что моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Киевский режим разворовал деньги, которые предназначались на строительство защитных сооружений. Поэтому Украина поступила следующим образом, рассказал эксперт.Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих готовых бригад взяли понемножку, добавил он.Сначала командование ВСУ попыталось ограничиться частями из Купянской группировки. Когда стало понятно, что этого недостаточно, подразделения начали брать из Славянско-Краматорской группировки, отметил специалист."А когда и этого оказалась недостаточно, она решила брать их отовсюду (от Херсона до Часова Яра). Да, противник затормозил наше продвижение в Волчанске, но у него появились дыры в других местах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
https://ukraina.ru/20240524/1055277491.html
россия
украина
волчанск
харьков
харьковская область
купянск
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/77/1034307743_49:0:1332:962_1920x0_80_0_0_a3c984196a85ff10cd5709c9ece84ec5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, волчанск, владимир евсеев, харьков, харьковская область, наступление, оборона, купянск, херсон, всу, батальон
Новости, Россия, Украина, Волчанск, Владимир Евсеев, Харьков, Харьковская область, наступление, оборона, Купянск, Херсон, ВСУ, батальон

У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны

05:50 27.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Поэтому Украина решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наступление ВС РФ на Липцы и Волчанск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Операция ВС РФ в Харьковской области показала, что моральный дух сил противника на границе оказался слабым. Киевский режим разворовал деньги, которые предназначались на строительство защитных сооружений. Поэтому Украина поступила следующим образом, рассказал эксперт.
Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих готовых бригад взяли понемножку, добавил он.
"Она решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наше наступление на Волчанск/Липцы, не допустив ухудшения общей ситуации", - отметил Евсеев.
Сначала командование ВСУ попыталось ограничиться частями из Купянской группировки. Когда стало понятно, что этого недостаточно, подразделения начали брать из Славянско-Краматорской группировки, отметил специалист.
"А когда и этого оказалась недостаточно, она решила брать их отовсюду (от Херсона до Часова Яра). Да, противник затормозил наше продвижение в Волчанске, но у него появились дыры в других местах", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
Гаспарян
24 мая, 21:43
Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
 
НовостиРоссияУкраинаВолчанскВладимир ЕвсеевХарьковХарьковская областьнаступлениеоборонаКупянскХерсонВСУбатальон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Главное за ночь 27 мая
08:00Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре
07:29Зеленский собрался в Испанию - СМИ
07:12МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики
06:36Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбирают
06:29Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной
06:04"Это другое". Столтенберг против Байдена
06:00"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком?
05:57Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
05:50Украина за неделю. Два мира и два саммита
05:50У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
05:40Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки
05:30Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах
05:20По тысяче человек в день: Владимир Евсеев рассказал про истончение фронта и огромные потери ВСУ
05:10"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ
05:00Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне
04:40Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия
04:30Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи
04:20Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы
04:00Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет
Лента новостейМолния