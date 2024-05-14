https://ukraina.ru/20240514/1055043924.html

"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ

"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру

"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ

В 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ поставляется много западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения, которые утратили былую элитарность даже по меркам ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2024-05-14T03:15

2024-05-14T03:15

2024-05-14T03:15

новости

россия

очеретино

запад

всу

донецк

47-я бригада всу

военная техника

наступление

потери всу

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Российские военные на поле боя проводят последовательную работу по уничтожению живой силы и техники ВСУ. Поэтому противнику все труднее сдерживать наступление ВС РФ по всем направлениям. Под Донецком противнику это точно сделать не удается, рассказал эксперт.Из-за этого некоторые украинские подразделения оставляют позиции, как это было под Очеретино со 115-й бригадой. А те подразделения ВСУ, которые пришли на смену, не способны стабилизировать обстановку, уточнил Селезнев."Давайте посмотрим на 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ. Туда поставляется больше всего западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения. Это уже не классические три-четыре батальона, а семь-восемь", - указал обозреватель.Набор личного состава в эти бригады осуществляется по принципу "дайте хоть кого-нибудь как можно быстрее". То есть они утратили былую элитарность даже по меркам ВСУ. Это напрямую отражается на их боеспособности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html

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новости, россия, очеретино, запад, всу, донецк, 47-я бригада всу, военная техника, наступление, потери всу, батальон