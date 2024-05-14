"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру
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"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ
"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру
"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ
В 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ поставляется много западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения, которые утратили былую элитарность даже по меркам ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2024-05-14T03:15
2024-05-14T03:15
новости
россия
очеретино
запад
всу
донецк
47-я бригада всу
военная техника
наступление
потери всу
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Российские военные на поле боя проводят последовательную работу по уничтожению живой силы и техники ВСУ. Поэтому противнику все труднее сдерживать наступление ВС РФ по всем направлениям. Под Донецком противнику это точно сделать не удается, рассказал эксперт.Из-за этого некоторые украинские подразделения оставляют позиции, как это было под Очеретино со 115-й бригадой. А те подразделения ВСУ, которые пришли на смену, не способны стабилизировать обстановку, уточнил Селезнев."Давайте посмотрим на 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ. Туда поставляется больше всего западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения. Это уже не классические три-четыре батальона, а семь-восемь", - указал обозреватель.Набор личного состава в эти бригады осуществляется по принципу "дайте хоть кого-нибудь как можно быстрее". То есть они утратили былую элитарность даже по меркам ВСУ. Это напрямую отражается на их боеспособности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html
россия
очеретино
запад
донецк
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новости, россия, очеретино, запад, всу, донецк, 47-я бригада всу, военная техника, наступление, потери всу, батальон
Новости, Россия, Очеретино, Запад, ВСУ, Донецк, 47-я бригада ВСУ, военная техника, наступление, потери ВСУ, батальон

"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ

03:15 14.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ поставляется много западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения, которые утратили былую элитарность даже по меркам ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Российские военные на поле боя проводят последовательную работу по уничтожению живой силы и техники ВСУ. Поэтому противнику все труднее сдерживать наступление ВС РФ по всем направлениям. Под Донецком противнику это точно сделать не удается, рассказал эксперт.
"Украинская армия несет потери. И дело даже не в том, что у нее не хватает людей (ее численность находится на прежнем уровне), а в том, что у нее стало гораздо меньше подготовленных и мотивированных кадров", - добавил он.
Из-за этого некоторые украинские подразделения оставляют позиции, как это было под Очеретино со 115-й бригадой. А те подразделения ВСУ, которые пришли на смену, не способны стабилизировать обстановку, уточнил Селезнев.
"Давайте посмотрим на 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ. Туда поставляется больше всего западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения. Это уже не классические три-четыре батальона, а семь-восемь", - указал обозреватель.
Набор личного состава в эти бригады осуществляется по принципу "дайте хоть кого-нибудь как можно быстрее". То есть они утратили былую элитарность даже по меркам ВСУ. Это напрямую отражается на их боеспособности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру
Павел Леонов
Вчера, 18:00
Историк Павел Леонов о том, какую фигуру эпохи холодной войны напомнил сменщик Шойгу во главе Минобороны Нашему противнику на Украине нужен медийный успех и достаточно одной нашей ошибки. В то время как наша армия должна добиваться постоянного успеха.
 
НовостиРоссияОчеретиноЗападВСУДонецк47-я бригада ВСУвоенная техниканаступлениепотери ВСУбатальон
 
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