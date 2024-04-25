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"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы

"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы - 25.04.2024 Украина.ру

"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, который родился 25 апреля 1946 года, запомнился всем как яркий эпатажный политик. Конечно, манера подачи у него была эмоциональная и провокационная. Выступления - крайне экспрессивными. Отчего его поначалу и не очень слушали, и считали шутом

2024-04-25T14:06

2024-04-25T14:06

2024-04-25T14:55

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Но время показало также его удивительную прозорливость.Сбывались, конечно, далеко не все прогнозы.Но тем не менее, "попаданий" было много, и они были ошеломительные.Дата начала СВО и границы - 1991Невероятно точным было его предсказание о дате начала СВО, с точностью чуть ли не до дня: 22 февраля. СВО началась 24 февраля.Но дата здесь всё-таки не самое важное.Жириновский тогда говорил о "границах 1991 года". Он призывал НАТО отойти на границы 1991 года."Если вы откажетесь, мы примем другую программу. Какую, вы увидите 22 февраля в 4 часа утра. Россия снова станет великой страной."Интересно, что Зеленский как мантру повторяет слова про то, что Украина должна выйти на "границы 1991 года". Он может сказать это на заседаниях НАТО и адресовать натовскому руководству. Как завещал Жириновский."Связной" для общения с "диктаторами"Причина точности его прогнозов - конечно же, не дар интуиции, а большой опыт и знания.Жириновский имел не одно высшее образование, всю жизнь продолжал учиться, чрезвычайно много читал, общался с людьми из высших эшелонов власти, и в России, и в восточных странах.Это последнее обстоятельство - одно из самых важных. Он знал и понимал логику поступков лидеров стран Ближнего Востока, общался с ними напрямую.Известный историк Евгений Спицын, который долгие годы работал и близко общался с Жириновским, утверждает: при Ельцине Жириновский был просто необходим власти, "чтобы поддерживать связи с восточными "диктаторами".Жириновский ездил с поручениями и к Муамару Каддафи, и к Саддаму Хусейну. Неоднократно бывал в Иране, любил эту страну.Предсказания 2024Самые известные предсказания Жириновского на 2024 год касаются Украины и США.Про Украину:"В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина."Про США:"Выборов в 2024 году в США не будет".Прогноз про Украину уже сбылся. Правда, Жириновский говорил, что Зеленский - последний президент Украины. Это пока что непонятно. Но выборов в 2024 действительно не произошло, и скорее всего, не произойдёт.Интересно, сбудется ли предсказание про выборы в США?Кстати, Жириновский уже делал удивительный прогноз по США.В 2004 году он предсказал, что в США будет чернокожий президент."Ваш следующий президент будет негр".В 2008 президентом США стал Барак Обама.Крым и новые территорииВ 2008 он уже говорил о присоединении Крыма."В Севастополе будет русский флаг"."Флот русский никогда из Севастополя не уйдёт".После присоединения Крыма к России Жириновский уверенно прогнозировал: Россия присоединит другие области.В очереди на присоединение: Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, Одесса."Там абсолютно русское население, которое никакого отношения к Украине никогда не имело."УкраинаЕще в 1991 году Жириновский говорил:"Крым, Новороссия, Малороссия - это русские земли. Независимой Украина будет лишь в пределах Закарпатья, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Волыни и Ровно. Но не долго, вскоре туда войдут польские войска."Сразу после распада Югославии он предсказал, что Запад организует на Украине антироссийские провокации. Но в итоге самый большой удар будет нанесён в итоге самому Киеву.Еще в 2008 году, задолго до второго Майдана и украинских бомб, отправленных на Донецк и Луганск, Жириновский говорил:"Если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население будет против, и над ним будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города."За месяц до катастрофы Боинга над Украиной Жириновский предсказывал:"Они собьют самолёт какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолётами."В 2012, выступая на украинском телевидении, прогнозировал переворот "из-за Януковича, который не знает, кому себя продать подороже.""Третья мировая", Израиль и ПалестинаСамое известное "пророчество" Жириновский сделал в одной из передач Владимира Соловьева."Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне. Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события"."В ближайшие 10-15 лет неизбежен ядерный конфликт на Ближнем Востоке. Израиль применит ядерное оружие против Палестины."В результате войны с мусульманским миром Израиль прекратит своё существование как государство.Технологии. Надо много читатьСамое интересное - это попробовать разобраться, как прогнозировал Жириновский.Но чуда, конечно, никакого не было.У Жириновского было прекрасное образование.Он окончил Институт стран Азии и Африки по специальности "турецкий язык и литература". Потом - факультет международных отношений и юридический факультет МГУ. Был заслуженным юристом России и доктором философских наук.Жириновский работал как аналитик с огромным массивом данных. Плюс имел, конечно, "инсайдерскую информацию" из разных стран.Но интересно, что он прогнозировал и личную судьбу некоторых очень известных людей. Что помогало ему?Знание человеческих характеров и закономерностей жизни общества.Алла, Максим и НемцовПрогнозировал будущее Жириновский и политическим деятелям, и некоторым артистам.За два года до гибели Немцова он говорил:"Немцов - это Троцкий сегодня. Этот ждёт своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдёт."Алле Пугачёвой и будущему иноагенту Галкину он спрогнозировал грядущее довольно точно.Галкину он пожелал еще 17 лет назад:"Я желаю Галкину, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чёртовой матери через Босфор и Дарданеллы." Также политик предположил, что "злобную рыбку" потом съест акула.Через Босфор иноагент уже действительно уплыл. И встреча с "акулой капитализма", судя по всему, тоже уже произошла.Публичную полемику Жириновского с Аллой Пугачёвой можно было наблюдать в прямом эфире 12 лет назад.Пугачёва тогда была доверенным лицом кандидата в президенты России Михаила Прохорова ("гномики ещё накопают", говорил этот кандидат о рабочих своих заводов). Жириновский - кандидат в президенты.На вопрос Жириновского "почему вам, Алла Борисовна, нравился Ельцин, вечно полупьяный, который развалил страну, почему вы за него агитировали тогда? " Алла Пугачева отвечала в стиле "сам дурак": "вы позор нашей страны, позор, позор, позор!""Вы хотите в костюмчике стоять и петь? Прохоров заплатит, Пугачева споёт? Вам будет хорошо. А я хочу, чтобы хорошо было не вам троим (имелась в виду, видимо, еще сестра Прохорова), а русскому народу... Вы, артисты, как проститутки, ложитесь под любого руководителя", - закончил свою небольшую речь Жириновский.Что ответила Алла?"Позор, позор, позор! "Ну а что Жириновский описал не так?"Прохоров заплатит, Алла споёт". И пели, кстати, вместе с сегодняшним иноагентом Макаревичем, сочиненную им же лизоблюдскую песню про Прохорова "Самый высокий".А потом "талисман Прохорова" (так Пугачёва сама себя называла) уплыл вслед за супругом "через Босфор и Дарданеллы".Что не сбылосьКакие прогнозы Жириновского не сбылись?Жириновский предсказывал обострение отношений между Азербайджаном и Арменией. Это, как мы знаем, произошло.Но в будущем он предполагал военный мятеж, переворот в Армении и бегство Пашиняна. Однако Пашинян пока свою власть сохранил.Еще в 2006 году Жириновский предупредил на шоу на украинском телевидении будущего президента Петра Порошенко:"И вы, и Европа будете выкладывать за газ тысячу евро!"Пока что цена на газ не поднялась до такого уровня, но прогноз Жириновского становится всё более возможным.Таких его прогнозов довольно много. Но может быть, еще не пришло время им сбыться?БудущееИ конечно, очень заманчиво с помощью Жириновского попробовать заглянуть еще дальше в будущее.Что глобально может произойти?"Объединение русского мира в границах СССР, как минимум в границах славянского мира - 2025 год. Как максимум - в 2040."Америка распадется "в течение 10 лет" - до 2032 года.В 2016 году Владимир Жириновский передал в Музей современной истории свои предсказания: что будет в 2036? Листы с текстом запечатаны в специальную капсулу, которую откроют только в 2036 году.Но некоторые из этих предсказаний стали известны. Их неоднократно озвучивал и сам Жириновский, тайны из этого он не делал"Через 20 лет (в 2036 году) все дачи у русских будут на берегу Средиземного моря. Мирным путём.""Будем свои Олимпиады проводить в рамках ШОС, это две трети человечества.""НАТО распадётся, слишком разные государства в него вошли.""Америка вернётся к себе на континент из-за ухудшения отношений с Европой."Что из этого сбудется - мы увидим уже совсем скоро. Главное - дожить.

https://ukraina.ru/20240415/1054508894.html

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