Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук
Современная Украина населена россиянами до сих пор. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
По словам председателя совета движения "Другая Украина", в 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, "в переводе на современный язык, россияне". Медведчук также заявил, что сегодняшнему украинцу стать россиянином легче легкого, как это было всегда в истории.
"О том, что современная Украина до сих пор населена россиянами, говорит то, что без пророссийских сил ни один украинский президент не выигрывал. Но как только он становился паном и забывал русские корни, его тут же меняли", - написал Медведчук.
По его словам, жители возращенных регионов России вспомнили свои русские корни и "обратно ни за что уже не хотят".
Именно из-за понимание этого Запад вкладывал миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине, добавил он.
10:56Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - МедведчукНа Украине правят обезумевшие, недалекие и алчные правители. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости