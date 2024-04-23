https://ukraina.ru/20240423/1054667081.html

Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук

Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук - 23.04.2024 Украина.ру

Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук

Современная Украина населена россиянами до сих пор. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости

2024-04-23T12:45

2024-04-23T12:45

2024-04-23T12:45

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По словам председателя совета движения "Другая Украина", в 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, "в переводе на современный язык, россияне". Медведчук также заявил, что сегодняшнему украинцу стать россиянином легче легкого, как это было всегда в истории. По его словам, жители возращенных регионов России вспомнили свои русские корни и "обратно ни за что уже не хотят". Именно из-за понимание этого Запад вкладывал миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине, добавил он.

https://ukraina.ru/20240423/1054665928.html

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новости, украина, россия, запад, виктор медведчук, пророссийские силы