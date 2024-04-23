Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук - 23.04.2024 Украина.ру
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Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук
Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук - 23.04.2024 Украина.ру
Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук
Современная Украина населена россиянами до сих пор. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
2024-04-23T12:45
2024-04-23T12:45
новости
украина
россия
запад
виктор медведчук
пророссийские силы
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По словам председателя совета движения "Другая Украина", в 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, "в переводе на современный язык, россияне". Медведчук также заявил, что сегодняшнему украинцу стать россиянином легче легкого, как это было всегда в истории. По его словам, жители возращенных регионов России вспомнили свои русские корни и "обратно ни за что уже не хотят". Именно из-за понимание этого Запад вкладывал миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине, добавил он.
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новости, украина, россия, запад, виктор медведчук, пророссийские силы
Новости, Украина, Россия, Запад, Виктор Медведчук, пророссийские силы

Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук

12:45 23.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу В. Медведчука в Киеве
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Современная Украина населена россиянами до сих пор. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
По словам председателя совета движения "Другая Украина", в 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, "в переводе на современный язык, россияне". Медведчук также заявил, что сегодняшнему украинцу стать россиянином легче легкого, как это было всегда в истории.
"О том, что современная Украина до сих пор населена россиянами, говорит то, что без пророссийских сил ни один украинский президент не выигрывал. Но как только он становился паном и забывал русские корни, его тут же меняли", - написал Медведчук.
По его словам, жители возращенных регионов России вспомнили свои русские корни и "обратно ни за что уже не хотят".
Именно из-за понимание этого Запад вкладывал миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине, добавил он.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
10:56
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - МедведчукНа Украине правят обезумевшие, недалекие и алчные правители. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВиктор Медведчукпророссийские силы
 
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