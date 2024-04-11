Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку" - 11.04.2024 Украина.ру
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Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку"
Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку" - 11.04.2024 Украина.ру
Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку"
Российские подразделения стоят на "второй линии" под Угледаром почти два года. Для уничтожения укрепрайона ВС РФ могли бы применить ФАБы. Но нужно учитывать, что это крупный населенный пункт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T05:10
2024-04-11T05:10
новости
россия
угледар
авдеевка
всу
сво
укрепления
донбасс
бои
вс рф
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Проблема Угледара состоит в том, что здесь долгие годы укреплялись ВСУ, создавая бетонные бункеры. Хотя Авдеевка, Бахмут, Волноваха и Мариуполь – это первая линия украинская обороны. А Угледар – уже вторая линия обороны, но тем не менее, рассказал военный.Кроме того, Угледар окружен минными полями, а это значит военная техника там не проходит. Плюс сейчас в условиях войны дронов всего один оператор БПЛА может остановить небольшое наступление, добавил командир.Российские подразделения стоят на "второй линии" под Угледаром почти два года. Но украинские военные не бездействуют. ВСУ активно готовятся и строят новые укрепления, добавил Викинг.Конечно, для уничтожения укрепрайона ВС РФ могли бы применить ФАБы. Но нужно учитывать, что Угледар - это крупный населенный пункт. Если укрепление ВСУ находится в посадках, то после уничтожения живой силы противника вскоре на их место придут следующие, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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россия
угледар
авдеевка
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новости, россия, угледар, авдеевка, всу, сво, укрепления, донбасс, бои, вс рф, батальон, днр, мины
Новости, Россия, Угледар, Авдеевка, ВСУ, СВО, укрепления, Донбасс, бои, ВС РФ, батальон, ДНР, мины

Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку"

05:10 11.04.2024
 
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские подразделения стоят на "второй линии" под Угледаром почти два года. Для уничтожения укрепрайона ВС РФ могли бы применить ФАБы. Но нужно учитывать, что это крупный населенный пункт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
Проблема Угледара состоит в том, что здесь долгие годы укреплялись ВСУ, создавая бетонные бункеры. Хотя Авдеевка, Бахмут, Волноваха и Мариуполь – это первая линия украинская обороны. А Угледар – уже вторая линия обороны, но тем не менее, рассказал военный.
Кроме того, Угледар окружен минными полями, а это значит военная техника там не проходит. Плюс сейчас в условиях войны дронов всего один оператор БПЛА может остановить небольшое наступление, добавил командир.
Российские подразделения стоят на "второй линии" под Угледаром почти два года. Но украинские военные не бездействуют. ВСУ активно готовятся и строят новые укрепления, добавил Викинг.
Конечно, для уничтожения укрепрайона ВС РФ могли бы применить ФАБы. Но нужно учитывать, что Угледар - это крупный населенный пункт. Если укрепление ВСУ находится в посадках, то после уничтожения живой силы противника вскоре на их место придут следующие, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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