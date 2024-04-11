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Жизнь и смерть знаменитого махновского контрразведчика Лёвы Задова, по материалам его уголовного дела

Жизнь и смерть знаменитого махновского контрразведчика Лёвы Задова, по материалам его уголовного дела - 11.04.2024 Украина.ру

Жизнь и смерть знаменитого махновского контрразведчика Лёвы Задова, по материалам его уголовного дела

Самый знаменитый донецкий еврей родился 11 апреля 1893 года в еврейской земледельческой колонии Весёлой близ Юзовки (современного Донецка) в семье еврея Юделя Гиршевича Задова (по некоторым данным — Зодова). Кроме него в семье было трое сыновей и шесть дочек. В 1900 году семья перебралась в Юзовку

2024-04-11T07:59

2024-04-11T07:59

2024-04-11T07:59

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разведка

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После окончания хедера (начальной еврейской школы) он стал выкрестом, чем поставил себя вне семьи, зато избавился от всех ограничений налагаемых на лиц иудейского вероисповедания.Несколько лет Задов перебивался случайными заработками. В 1912 году он стал работать каталем на металлургическом заводе. Каталями называли грузчиков, которые тачками загружали доменные печи. На одну тачку грузили от 30 до 50 пудов руды — 700-900 кг. В день каталь грузил до 2000 пудов руды по копейке за тачку — нищенская оплата за тяжкий труд, который мог выдержать далеко не каждый. Но кто выдерживал, обладал чудовищной силой. Не был исключением и вымахавший к 16 годам в 2-метрового громилу Лёва.Задов стал членом небольшой (численностью 5-6 человек) группы анархистов. Трижды она делала экспроприаторские налёты, а попросту говоря — занималась разбоем. В 1913 году группу арестовала полиция, а через два года Задова приговорили к 8 годам каторжных работ. Заключение спасло его от мобилизации. Освободила же его Февральская революция 1917 года.После возвращения в Юзовку Задова выбрали старостой цехового комитета, а затем членом совета рабочих депутатов.В марте 1918 года Лёвка с организованным им отрядом рабочих вступил в Красную гвардию. Отряд отступил в Россию к Царицыну, где воевал с войсками атамана Краснова.Осенью Задов подался к Нестору Махно.Махно в то время вёл боевые действия против австро-венгерских войск и гайдамацких отрядов. Первоначально Задову доверили проводить агитацию среди крестьян.Весной 1919 года основным противником анархистов стали деникинцы. Задова назначили помощником командира полка, вновь сформированного в Мариуполе.Уже в апреле 1919 года при штабе Махно была создана так называемая "Инициативная группа", руководимая анархистом Черняком, в которую перевели и Лёвку. В его задачу входило обложение контрибуцией буржуазии в занимаемых махновцами городах.В тот период Махно заключил с красными союз. Его отряды получили статус Заднепровской бригады, которой "назначили" командовать батьку, однако это не помешало ему объявить проведение Крестьянского съезда, который красные командиры объявили вне закона. В результате Махно порвал с ними и ушёл на правобережье Днепра."Инициативная группа" распалась. Большая её часть уехала в Москву для ведения подпольной работы (их потом практически всех расстреляли). Задов перебрался на Правобережье и там нашёл батьку.Махно удалось создать отряд, численностью в 6-8 тысяч человек. Задов очутился в штабе 1-й бригады Калашникова. Находясь в кольце белых, махновцы отошли к Умани, в которой находились петлюровцы. Батька вступил с ними в переговоры, предложив союз.В сентябре Махно прорвал фронт белых, захватил Александровск (Запорожье), Екатеринослав (Днепропетровск), Мариуполь, Бердянск и большую часть прилегающих сёл. Его армия росла, как на дрожжах: к нему присоединялись не успевшие отступить красные подразделения (две бригады отрезанной 58-й стрелковой дивизии и другие мелкие части), беднота и середняки.В это время при штабе Махно была создана контрразведка, возглавил которую крестьянин по происхождению и токарь по профессии Лев Голик. Бригаду Калашникова переименовали в 1-й Донецкий корпус, начальником контрразведки которого назначили Задова. В сентябре-октябре 1919 года Лёва работал в Александровске.Лёвка вошел в фавор к Махно благодаря своей природной хитрости, изворотливости. В деликатном искусстве контрразведки он прежде всего использовал женщин. Кроме того, Задов с времён "Инициативной группы" завёл дружбу с анархистом Петром Аршиновым-Мариным, который познакомился с Махно ещё в Бутырке и являлся при батьке чем-то вроде духовного отца от анархизма. Этот человек был душой организации "Набат", у которой имелась своя разветвлённая агентура, как на юге, так и в Москве, и в Петрограде, и он обменивался с Задовым информацией.Контрразведка 1-го корпуса махновцев состояла из 8-10 человек.Вскоре штаб Махно перебрался в Екатеринослав, куда переехала и контрразведка 1-го корпуса.Её штат разросся до 15-20 человек, а Задов помимо руководства ею стал исполнять обязанности заместителя начальника главной контрразведки. Основным противником махновских "чекистов" стало большевистское подполье.О том, какими садистскими методами вёл допросы Задов и его подручные, среди махновцев ходили леденящие кровь легенды, но что из этого было правдой, а что вымыслом, сегодня понять практически невозможно.Кроме подполья Задов занимался очисткой махновской армии от лиц, сочувствующих Красной армии. Так по подозрению в измене в 1919 году был расстрелян бывший краском, командир 3-го корпуса Михаил Полонский.Однако эти меры остановить развал махновской армии не могли. Вскоре отступающие на юг белые выбили батьку из Екатеринослава, был потерян и Александровск. Многие махновцы заболели тифом, заболел им и батька. Началось повальное дезертирство.Махно и его приближённые на рубеже 1919-20 годов прятались в сёлах окрест Гуляй-Поля. Задов и его брат Даниил в это время скрывались у сестры. Махновская армия фактически приказала долго жить, и так бы было и дальше, если бы белые не "зацепились" за Крым.В апреле 1920 года, когда красным было не до батьки, тому удалось вновь собрать под своими чёрными флагами до 800 человек. К августу его армия разрослась до 5 тысяч. Сочувствующих красным (за исключением внедрённых агентов) в этой людской массе уже практически не было.В апреле-мае начальником разведки при Махно служил брат Задова — Даниил (Данька) Зотов, а сам Лёвка служил помощником командира вновь сформированного пехотного полка, и фактически тоже занимался разведкой, используя всё тех же женщин.В этот период жизнь Задова оказалось под угрозой — его мог убить сам батька. За него заступилась жена Махно — Галина. В результате Лёвку не тронули, но он долгое время оставался в опале.В октябре 1920 года батька заключил с красными третий, последний договор.Большая часть махновцев отправилась на Крымский фронт, в Гуляй-Поле остался только батька с небольшим отрядом. Армия анархистов разбилась на две группы: кавалерийскую и пехотную. Пехотная состояла из пехотного и артиллерийского полков, которыми командовал Пётр Петренко, при котором Задов служил комендантом. После разгрома Врангеля красные предложили этой группе сложить оружие, а когда она отказалась это сделать — пошла на прорыв. Её разгромили в районе станции Фёдоровка: к Махно в декабре 1920 года пробрались только две небольшие группы.Отряд Махно снова стал стремительно уменьшаться, чему особенно способствовала объявленная в апреле 1921 года для махновцев амнистия. Уходил в основном рядовой состав. Из командирского Махно сформировал штабной взвод.От безысходности махновцы отправились в длительный рейд по Левобережью. Но подавляющее большинство людей устало от войны, и не хотело присоединяться к махновцам. Фактически с батькой остались только те, кто просто настолько замарался в крови, что уже просто не надеялся на прощение. Задов в это время был особо приближен к батьке и несколько раз выносил его раненого из боя на руках.Батька решил уходить за границу. 28 августа 1921 года границу с Румынией пересекли только 77 человек.Румыны махновцев разоружили и направили в лагерь для интернированных в Брашове. Исключение сделали только для Махно, его жены Галины, Задова и его брата Даниила — им разрешили жить в Бухаресте, где они прожили дней 10 в гостинице. Однако так как средств для существования у братьев не было, они перебрались в лагерь в Брашове, где следующие два года перебивались случайными заработками.В 1923 году лагеря расформировали, и Задов вместе с ещё 20 махновцами устроился работать на лесопильную фабрику местечка Гимише, затем весной 1924 года переехал на строительство в Плоешти. С Махно он отношений не поддерживал.В Плоешти Задов и его брат познакомились с бывшим петлюровским сотником — Иваном Запорощенко. Он предложил бывшим махновцам создать боевую группу числом 5-6 человек, чтобы делать налёты на советскую территорию. Вскоре стало понятно, что его деятельность курирует румынская разведка Сигуранца.Задов такую группу создал. На советской стороне Задов убедил своих махновцев сдаться. Запорощенко они скрутили, и в селе Баштанка Песчанского района Лёвка и его группа явились к местному председателю сельсовета и сдали ему оружие. Вскоре они уже были в окружном ОГПУ города Тульчин.Следствие длилось до 1925 года, после чего Задову предложили работать в органах ОГПУ, на что он охотно согласился. Лёвка понимал, что, если не искупит свою вину перед СССР, его просто-напросто расстреляют.Зиньковского (Лёвка сменил фамилию) выпустили из тюрьмы и сначала негласно, а потом гласно, он стал вербовать агентуру по линии Иностранного отдела ГПУ в основном из числа бывших махновцев и знакомых, заведённых за три года пребывания в Румынии. Работали они в основном за деньги.В Румынию за 13 лет Задов забросил около 15 агентов, из которых более-менее честно, по его оценкам, работали только 4-5 человек. Основные успехи были только в выявлении агентуры, забрасываемой румынами на территорию СССР.В 1935-м году произошёл массовый провал румынской агентуры, заброшенной Одесским аппаратом ИНО, в который входил и Задов.На допросах он показал, что виновато в этом было руководство — Владимир Пескер-Пискарёв и его зам Александр Вебрас. По его словам Пискарёв не гнушался принимать от агентуры доставляемую с противоположного берега контрабанду.В течение октября-ноября румыны арестовали практически всех советских агентов, внедрённых на территории их страны. Этот провал послужил поводом обвинить в 1938 году в предательстве Задова, что, в принципе, полностью исключить совершенно нельзя.Если в сентябре 1937 года Задов отрицал свою работу на иностранные разведки, то в мае 1938 признал себя румынским и английским агентом. В своих показаниях он развёрнуто рассказал о способах связи и контактах за рубежом, а также о характере переданной им информации.Даже реабилитация в январе 1990 года полностью этого исключать его вину не может — шпионские игры очень запутанные.Лев Задов был расстрелян 25 сентября 1938 года.

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история, разведка, репрессии, гражданская война, нестор махно, юзовка, российская империя, история ссср, история украины, история новороссии, октябрьская революция (1917), анархия