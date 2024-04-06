Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии - 06.04.2024 Украина.ру
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Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии
Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии - 06.04.2024 Украина.ру
Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии
После окончания специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии. Такое мнение высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает агентство РИА Новости
2024-04-06T11:04
2024-04-06T11:04
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Он уточнил, что новому украинскому статусу будут сопутствовать следующие факторы:"Также особым предметом переговоров о будущем Украины станет судьба ее армии и природных ресурсов", - резюмировал он.Ранее в интервью изданию Украина.ру экономист Михаил Хазин заявил, что последние атаки ВСУ показывают, что стратегического ресурса у украинской армии нет, а значит последнее, что им остается сделать - резкий рывок в надежде на успех. И эта ситуация, отметил Хазин, очень напоминает судьбу английского короля Ричарда III."Это был последний английский король, который пал в битве при Босворте (1485). Он с группой своего личного отряда совершил рейд в стан врага с целью убить Генриха Тюдора, который рвался в короли. Мне было всегда интересно: если он видел, что битва складывается неудачно, он ведь мог отойти на север, где его поддерживали и продолжать войну там. Генрих принял для себя решение, что если бог с ним, то он ему поможет. И в последней драке он соскочил с коня и бился на ногах", - рассказал эксперт.
https://ukraina.ru/20240314/1053889022.html
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новости, украина, судьба, германия, крым, киев
Новости, Украина, судьба, Германия, Крым, Киев

Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии

11:04 06.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военные показали бронемашину "Азовец"
Российские военные показали бронемашину Азовец - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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После окончания специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии. Такое мнение высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает агентство РИА Новости
"Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - сказал Смирнов.
Он уточнил, что новому украинскому статусу будут сопутствовать следующие факторы:
  • разделение страны,
  • утрата территорий,
  • буферные зоны.
"Также особым предметом переговоров о будущем Украины станет судьба ее армии и природных ресурсов", - резюмировал он.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 18:45
Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?Президент РФ Владимир Путин чётко обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Западом, и американцы поговаривают о готовности к диалогу. Но не факт, что это не очередная уловка, и давать гарантии России на самом деле никто не собирается
Ранее в интервью изданию Украина.ру экономист Михаил Хазин заявил, что последние атаки ВСУ показывают, что стратегического ресурса у украинской армии нет, а значит последнее, что им остается сделать - резкий рывок в надежде на успех. И эта ситуация, отметил Хазин, очень напоминает судьбу английского короля Ричарда III.
"Это был последний английский король, который пал в битве при Босворте (1485). Он с группой своего личного отряда совершил рейд в стан врага с целью убить Генриха Тюдора, который рвался в короли. Мне было всегда интересно: если он видел, что битва складывается неудачно, он ведь мог отойти на север, где его поддерживали и продолжать войну там. Генрих принял для себя решение, что если бог с ним, то он ему поможет. И в последней драке он соскочил с коня и бился на ногах", - рассказал эксперт.
Михаил Хазин интервью
19 марта, 09:08
Михаил Хазин: Украина готовила России второй Беслан, но в итоге повторит судьбу Ричарда IIIПока россияне выбирали президента, Вооружённые силы Украины атаковали территории РФ. Особенно от украинских диверсантов досталось приграничным районам Белгородской и Курской областей
Зеленский флаг украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 16:03
Какое будущее у Зеленского и у самой Украины. Украинские эксперты отчаянно ищут выходВ украинском экспертном сообществе думают над тем, каковы будут результаты президентских выборов, когда такие выборы могут состояться и все ли потенциальные кандидаты до них доживут. Или же никаких выборов не будет, и вместо них страну ждет махновщина?
 
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