Череда странных смертей: политолог объяснил, почему на Западе множатся некрологи важных офицеров НАТО - 02.04.2024 Украина.ру
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Череда странных смертей: политолог объяснил, почему на Западе множатся некрологи важных офицеров НАТО
Череда странных смертей: политолог объяснил, почему на Западе множатся некрологи важных офицеров НАТО - 02.04.2024 Украина.ру
Череда странных смертей: политолог объяснил, почему на Западе множатся некрологи важных офицеров НАТО
Отправка контингента на Украину отвечает задачам Польши установить контроль над западными землями. При этом польское руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-04-02T05:20
2024-04-02T10:26
новости
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запад
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офицеры
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Периодически на Западе публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО. Так недавно Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о гибели на Украине бригадного генерала Адама Марчака.Вероятно, польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях по отправке офицеров на Украину и исходит из позиции американских партнеров. Но США без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине, рассказал политолог.Это вполне отвечает задачам Польши установить контроль над западными землями Украины, которые Варшава считает своими историческими территориями, добавил он.Сама логика такого повышения ставок НАТО говорит о том, что ввод воинского контингента -- это вопрос времени, а не принципиального характера, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру
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новости, польша, запад, нато, офицеры, гибель, западная украина, украина, граница, территория
Новости, Польша, Запад, НАТО, офицеры, гибель, Западная Украина, Украина, граница, территория

Череда странных смертей: политолог объяснил, почему на Западе множатся некрологи важных офицеров НАТО

05:20 02.04.2024 (обновлено: 10:26 02.04.2024)
 
Адам Марчак
Адам Марчак
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Отправка контингента на Украину отвечает задачам Польши установить контроль над западными землями. При этом польское руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Периодически на Западе публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО. Так недавно Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о гибели на Украине бригадного генерала Адама Марчака.
Вероятно, польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях по отправке офицеров на Украину и исходит из позиции американских партнеров. Но США без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине, рассказал политолог.

"Все зависит от ситуации, когда польское общество будет настроено настолько реваншистски, что таким образом можно будет оправдать любые действия, в том числе отправку воинского контингента на Украину", - отметил Камкин.

Это вполне отвечает задачам Польши установить контроль над западными землями Украины, которые Варшава считает своими историческими территориями, добавил он.
Сама логика такого повышения ставок НАТО говорит о том, что ввод воинского контингента -- это вопрос времени, а не принципиального характера, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру
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