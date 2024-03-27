Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев - 27.03.2024 Украина.ру
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Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев
Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев - 27.03.2024 Украина.ру
Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев
Если командование понимает, что может победить быстро, но "растягивает" военное противостояние из гуманистических соображений, то с обеих сторон погибнет еще больше людей. При этом отношение граждан Украины к России будет только ухудшаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-27T03:30
2024-03-27T03:30
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Людям, которые поддерживают киевский режим, нужно дать понять, что если они сделали такой выбор, то несут за него ответственность. Нельзя рассуждать, что "я сегодня побуду за Киев, а когда в Киеве станет совсем плохо, то я приеду в Россию", добавил эксперт. Если не проявлять жесткость, такая ситуация будет повторяться, рассказал эксперт.Когда я говорю о жестких мерах по отношению к противнику, то говорю о том, что нужно делать здесь и сейчас. На фронте не может быть гуманизма, там надо побеждать. Как писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, в этом и состоит принцип гуманизма, добавил технолог.Если командование понимает, что может победить быстро, но "растягивает" военное противостояние из гуманистических соображений, то с обеих сторон погибнет еще больше людей, а отношение граждан Украины будет только ухудшаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html
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новости, украина, россия, сво, фронт, энергетика, вс рф, украинцы, гибель
Новости, Украина, Россия, СВО, фронт, энергетика, ВС РФ, украинцы, гибель

Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев

03:30 27.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстрелян Киевский район Донецка
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если командование понимает, что может победить быстро, но "растягивает" военное противостояние из гуманистических соображений, то с обеих сторон погибнет еще больше людей. При этом отношение граждан Украины к России будет только ухудшаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Людям, которые поддерживают киевский режим, нужно дать понять, что если они сделали такой выбор, то несут за него ответственность. Нельзя рассуждать, что "я сегодня побуду за Киев, а когда в Киеве станет совсем плохо, то я приеду в Россию", добавил эксперт. Если не проявлять жесткость, такая ситуация будет повторяться, рассказал эксперт.
Когда я говорю о жестких мерах по отношению к противнику, то говорю о том, что нужно делать здесь и сейчас. На фронте не может быть гуманизма, там надо побеждать. Как писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, в этом и состоит принцип гуманизма, добавил технолог.
"Сейчас мы опять взялись за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Это вроде бы правильно. Но из-за этого к нам будут хуже относиться даже те, кто относился к нам нейтрально или даже поддерживает нас. Если бы мы это сделали с самого начала, возможно, мы бы уже победили. Сейчас это тоже приведет к победе, но это еще больше озлобит украинское население", - отметил Алёхин.
Если командование понимает, что может победить быстро, но "растягивает" военное противостояние из гуманистических соображений, то с обеих сторон погибнет еще больше людей, а отношение граждан Украины будет только ухудшаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Армен Гаспарян интервью
25 марта, 18:28
Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу ХрущеваУкраина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не нужно переживать насчет экономики и социальной сферы. И если США и Россия сумеют договориться по этому вопросу, то его ждет крах, считает радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
 
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05:10Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
05:00"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника
04:52Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП
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03:30Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев
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