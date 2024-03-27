https://ukraina.ru/20240327/1054118869.html

Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев

Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев - 27.03.2024 Украина.ру

Военный волонтер объяснил, почему нужна жесткость в отношении противника и что сейчас озлобляет украинцев

Если командование понимает, что может победить быстро, но "растягивает" военное противостояние из гуманистических соображений, то с обеих сторон погибнет еще больше людей. При этом отношение граждан Украины к России будет только ухудшаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T03:30

2024-03-27T03:30

2024-03-27T03:30

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Людям, которые поддерживают киевский режим, нужно дать понять, что если они сделали такой выбор, то несут за него ответственность. Нельзя рассуждать, что "я сегодня побуду за Киев, а когда в Киеве станет совсем плохо, то я приеду в Россию", добавил эксперт. Если не проявлять жесткость, такая ситуация будет повторяться, рассказал эксперт.Когда я говорю о жестких мерах по отношению к противнику, то говорю о том, что нужно делать здесь и сейчас. На фронте не может быть гуманизма, там надо побеждать. Как писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, в этом и состоит принцип гуманизма, добавил технолог.Если командование понимает, что может победить быстро, но "растягивает" военное противостояние из гуманистических соображений, то с обеих сторон погибнет еще больше людей, а отношение граждан Украины будет только ухудшаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html

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новости, украина, россия, сво, фронт, энергетика, вс рф, украинцы, гибель