https://ukraina.ru/20240320/1054000370.html

Путь из варяг в персы и индусы. За три недели из Балтики в Индийский океан

Путь из варяг в персы и индусы. За три недели из Балтики в Индийский океан - 20.03.2024 Украина.ру

Путь из варяг в персы и индусы. За три недели из Балтики в Индийский океан

Этот канал в случае его создания однозначно назовут "логистическим прорывом XXI века". По подсчетам специалистов, он позволит преодолевать путь из российских портов на Балтике до Персидского залива или до индийского порта Мумбаи в Индийском океане всего за 3 недели.

2024-03-20T16:20

2024-03-20T16:20

2024-03-20T16:21

владимир скачко

эксклюзив

иран

россия

турция

иосиф сталин

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Это -- вместо 7 недель, которые сегодня уходят на маршрут через Средиземное море и Суэцкий канал. По аналогии с историческим древним торговым путем "из варяг в греки" его можно будет назвать современным маршрутом "из варяг в персы". И в индусы с арабами.И кроме России, Ирана, Индии, Пакистана и стран Персидского залива в нем объективно могут быть заинтересованы Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Узбекистан, а также европейские страны Черноморского и Балтийского регионов, которые там торгуют. Хотя бы потому, что сегодня в России существует целая сеть судоходных каналов и речных путей, которая связывает Каспийское море с Балтийским (Волго-Балтийский водный путь), Каспийское море с Белым морем (посредством Беломорско-Балтийского канала и Волго-Балтийского водного пути), а также Каспий с бассейном Черного моря (Волго-Донской канал).И если построить указанный выше канал, то эта колоссальная транспортная сеть способна обеспечить кратчайший путь в Индийский океан и из него в указанные моря и бассейны не только для России, но и для всех названных стран, минуя при этом не только Суэцкий канал, но и предполагая отказ проходы по турецким проливам Босфор и Дарданеллы при выходе из Черного моря и Гибралтар по пути в Атлантику и дальше.Кандидат экономических наук Алексей Чичкин на портале "Вести. Экономика" давно указал: "Судоходный канал Каспий — Персидский залив, целиком проходящий по Ирану, способен обеспечить кратчайший выход в бассейн Индийского океана из северной Атлантики, Балтийского, Черноморско-Азовского, Дунайского и Волжско-Каспийского бассейнов. Этот маршрут необходим Ирану не только как транспортный коридор, но и как источник обеспечения пресной водой центральных засушливых районов страны".А как будет рад новому каналу Китай, который сможет подключить его к своему морскому маршруту "Один пояс – один путь", и говорить не приходится. Для Пекина это, правда, и дополнительный маршрут, и конкурент. Но КНР умеет работать с конкурентами с выгодой для себя.Для Египта, Турции, Великобритании и держащих их за прочие геополитические подробности США, которые сдуру до сих пор считают себя главным антикризисным менеджером Средиземноморья и всего Ближнего Востока, это страшный облом. Он ведет в перестройке всех веками и десятилетиями сложившихся транспортных путей и логистических цепочек, по которым осуществляются основные товаро потоки. И потому не зря XXI век уже назван веком борьбы не только за ресурсы, но и каналы и пути их доставки нуждающимся в них. А хуситы Йемена, фактически обнулившие для англосаксов Суэцкий канал, доказали, что назвали не зря.Канал этот называют по-разному: "Каспий – Персидский залив", "Каспий – Оманский залив (Индийский океан)", "Трансиранский канал", "Iranrud" (Иранруд, что в переводе персидского означает "река Иран") и т. д. Его еще нет даже в более-менее утвержденном или согласованном проекте, но вот история его создания, которой много веков, уже имеется.Во-первых, геологи утверждают, что в древности, много тысяч лет назад, Каспий и Персидский залив соединялись проливом. При этом альтернативные историки даже демонстрируют средневековые карты с якобы нанесенным на них проливом, который и должен повторить новый канал.Во-вторых, понимая ненадежность любых договоренностей с Турцией в виде Османской империи, важность канала, который регулировался бы только двумя странами -- Россией и Ираном, понимали еще русский император Александр III и иранский шах Насер ад-Дин Шах Каджар. Третий. В 1889-1892 годах году обе стороны начали обсуждать постройку канала через Иран, но, увы, по ряду геополитических причин и из-за отсутствия денег все так и осталось на словах. В лучшем случае – на бумаге.Упомянутый выше эксперт Чичкин на сайте "Военно-промышленного курьера" писал: "Появлению проекта способствовал коллективный отказ Англии, Франции, Австро-Венгрии и Германии поддержать российские предложения 1878 года в отношении Босфора и Дарданелл о контроле Петербурга над этими проливами и размещении вдоль их побережья его военных баз. Дело в том, что свыше половины объема внешней торговли России осуществлялось этим путем. И именно по нему интервенты, поддерживаемые Турцией, неоднократно проникали в Черное море и соответственно к берегам империи".В 1908 году под давлением Великобритании в Иране переговоры свернули, а потом началась Первая мировая война, и было не до каналов.В-третьих, при СССР хоть и надеялись на лояльность Турции Кемаля Ататюрка, но понимали уязвимость зависимости от прохода через Босфор и Дарданеллы. Вторая мировая война доказала правильность этого понимания – Турция чуть не вступила в войну против СССР на стороне Германии-Италии.В середине прошлого ХХ века к идее канала вернулись и в СССР (еще при Иосифе Сталине), и в Иране (при шахской династии Пехлеви и позже, в Исламской республике).В СССР Трансиранский канал обсуждали чисто теоритически. Например, в 1970-ых годах, когда бредили масштабными преобразованиями в природе. Но вернулись к нему уже в России – в начале XXI века, когда началось сближение с Ираном и начали даже проводить российско-иранские бизнес-форумы в Тегеране и Москве. И путь "из варяга в персы и индусы" начал приобретать контуры. По крайней мере чисто теоретические. И конечно же, это однозначно иранская перспектива.В Иране первое профессиональное исследование было проведено в 1960-х годах, при шахах. Тогда было определено, что канал может проходить по одному из двух маршрутов – восточному или западному. После исламской революции 1979 года этот же план предложили тогдашнему премьер-министру страны Мир-Хосейну Мусави. Разные вариации этого плана на столе иранских инженеров и причастных к проекту специалистов до сих пор.В начале 2000-х и позже иранские эксперты изучали в России опыт создания и эксплуатации схожих воднотранспортных систем. Еще в 2012 году, например, иранское информационное агентство "Fars" со ссылкой на министра энергетики Ирана Меджида Намджу сообщало, что строительство канала обязательно начнется и, по его словам, потребует инвестиций в 7 млрд долл.А на российско-иранском форуму в Москве в 2022 году иранец Гаур Гиафэ, сопредседатель Ирано-российской торговой палаты сказал: "Это, взаправду, уникальный проект, который радикально изменит общемировую политико-экономическую географию. Такой судоходный путь будет иметь важнейшее международное значение, не говоря уже о его высокой значимости для Ирана, России, других прикаспийских стран. Проработки проекта этой артерии в Иране ведутся далеко не первый год. Но в ходе них возникают новые факторы, требующие осмысления и технико-экономической оценки. Но рекордно быстрыми темпами столь сложную транс иранскую артерию невозможно создать. Я не исключаю, что данный проект может быть реализован лет через 30, а то и позже. Но, повторюсь, исследования по всем возможным вариантам канала, как и по возможным схемам финансирования его строительства, его экологическим и эксплуатационным составляющим продолжаются и будут продолжены. Можно подытожить так: этот проект -- в средне- и долгосрочной повестке дня Ирана".Несколько фактов о потенциальном канале. Сегодня инвестиции в его постройку исчисляются уже в 10-15 млрд долл. Существует два потенциальным маршрута канала от Каспия: западный – к северному берегу Персидского залива протяженность до 700 км и восточный – прямо в Оманский залив Индийского океана (более 1000 км).Оба маршрута сопряжены как с достижениями, так и с рисками для территорий и их населения. С одной стороны, при прокладке западного маршрута к Персидскому заливу придется создать ряд водохранилищ, затопить большое количество плодородных земель и переселить значительное количество людей.С другой -- восточный вариант в Оманский залив будет проходить по крайне засушливой местности и через горные цепи, а это значительно усложнит строительство. Хотя и может принести в эти регионы пресную воду, если Ирану удастся наладить опреснение морской воды в промышленных масштабах.По оценкам одних финансистов, новый канал мог бы окупиться лет за 5. Другие спецы считают, что обеспечить и транзитные доходы России в 1,2-1,4 млрд. долл. в год и Ирану -- в 1,4-1,7 млрд. долл. уже с третьего-четвертого года эксплуатации.Оптимисты вообще говорят, что если Россия вложится в проект, то ежегодная прибыль за транзит составит 3 млрд долл. Кроме того, развитие судоходства по новому каналу потенциально поспособствует развитию прилегающих регионов Каспия: Дагестану, Калмыкии, Астраханской область, усилит логистическое влияние на Азербайджан и Турцию, обеспечит независимость от Босфора и Дарданелл и почти монопольное положение в торговле между Западом и Востоком, что абсолютно не лишнее в условиях продолжающегося санкционного давления.Канал может серьезно дополнить стратегические возможности мультимодального Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", который год от года увеличивает товаропотоки, но вот внушительных объемов пока не демонстрирует. Мешают и санкции, и сопротивление конкурентов.А конкурентов больше, чем полно. США аж заходятся в гневе, когда слышат о сотрудничестве между Ираном и Россией и о повышении их транзитных потенциалов в мировой торговле. Не зря же с 1997 года под американскими санкциями находятся все иранские компании, которые потенциально могут строить канал.Мировая нестабильность и хаотизация международной жизни по вине коллективного Запада, который не хочет терять свою гегемонию в современном мире, -- главная причина того, что перед путем "из варяг в персы и индусы" возникают преграды.Политологи даже прогнозируют, что если строительство канала начнется, то США могу отважиться даже на ливийский вариант уничтожения Ирана. И уж точно начнутся протесты против экологической угрозе региону, крики о вреде редким видам птиц в Иране (иранский беркут) и "бедным иранцам", которые и так изнывают от физических и духовных невзгод "диктаторского Ирана".Кстати, о возможных экологических проблемах говорят и в России. Полковник запаса некто Олег Антипов в 2012 году через ИА "REX" предупреждал: "…Надо помнить и об экологии. Ведь Каспий ниже уровня моря, и обязательно засорят его не свойственными ему видами водорослей или даже рыб. Тогда осетрам и белугам придет конец. И традиционная русская черная икра перестанет нас радовать даже по большим праздникам. Так что надо все взвесить, прежде чем строить этот канал. И конечно Ирану надо заручиться согласием всех стран Каспийского бассейна перед строительством такого канала. …Хотелось бы, чтобы эта жемчужина природы (Каспий. – Авт.) продолжала радовать наших потомков, а не превратилась в сточную канаву".И икорки, конечно, жалко. Вот все и согласовывают, и учитывают. Но с мертвой точки дело, кажется, сдвигается.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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владимир скачко, эксклюзив, иран, россия, турция, иосиф сталин