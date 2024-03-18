Попытка прорыва у Сподарюшино. Военный политолог рассказал, почему ВСУ снова атакуют села на Белгородчине - 18.03.2024 Украина.ру
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Попытка прорыва у Сподарюшино. Военный политолог рассказал, почему ВСУ снова атакуют села на Белгородчине
Попытка прорыва у Сподарюшино. Военный политолог рассказал, почему ВСУ снова атакуют села на Белгородчине - 18.03.2024 Украина.ру
Попытка прорыва у Сподарюшино. Военный политолог рассказал, почему ВСУ снова атакуют села на Белгородчине
Никакого военного смысла в атаке ДРГ на приграничные районы для Украины просто нет. В поселках ВСУ просто не смогут обеспечивать жизнедеятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-18T05:20
2024-03-18T05:20
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ВС РФ отразили новую попытку прорыва украинской ДРГ на территорию России у села Сподарюшино в Белгородской области. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц бронетехники.Никакого военного смысла в атаке на приграничные районы просто нет. Даже если теоретически смоделировать самую негативную ситуацию, когда группы диверсантов якобы смогут захватить какие-то поселки, это бессмысленно, рассказал политолог.Это обычный украинский терроризм, один из видов воздействия на жителей России для создания негативного настроения в обществе накануне выборов президента. Но боевые действия в зоне спецоперации от этого не остановятся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, всу, дрг, белгород, атака, терроризм, граница, поселки
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ДРГ, Белгород, атака, терроризм, граница, поселки

Попытка прорыва у Сподарюшино. Военный политолог рассказал, почему ВСУ снова атакуют села на Белгородчине

05:20 18.03.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Читать в
Никакого военного смысла в атаке ДРГ на приграничные районы для Украины просто нет. В поселках ВСУ просто не смогут обеспечивать жизнедеятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВС РФ отразили новую попытку прорыва украинской ДРГ на территорию России у села Сподарюшино в Белгородской области. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц бронетехники.
Никакого военного смысла в атаке на приграничные районы просто нет. Даже если теоретически смоделировать самую негативную ситуацию, когда группы диверсантов якобы смогут захватить какие-то поселки, это бессмысленно, рассказал политолог.

"Что дальше? Как они будут обеспечивать свою жизнедеятельность, удержание населенных пунктов? Кроме террористических, никаких других задач не преследуется", - указал Самойлов.

Это обычный украинский терроризм, один из видов воздействия на жителей России для создания негативного настроения в обществе накануне выборов президента. Но боевые действия в зоне спецоперации от этого не остановятся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
 
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