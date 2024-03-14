https://ukraina.ru/20240314/1053888671.html

Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам

Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам - 14.03.2024 Украина.ру

Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам

Журналисты "УНИАН" предложили перевод распространённых на Украине имен на украинский лад

2024-03-14T17:41

2024-03-14T17:41

2024-03-14T17:41

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украина

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ирина фарион

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украинский язык

дерусификация

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Издание ссылается на анонимных историков и языковедов, которые утверждают, что в украинском языке у имен не может быть суффикса "ик", как, например, в вариантах Толик, Славик, Виталик. Одновременно с этим пишут, что украинские имена испокон веков могли быть такими же, но с каким-то отличием.Журналисты обвинили Российскую империю и Советский Союз во влиянии на имена, якобы из-за этого распространенные сейчас имена стали "русифицированными". "УНИАН" утверждает, что Украина из-за этого не сможет обрести некую уникальность.Мужские имена предлагают переделать на украинский манер следующим образом. Славик должен стать Славко, а Паша – Павлусем. Юра на украинском будет Юрко, Дима – Дмитро, Тарас - Тарасик, а Богдан - Богданчик, считают журналисты. Женские имена журналисты тоже переиначили. Маша на Украине может представляться Марийкой, даже если в паспорте написан первый вариант. Кристину поменяли на Христину, а Ксению - на Оксану. Такое видоизменение имени журналисты "УНИАН" назвали "более благозвучной альтернативой".Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в начале февраля также заявила, что есть "правильные" и "неправильные" имена. Русофобке не понравилось имя Ваня, а вот носителей имени Мишель она уважает."Если тебя зовут Мишель, я уважаю твою форму выбора, это значит, что твои предки жили во Франции. Если тебя зовут Ваня, то у меня к тебе очень много вопросов", - сформулировала Фарион свою позицию.Ранее экс-депутат заявила, что её внук в детском саду бьет русскоговорящих детей, и она поддерживает такое поведение.Президент Украины Владимир Зеленский в начале января посетил Литву. Во время одной из встреч Зеленскому не понравилось имя одного из детей, встречавших его в Украинском центре в Вильнюсе. Президент Украины наклонился к мальчику и поинтересовался, как его зовут. Услышав в ответ "Никита", Зеленский резко поправил его, заменив украинской формой Мыкыта.Это "переименование" со стороны Зеленского вызвало удивление у Ирины Фарион, которая в 2010 году раскритиковала мальчика Мишу за то, что он не назвался Мыхайлом, она набросилась на девочку Лизу, утверждая, что ее имя происходит от глагола "лизать".

https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html

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новости, украина, владимир зеленский, ирина фарион, россия, имена, русскоязычные, украинский язык, дерусификация