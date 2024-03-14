https://ukraina.ru/20240314/1053888671.html
Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам - 14.03.2024 Украина.ру
Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
Журналисты "УНИАН" предложили перевод распространённых на Украине имен на украинский лад
2024-03-14T17:41
2024-03-14T17:41
2024-03-14T17:41
новости
украина
владимир зеленский
ирина фарион
россия
имена
русскоязычные
украинский язык
дерусификация
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Издание ссылается на анонимных историков и языковедов, которые утверждают, что в украинском языке у имен не может быть суффикса "ик", как, например, в вариантах Толик, Славик, Виталик. Одновременно с этим пишут, что украинские имена испокон веков могли быть такими же, но с каким-то отличием.Журналисты обвинили Российскую империю и Советский Союз во влиянии на имена, якобы из-за этого распространенные сейчас имена стали "русифицированными". "УНИАН" утверждает, что Украина из-за этого не сможет обрести некую уникальность.Мужские имена предлагают переделать на украинский манер следующим образом. Славик должен стать Славко, а Паша – Павлусем. Юра на украинском будет Юрко, Дима – Дмитро, Тарас - Тарасик, а Богдан - Богданчик, считают журналисты. Женские имена журналисты тоже переиначили. Маша на Украине может представляться Марийкой, даже если в паспорте написан первый вариант. Кристину поменяли на Христину, а Ксению - на Оксану. Такое видоизменение имени журналисты "УНИАН" назвали "более благозвучной альтернативой".Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в начале февраля также заявила, что есть "правильные" и "неправильные" имена. Русофобке не понравилось имя Ваня, а вот носителей имени Мишель она уважает."Если тебя зовут Мишель, я уважаю твою форму выбора, это значит, что твои предки жили во Франции. Если тебя зовут Ваня, то у меня к тебе очень много вопросов", - сформулировала Фарион свою позицию.Ранее экс-депутат заявила, что её внук в детском саду бьет русскоговорящих детей, и она поддерживает такое поведение.Президент Украины Владимир Зеленский в начале января посетил Литву. Во время одной из встреч Зеленскому не понравилось имя одного из детей, встречавших его в Украинском центре в Вильнюсе. Президент Украины наклонился к мальчику и поинтересовался, как его зовут. Услышав в ответ "Никита", Зеленский резко поправил его, заменив украинской формой Мыкыта.Это "переименование" со стороны Зеленского вызвало удивление у Ирины Фарион, которая в 2010 году раскритиковала мальчика Мишу за то, что он не назвался Мыхайлом, она набросилась на девочку Лизу, утверждая, что ее имя происходит от глагола "лизать".
https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, ирина фарион, россия, имена, русскоязычные, украинский язык, дерусификация
Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
Журналисты "УНИАН" предложили перевод распространённых на Украине имен на украинский лад
Издание ссылается на анонимных историков и языковедов, которые утверждают, что в украинском языке у имен не может быть суффикса "ик", как, например, в вариантах Толик, Славик, Виталик. Одновременно с этим пишут, что украинские имена испокон веков могли быть такими же, но с каким-то отличием.
Журналисты обвинили Российскую империю и Советский Союз во влиянии на имена, якобы из-за этого распространенные сейчас имена стали "русифицированными". "УНИАН" утверждает, что Украина из-за этого не сможет обрести некую уникальность.
Мужские имена предлагают переделать на украинский манер следующим образом. Славик должен стать Славко, а Паша – Павлусем. Юра на украинском будет Юрко, Дима – Дмитро, Тарас - Тарасик, а Богдан - Богданчик, считают журналисты.
Женские имена журналисты тоже переиначили. Маша на Украине может представляться Марийкой, даже если в паспорте написан первый вариант. Кристину поменяли на Христину, а Ксению - на Оксану. Такое видоизменение имени журналисты "УНИАН" назвали "более благозвучной альтернативой".
Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в начале февраля также заявила, что есть "правильные" и "неправильные" имена. Русофобке не понравилось имя Ваня, а вот носителей имени Мишель она уважает.
"Если тебя зовут Мишель, я уважаю твою форму выбора, это значит, что твои предки жили во Франции. Если тебя зовут Ваня, то у меня к тебе очень много вопросов", - сформулировала Фарион свою позицию.
Ранее экс-депутат заявила, что её внук в детском саду бьет русскоговорящих детей, и она поддерживает такое поведение.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января посетил Литву. Во время одной из встреч Зеленскому не понравилось имя одного из детей, встречавших его в Украинском центре в Вильнюсе. Президент Украины наклонился к мальчику и поинтересовался, как его зовут. Услышав в ответ "Никита", Зеленский резко поправил его, заменив украинской формой Мыкыта.
Это "переименование" со стороны Зеленского вызвало удивление у Ирины Фарион, которая в 2010 году раскритиковала мальчика Мишу за то, что он не назвался Мыхайлом, она набросилась на девочку Лизу, утверждая, что ее имя происходит от глагола "лизать".