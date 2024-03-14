Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла" - 14.03.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"
Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла" - 14.03.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"
В украинских подразделениях Кракен* и РДК* есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. При этом национальность, гражданство и место рождения рядовых бойцов никого не волнуют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-03-14T05:10
2024-03-14T05:10
новости
россия
брянская область
кракен
"азов"
батальон
националисты
террорист
украина
сво
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Каждый раз, когда в России происходят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его удерживать. Это ожидаемый идиотизм противника, рассказал обозреватель.При этом снова в центре внимания оказались предатели из украинского легиона "Свобода России"*. Потому что прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась и на этом ее история заканчивалась, добавил он.Обратите внимание на полк особого назначения "Азов"*, который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в подвалах Мариуполя. Но эта бригада как будто снова "возродилась из пепла". Это обычное для хунты явление, указал Онуфриенко.В этих запрещенных формированиях есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. Также есть "пушечное мясо", которое туда набирают. При этом этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.* Организация признана террористической и запрещена в России.
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новости, россия, брянская область, кракен, "азов", батальон, националисты, террорист, украина, сво, дрг
Новости, Россия, Брянская область, Кракен, "Азов", батальон, националисты, террорист, Украина, СВО, ДРГ

Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"

05:10 14.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В украинских подразделениях Кракен* и РДК* есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. При этом национальность, гражданство и место рождения рядовых бойцов никого не волнуют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Каждый раз, когда в России происходят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его удерживать. Это ожидаемый идиотизм противника, рассказал обозреватель.
При этом снова в центре внимания оказались предатели из украинского легиона "Свобода России"*. Потому что прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась и на этом ее история заканчивалась, добавил он.
Обратите внимание на полк особого назначения "Азов"*, который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в подвалах Мариуполя. Но эта бригада как будто снова "возродилась из пепла". Это обычное для хунты явление, указал Онуфриенко.
"Тот же самый [украинский батальон] "Кракен"*, который они создали уже после 2022 года из уголовников. Там давно уже не осталось этих уголовников, но тем не менее "Кракен"* формально существует. Так же, как существует РДК*", - сообщил эксперт.
В этих запрещенных формированиях есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. Также есть "пушечное мясо", которое туда набирают. При этом этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 15:20
Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в РоссииСБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.
 
НовостиРоссияБрянская областьКракен"Азов"батальоннационалистытеррористУкраинаСВОДРГ
 
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