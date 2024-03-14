https://ukraina.ru/20240314/1053868437.html

Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"

Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла" - 14.03.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"

В украинских подразделениях Кракен* и РДК* есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. При этом национальность, гражданство и место рождения рядовых бойцов никого не волнуют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-03-14T05:10

2024-03-14T05:10

2024-03-14T05:10

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россия

брянская область

кракен

"азов"

батальон

националисты

террорист

украина

сво

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Каждый раз, когда в России происходят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его удерживать. Это ожидаемый идиотизм противника, рассказал обозреватель.При этом снова в центре внимания оказались предатели из украинского легиона "Свобода России"*. Потому что прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась и на этом ее история заканчивалась, добавил он.Обратите внимание на полк особого назначения "Азов"*, который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в подвалах Мариуполя. Но эта бригада как будто снова "возродилась из пепла". Это обычное для хунты явление, указал Онуфриенко.В этих запрещенных формированиях есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. Также есть "пушечное мясо", которое туда набирают. При этом этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html

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новости, россия, брянская область, кракен, "азов", батальон, националисты, террорист, украина, сво, дрг