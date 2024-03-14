Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
В украинских подразделениях Кракен* и РДК* есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. При этом национальность, гражданство и место рождения рядовых бойцов никого не волнуют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Каждый раз, когда в России происходят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его удерживать. Это ожидаемый идиотизм противника, рассказал обозреватель.
При этом снова в центре внимания оказались предатели из украинского легиона "Свобода России"*. Потому что прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась и на этом ее история заканчивалась, добавил он.
Обратите внимание на полк особого назначения "Азов"*, который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в подвалах Мариуполя. Но эта бригада как будто снова "возродилась из пепла". Это обычное для хунты явление, указал Онуфриенко.
"Тот же самый [украинский батальон] "Кракен"*, который они создали уже после 2022 года из уголовников. Там давно уже не осталось этих уголовников, но тем не менее "Кракен"* формально существует. Так же, как существует РДК*", - сообщил эксперт.
В этих запрещенных формированиях есть несколько "говорящих голов", которые от его имени выступают и периодически "светятся" на важных мероприятиях. Также есть "пушечное мясо", которое туда набирают. При этом этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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