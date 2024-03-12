https://ukraina.ru/20240312/1053833731.html

"Октябрьский сюрприз" от несуществующей "Новой Украины"

"Октябрьский сюрприз" от несуществующей "Новой Украины" - 12.03.2024 Украина.ру

"Октябрьский сюрприз" от несуществующей "Новой Украины"

На Западе продолжают искать вариант завершения украинского конфликта, который не стал бы однозначным поражением Запада. Очевидно ведь, что военные цели Украины не достижимы, а более дальновидные цели Запада тоже не актуальны в нынешней ситуации. Свой вариант выхода из кризиса предложило американское издание The American Spectator

2024-03-12T11:52

2024-03-12T11:52

2024-03-12T11:53

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Автор журнала Самир Тата 3 марта опубликовал статью "Возможен "Октябрьский сюрприз" от "Новой" Украины".Тут сразу следует указать, что Тата не является признанным специалистом по украинской и российской проблематике, его мнение скорее надо воспринимать как "взгляд со стороны" человека, знающего тему достаточно поверхностно, но способного занять позицию, которую он сам считает нейтральной.По мнению Тата, "Россия достигла необходимых и достаточных жизненно важных целей национальной безопасности в отношении своего юго-западного фланга". Дальше она наступать не собирается.Украина, как ни странно, не собирается наступать тоже. Целью наступление было "не столько возвращение обширной утраченной территории и восстановление территориального статус-кво, существовавшего до марта 2014 года, сколько побег из неопределённости невыполненных обещаний о возможном членстве в ЕС и НАТО".Тата считает, что для нормализации ситуации достаточно зафиксировать сложившуюся ситуацию:"Украина, которая стала независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и Новая Украина возникнет на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования. Де-юре границы Новой Украины будут отражать территорию, которая в настоящее время де-факто находится под административным контролем нынешнего правительства Украины, и совпадать с ней. Новая Украина будет компактной; сплочённой и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (т.е. этнически, лингвистически и культурно); и будет иметь наглядно защищаемые границы. Соответственно, Новая Украина получит стратегическую автономию, позволяющую отделиться от сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО".Прежде всего следует обратить внимание на ряд грубых ошибок в суждениях Тата. В частности:- Россия своих целей ещё не достигла – ни политических, ни даже просто военно-стратегических (минимум – освобождение всей территории четырёх регионов России). В этом смысле правы украинские и западные политики, когда говорят, что замораживание конфликта будет только отсрочкой нового военного столкновения.- Без достижения политических целей России Украина останется "старой" – даже если она признает новую границу сделано это будет для проформы, суть режима и расчёт его на военную силу не изменится.- В нынешних своих границах Украина не является ни компактной, ни сплочённой, ни интегрированной. Для достижения такого состояния ей как минимум надо исключить из своего состава Новороссию и Слобожанщину. А ещё лучше, разделить Украину Центральную и Западную (как говорит наш автор Олег Хавич– Рутению). В этом случае можно получить нечто компактное и интегрированное по европейским понятиям.- Мы никак не можем себе представить Украину, которая в принципе имела бы "стратегическую автономию" от России. Просто это историческая территория России и российское влияние тут будет доминирующим в любом случае.- Внеблоковый статус Украины – требование России и принятие этого требования для Запада было бы поражением. Самир Тата не учитывает этого, поскольку рациональной составляющей тут нет – НАТО (тем более – ЕС) в Украине не так чтобы сильно заинтересованы, но им важно сохранить видимость субъектности – решения в НАТО и ЕС принимает НАТО и ЕС, а не Россия (то, что решения в НАТО и ЕС принимают США к делу отношения не имеет – "вы не понимаете, это другое").Не смотря на неправильное понимание сложившейся ситуации в принципе, как временное решение для прекращения боевых действий такой вариант может быть приемлемым. Достаточно уже понимания того, что восстановления границ 1991 года требовать неразумно.

https://ukraina.ru/20240106/1052566423.html

https://ukraina.ru/20230426/1045677462.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, нато, ес, раскол, запад