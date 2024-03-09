Оператор БПЛА Жгут: Отказался от брони, написал заявление, пошел в военкомат и уехал за ленточку
Оператор БПЛА Жгут
О том, как ушел добровольцем на фронт, как из медиков переквалифицировался в операторы БПЛА, а также о том, как выявлять скрытые позиции неприятеля, не терять "птички" и не огорчать маму изданию "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА 110-й бригады ВС РФ с позывным Жгут.
- Ты же доброволец, верно?
- Ну да. Сейчас я оператор БПЛА в 110-й бригаде, а по родной специальности стрелок, помощник гранатометчика. В 114-й дорос до командира взвода, а сейчас вот перевелся, чтобы развивать беспилотное направление. Вроде получается. Воюю без малого полтора года. В октябре пошел в военкомат у себя в Калининграде, а пятого января 2023-го уже был за ленточкой.
- Что сподвигло жителя Калининграда отправиться аж в Донбасс?
- Я электроэнергетик по гражданской специальности, но активно занимался разной околовоенщиной. Мне это казалось интересным. Мне нравилась стрелковка, участвовал в разных соревнованиях, а когда началось все это, начал искать способ зайти. Я же понимал, что мои навыки здесь пригодятся. В общем, отказался от брони, написал заявление, приехал в военкомат, сказал, что умею то и это. ВУС у меня – наводчик-оператор БТР-82, но по ней идти не хотелось. Хотелось не технарем быть, а пехотинцем или медиком. Плюс – добровольцами ушли друзья. У нас патриотически настроенная компания. Вот как-то так здесь началась моя новая жизнь.
- Верно ли я понимаю, что еще до 24 февраля 2022 года ты слышал о войне в Донбассе, а потому начало СВО не стало неожиданностью?
- Конечно. Я знал, что здесь происходит, с 2014 года следил за ситуацией. Потом уже в подразделении много спрашивал у местных, они рассказывали. Так потихоньку напитывался информацией.
- А как семья приняла твое решение?
- Я один в семье. Меня мама воспитывала. Она, конечно же, против была, но так у нас заведено, что если принял решение, то лучше поддержать меня, чем спорить. Да, матушка не очень рада была. Еще в Калининграде я записался в отряд "Шторм", пока мы там формировались. Понятное дело, что маме об этом не говорил.
А когда уже сюда приехал и на передке оказался, использовал любую возможность, чтоб сообщить маме, что здесь какая-нибудь 233-я линия обороны, по которой гуляю в шортах и тапочках, дышу воздухом, хорошо кушаю и ничего опасного не делаю. По факту, конечно, все было не так, но ее здоровье и психоэмоциональное состояние мне дороже. Потом, конечно, грамоту домой отправили и супруга проговорилась. Стало немножко печально. Тем не менее, стараюсь маме лишнего не рассказывать. А жена вот тоже была где-то против, но знала мою позицию и всегда меня поддерживала.
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- Что за грамота?
- Однажды нас основательно забросали гранатами с коптера, и резко появилось сразу три "трехсотых": относительно легкий, средний и тяжелый. А поскольку в свое время я оттачивал медицинские навыки, бросился к ним. Оказал помощь, стабилизировал тяжелого. Все это было под огнем, поскольку обстрел продолжался. И нас обстреливали, и точку эвакуации. Выносили ребят тоже под огнем. А потом однажды выхожу с позиций за БК, а командир говорит: "Мне понравились твои действия". Выписал грамоту.
- Письмо на Родину?
- Да, только когда мне сказали… они же хотели матери отправить. В личном деле все данные были. Я криком кричал, чтоб отправляли куда угодно, но не ей. "У меня жена есть! Вот ей лучше отправьте!" - говорю. Это у меня еще в самом начале ведь было. В середине января.
- А самые первые свои впечатления помнишь?
- Помню, да. Помню, как выходили на позицию. Там нужно было пройти по окопам, а потом пробежаться по полю. Зашли на наблюдательный пункт. Два или три человека нас было. В первую же ночь была попытка нападения на нашу точку. Потом вторая и третья. Сильные впечатления.
Когда пришли, там рядом штурм проходил. Промышленная зона. И настолько мне было интересно, что сел на амбразуру и стал наблюдать, что куда летит. То есть я понимал, куда иду, и знал, чего ожидать. Мне было важно как можно скорее получить больше опыта.
Плюс – против нас, как мне потом рассказали, стояли украинские морпехи из 36-й. Вот они подарили нам богатый опыт. Работали жестко, работали умело. Многому удалось у них научиться. Получилось, я считаю, отлично.
- Как человек, который на гражданке занимался тактической медициной, что посоветуешь ребятам, которые собираются ехать сюда добровольцами? Куда идти?
- "Сварог" - очень хороший центр с грамотными инструкторами. Они тоже принимают здесь участие, то есть имеют серьезный опыт. Это не просто люди, начитавшиеся каких-то рекомендаций, и не обычные медики. Это медики с реальным боевым опытом. Они умеют применять современные средства, могут доступно объяснить, как и в каких случаях их нужно применять. Как применять тампонаду? В каких случаях ее применять? Почему тот же жгут нельзя оставлять на час и больше? Потому, что человек останется инвалидом, что мы регулярно наблюдаем на той стороне. Они там не знают, а это очень плохо. Лежит человек несколько часов с турникетом, и никто к нему не подходит. Или бывает, что ранение незначительное и лишь чуть-чуть кровоточит, а ему зачем-то накладывают жгут вместо обычной давящей повязки. А инструкторы объясняют, дают правильную литературу, помогают отточить навыки. Там и теория, и практика, и практика в стрессовой ситуации. Очень грамотно.
Есть еще один хороший центр, но цены у них, я считаю, неадекватные. В ДНР есть еще Центр Жоги. Я туда заходил, поскольку нужно было обучать личный состав, да и самому интересно было. Там тоже очень хорошие инструкторы.
16 января, 02:54Командир медицинского взвода 200-й бригады Фаска: Война сделала меня жизнерадостнымСнайперы ВСУ стали охотиться за нашими санитарными машинами, на которых мы вывозим с поля боя раненых. Хотя это и запрещено международными соглашениями, в этой войне для украинского режима все средства хороши. Между тем тактическая медицина — одно из важнейших составляющих нашей армии. Первыми к раненым приходят именно фельдшеры и военврачи
- Ты с таким запалом рассказываешь о тактической медицине. Почему же не стал медиком?
- Моя группа занималась медициной, огневой поддержкой и БПЛА-разведкой. Но разведкой мы занимались чаще. Когда штурм, - да, я шел как медик. Но тема БПЛА мне интересна. Мне нравится искать точки, я умею отбивать координаты, корректировать артиллерию. Это не так сложно, если мозги есть.
В общем, на энтузиазме стали экспериментировать. Делали сбросы, делали определенные заряды, чтобы максимально вредить противнику. Медициной ты спасаешь товарищей, но поражение врагу ею не нанесешь, а требуется именно это. Вот так из медицины я стал плавно переходить в операторы. Но от медицины не отказался. Если идет штурм, то я за медика. Заходил с группами, оказывал помощь, стабилизировал раненых, сортировал. Но это на ЛБС. В медпункте не был. Я из бегающих.
- Какие качества нужны оператору БПЛА? Я вот, к примеру, не могу обнаружить противника, а ты можешь.
- Для этого "птичка" нужна хорошая. С хорошей камерой и приличным зумом. В чем вообще ошибка многих операторов? Они взлетают над собой и летают поблизости. Дистанция до врага слишком большая. Мы же с самого начала старались подлетать как можно ближе к врагу. Дошли до того, что залетали к ним на позиции, висели, разглядывали, улетали в ближний тыл и наблюдали оттуда.
Когда ты залетаешь на позиции противника и знаешь, что, к примеру, 300–400 метров – это более или менее безопасная высота, 500 – если нужен общий план, ты уже начинаешь искать тропы, неровности, отличия. Где-то мусор появился, где-то у них туалет, где-то копали они. Летая по три-четыре раза в день, ты учишься эти изменения подмечать. Глядь – тропка появилась. А куда ходят? А сколько людей? А какие у них огневые средства? А что копают?
Начинаешь искать, логически рассуждаешь, изучаешь позиции. Надо – спускаешься ниже. Если хороший зум, то держишь высоту, чтобы тебя не услышали и не увидели. Тогда ведь еще всяких анализаторов меньше было и леталось проще.
Другое дело, что на маленьком экране что-то тяжело разглядеть. Мы дополнительно снимали материал, делали фото, а потом изучали на компьютере, который специально купили для этого. Каждый миллиметр разглядывали.
Плюс – ты же постоянно наблюдаешь. Увидел, что группа пошла – записал время. Услышал выход – полетел смотреть, откуда стреляли. Услышал стрекот пулемета с непривычного направления – туда полетел. Слева смотришь, справа смотришь. Так и выясняешь, что там за позиция, кто ее занимает, сколько людей и огневых средств. Это очень важно.
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- А как же РЭБ?
- Если "птичка" плохая или оператор неопытный, то РЭБ может сильно мешать, но тот же "Мавик" до и после появления у нас 1001-й прошивки – это небо и земля. После того, как в августе появилась шитая "птичка", меня перестали волновать и РЭБ, и дронобойные ружья. Нет, РЭБ может поймать. Ты летишь, а он начинает воздействовать и у тебя гаснет экран. Но управление ведь остается. Многие операторы просто опускают пульт и перестают сопротивляться, если гаснет экран. Так делать нельзя.
Потушили экран – уходи влево, уходи вправо, набирай высоту или продолжай лететь вперед. Дронобойка работает под углом. Вышел из него – сигнал появился. И лети себе дальше. Понимаешь, что заметили – набирай высоту или уходи. Зайдешь с другого направления. Чувствуешь, что связь теряется – уходи.
Многие операторы не умеют выбирать место, а потому нет прямой видимости от пульта к "птичке". Это значит, что ты теряешь в сигнале. Появляются лаги, отключается экран. Или включают режим, в котором БПЛА стабилизируется по высоте, а не по горизонту. Ветер подул и птичку потянуло, а оператор думает, что ее воруют.
Иногда тебя может завалить ветром и этому нужно уметь противодействовать. Поначалу это заставляет тебя попотеть, но со временем становится проще, и ты уже летаешь на опыте.
В свое время мне довелось познакомиться с человеком, который выжимал из третьего "Мавика" дальность полета в шесть километров, спокойно пролетал над центром Авдеевки и возвращался. Для меня это был шок, поскольку сам тогда летал на два, максимум – три километра. А тут шесть!
Я по началу не верил, но он объяснил базовые принципы, научил правильно настраивать, рассказал о частотах, на которых нужно летать. По-настоящему грамотный человек поделился опытом и это знакомство мне очень помогло. Оказалось, что я очень мало знал на тот момент, а он показал, к чему нужно стремиться.
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- Так вот почему ты не остался в медицине! В беспилотном деле больше простора для творчества?
- В медицине тоже хватает нештатных ситуаций. Все ранения чем-то отличаются. Или у человека нет челюсти, или прострел, или осколки. Но есть какие-то алгоритмы действий. В теме БПЛА действительно как-то свободнее, интереснее. Ты ищешь врага, передаешь координаты, наводишь артиллерию и делаешь так, чтобы он перехотел воевать.
- А как же пресловутые сбросы?
- Раньше занимался, но сейчас уже нет. А так бросали мы РГО, РГН, ВОГи, боеприпасы собственного производства. Все это нужно уметь разбирать, и я учился, смотрел схемы, изучал алгоритмы. Пластиковый запал УДЗ от РГОшки можно безопасно, легко и качественно переделать под сброс, но для этого нужно понимать, как он устроен и за счет чего работает. Это очень интересная и где-то даже творческая работа. Главное – учиться.
- В каком направлении, по-твоему, будут развиваться БПЛА?
- Помехозащищенность, более мощные средства поражения. Вообще мне кажется, что в дальнейшем войны, по большей части, будут вестись именно средствами БПЛА. Пехота всегда будет нужна, но огневое поражение можно наносить беспилотниками, "трехсотых" вывозить беспилотниками. А количество людей на позициях будет постепенно уменьшаться.