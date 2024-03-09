https://ukraina.ru/20240309/1053784710.html

Оператор БПЛА Жгут: Отказался от брони, написал заявление, пошел в военкомат и уехал за ленточку

Оператор БПЛА Жгут: Отказался от брони, написал заявление, пошел в военкомат и уехал за ленточку - 09.03.2024 Украина.ру

Оператор БПЛА Жгут: Отказался от брони, написал заявление, пошел в военкомат и уехал за ленточку

О том, как ушел добровольцем на фронт, как из медиков переквалифицировался в операторы БПЛА, а также о том, как выявлять скрытые позиции неприятеля, не терять "птички" и не огорчать маму изданию "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА 110-й бригады ВС РФ с позывным Жгут.

2024-03-09T07:39

2024-03-09T07:39

2024-03-09T07:39

интервью

бпла

спецоперация

сво

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- Ты же доброволец, верно?- Ну да. Сейчас я оператор БПЛА в 110-й бригаде, а по родной специальности стрелок, помощник гранатометчика. В 114-й дорос до командира взвода, а сейчас вот перевелся, чтобы развивать беспилотное направление. Вроде получается. Воюю без малого полтора года. В октябре пошел в военкомат у себя в Калининграде, а пятого января 2023-го уже был за ленточкой.- Что сподвигло жителя Калининграда отправиться аж в Донбасс?- Я электроэнергетик по гражданской специальности, но активно занимался разной околовоенщиной. Мне это казалось интересным. Мне нравилась стрелковка, участвовал в разных соревнованиях, а когда началось все это, начал искать способ зайти. Я же понимал, что мои навыки здесь пригодятся. В общем, отказался от брони, написал заявление, приехал в военкомат, сказал, что умею то и это. ВУС у меня – наводчик-оператор БТР-82, но по ней идти не хотелось. Хотелось не технарем быть, а пехотинцем или медиком. Плюс – добровольцами ушли друзья. У нас патриотически настроенная компания. Вот как-то так здесь началась моя новая жизнь.- Верно ли я понимаю, что еще до 24 февраля 2022 года ты слышал о войне в Донбассе, а потому начало СВО не стало неожиданностью?- Конечно. Я знал, что здесь происходит, с 2014 года следил за ситуацией. Потом уже в подразделении много спрашивал у местных, они рассказывали. Так потихоньку напитывался информацией.- А как семья приняла твое решение?- Я один в семье. Меня мама воспитывала. Она, конечно же, против была, но так у нас заведено, что если принял решение, то лучше поддержать меня, чем спорить. Да, матушка не очень рада была. Еще в Калининграде я записался в отряд "Шторм", пока мы там формировались. Понятное дело, что маме об этом не говорил.А когда уже сюда приехал и на передке оказался, использовал любую возможность, чтоб сообщить маме, что здесь какая-нибудь 233-я линия обороны, по которой гуляю в шортах и тапочках, дышу воздухом, хорошо кушаю и ничего опасного не делаю. По факту, конечно, все было не так, но ее здоровье и психоэмоциональное состояние мне дороже. Потом, конечно, грамоту домой отправили и супруга проговорилась. Стало немножко печально. Тем не менее, стараюсь маме лишнего не рассказывать. А жена вот тоже была где-то против, но знала мою позицию и всегда меня поддерживала.- Что за грамота?- Однажды нас основательно забросали гранатами с коптера, и резко появилось сразу три "трехсотых": относительно легкий, средний и тяжелый. А поскольку в свое время я оттачивал медицинские навыки, бросился к ним. Оказал помощь, стабилизировал тяжелого. Все это было под огнем, поскольку обстрел продолжался. И нас обстреливали, и точку эвакуации. Выносили ребят тоже под огнем. А потом однажды выхожу с позиций за БК, а командир говорит: "Мне понравились твои действия". Выписал грамоту.- Письмо на Родину?- Да, только когда мне сказали… они же хотели матери отправить. В личном деле все данные были. Я криком кричал, чтоб отправляли куда угодно, но не ей. "У меня жена есть! Вот ей лучше отправьте!" - говорю. Это у меня еще в самом начале ведь было. В середине января.- А самые первые свои впечатления помнишь?- Помню, да. Помню, как выходили на позицию. Там нужно было пройти по окопам, а потом пробежаться по полю. Зашли на наблюдательный пункт. Два или три человека нас было. В первую же ночь была попытка нападения на нашу точку. Потом вторая и третья. Сильные впечатления.Когда пришли, там рядом штурм проходил. Промышленная зона. И настолько мне было интересно, что сел на амбразуру и стал наблюдать, что куда летит. То есть я понимал, куда иду, и знал, чего ожидать. Мне было важно как можно скорее получить больше опыта.Плюс – против нас, как мне потом рассказали, стояли украинские морпехи из 36-й. Вот они подарили нам богатый опыт. Работали жестко, работали умело. Многому удалось у них научиться. Получилось, я считаю, отлично.- Как человек, который на гражданке занимался тактической медициной, что посоветуешь ребятам, которые собираются ехать сюда добровольцами? Куда идти?- "Сварог" - очень хороший центр с грамотными инструкторами. Они тоже принимают здесь участие, то есть имеют серьезный опыт. Это не просто люди, начитавшиеся каких-то рекомендаций, и не обычные медики. Это медики с реальным боевым опытом. Они умеют применять современные средства, могут доступно объяснить, как и в каких случаях их нужно применять. Как применять тампонаду? В каких случаях ее применять? Почему тот же жгут нельзя оставлять на час и больше? Потому, что человек останется инвалидом, что мы регулярно наблюдаем на той стороне. Они там не знают, а это очень плохо. Лежит человек несколько часов с турникетом, и никто к нему не подходит. Или бывает, что ранение незначительное и лишь чуть-чуть кровоточит, а ему зачем-то накладывают жгут вместо обычной давящей повязки. А инструкторы объясняют, дают правильную литературу, помогают отточить навыки. Там и теория, и практика, и практика в стрессовой ситуации. Очень грамотно.Есть еще один хороший центр, но цены у них, я считаю, неадекватные. В ДНР есть еще Центр Жоги. Я туда заходил, поскольку нужно было обучать личный состав, да и самому интересно было. Там тоже очень хорошие инструкторы.- Ты с таким запалом рассказываешь о тактической медицине. Почему же не стал медиком?- Моя группа занималась медициной, огневой поддержкой и БПЛА-разведкой. Но разведкой мы занимались чаще. Когда штурм, - да, я шел как медик. Но тема БПЛА мне интересна. Мне нравится искать точки, я умею отбивать координаты, корректировать артиллерию. Это не так сложно, если мозги есть.В общем, на энтузиазме стали экспериментировать. Делали сбросы, делали определенные заряды, чтобы максимально вредить противнику. Медициной ты спасаешь товарищей, но поражение врагу ею не нанесешь, а требуется именно это. Вот так из медицины я стал плавно переходить в операторы. Но от медицины не отказался. Если идет штурм, то я за медика. Заходил с группами, оказывал помощь, стабилизировал раненых, сортировал. Но это на ЛБС. В медпункте не был. Я из бегающих.- Какие качества нужны оператору БПЛА? Я вот, к примеру, не могу обнаружить противника, а ты можешь.- Для этого "птичка" нужна хорошая. С хорошей камерой и приличным зумом. В чем вообще ошибка многих операторов? Они взлетают над собой и летают поблизости. Дистанция до врага слишком большая. Мы же с самого начала старались подлетать как можно ближе к врагу. Дошли до того, что залетали к ним на позиции, висели, разглядывали, улетали в ближний тыл и наблюдали оттуда.Когда ты залетаешь на позиции противника и знаешь, что, к примеру, 300–400 метров – это более или менее безопасная высота, 500 – если нужен общий план, ты уже начинаешь искать тропы, неровности, отличия. Где-то мусор появился, где-то у них туалет, где-то копали они. Летая по три-четыре раза в день, ты учишься эти изменения подмечать. Глядь – тропка появилась. А куда ходят? А сколько людей? А какие у них огневые средства? А что копают?Начинаешь искать, логически рассуждаешь, изучаешь позиции. Надо – спускаешься ниже. Если хороший зум, то держишь высоту, чтобы тебя не услышали и не увидели. Тогда ведь еще всяких анализаторов меньше было и леталось проще.Другое дело, что на маленьком экране что-то тяжело разглядеть. Мы дополнительно снимали материал, делали фото, а потом изучали на компьютере, который специально купили для этого. Каждый миллиметр разглядывали.Плюс – ты же постоянно наблюдаешь. Увидел, что группа пошла – записал время. Услышал выход – полетел смотреть, откуда стреляли. Услышал стрекот пулемета с непривычного направления – туда полетел. Слева смотришь, справа смотришь. Так и выясняешь, что там за позиция, кто ее занимает, сколько людей и огневых средств. Это очень важно.- А как же РЭБ?- Если "птичка" плохая или оператор неопытный, то РЭБ может сильно мешать, но тот же "Мавик" до и после появления у нас 1001-й прошивки – это небо и земля. После того, как в августе появилась шитая "птичка", меня перестали волновать и РЭБ, и дронобойные ружья. Нет, РЭБ может поймать. Ты летишь, а он начинает воздействовать и у тебя гаснет экран. Но управление ведь остается. Многие операторы просто опускают пульт и перестают сопротивляться, если гаснет экран. Так делать нельзя.Потушили экран – уходи влево, уходи вправо, набирай высоту или продолжай лететь вперед. Дронобойка работает под углом. Вышел из него – сигнал появился. И лети себе дальше. Понимаешь, что заметили – набирай высоту или уходи. Зайдешь с другого направления. Чувствуешь, что связь теряется – уходи.Многие операторы не умеют выбирать место, а потому нет прямой видимости от пульта к "птичке". Это значит, что ты теряешь в сигнале. Появляются лаги, отключается экран. Или включают режим, в котором БПЛА стабилизируется по высоте, а не по горизонту. Ветер подул и птичку потянуло, а оператор думает, что ее воруют.Иногда тебя может завалить ветром и этому нужно уметь противодействовать. Поначалу это заставляет тебя попотеть, но со временем становится проще, и ты уже летаешь на опыте.В свое время мне довелось познакомиться с человеком, который выжимал из третьего "Мавика" дальность полета в шесть километров, спокойно пролетал над центром Авдеевки и возвращался. Для меня это был шок, поскольку сам тогда летал на два, максимум – три километра. А тут шесть!Я по началу не верил, но он объяснил базовые принципы, научил правильно настраивать, рассказал о частотах, на которых нужно летать. По-настоящему грамотный человек поделился опытом и это знакомство мне очень помогло. Оказалось, что я очень мало знал на тот момент, а он показал, к чему нужно стремиться.- Так вот почему ты не остался в медицине! В беспилотном деле больше простора для творчества?- В медицине тоже хватает нештатных ситуаций. Все ранения чем-то отличаются. Или у человека нет челюсти, или прострел, или осколки. Но есть какие-то алгоритмы действий. В теме БПЛА действительно как-то свободнее, интереснее. Ты ищешь врага, передаешь координаты, наводишь артиллерию и делаешь так, чтобы он перехотел воевать.- А как же пресловутые сбросы?- Раньше занимался, но сейчас уже нет. А так бросали мы РГО, РГН, ВОГи, боеприпасы собственного производства. Все это нужно уметь разбирать, и я учился, смотрел схемы, изучал алгоритмы. Пластиковый запал УДЗ от РГОшки можно безопасно, легко и качественно переделать под сброс, но для этого нужно понимать, как он устроен и за счет чего работает. Это очень интересная и где-то даже творческая работа. Главное – учиться.- В каком направлении, по-твоему, будут развиваться БПЛА?- Помехозащищенность, более мощные средства поражения. Вообще мне кажется, что в дальнейшем войны, по большей части, будут вестись именно средствами БПЛА. Пехота всегда будет нужна, но огневое поражение можно наносить беспилотниками, "трехсотых" вывозить беспилотниками. А количество людей на позициях будет постепенно уменьшаться.

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, бпла, спецоперация, сво