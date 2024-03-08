https://ukraina.ru/20240308/1053776192.html

Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины

Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины - 08.03.2024 Украина.ру

Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины

Отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом.

2024-03-08T13:18

2024-03-08T13:18

2024-03-08T13:19

украина

великобритания

валерий залужный

владимир зеленский

всу

мид

виктория нуланд

переворот

лондон

посол

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Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.При чем тут Валерий Залужный и его назначение в Лондоне, эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил 7 марта сайт украинского МИД.— Руслан, что значит назначение Залужного на должность посла? — Касательно ситуации с Залужным, у меня есть два предположения.Во-первых, британские спецслужбы зачистили возможность переворота и любых оппозиционных выступлений против Зеленского. При чем сделали это с хирургической точностью. Следите за руками. Зеленский с нарушением процедуры отправляет в отставку верного Залужному командира Сил специальных операций Украины Виктора Хоренко. При чем о своей отставке последний узнал из СМИ. Таким образом Залужный лишился самых мобильных и боеспособных частей на случай, если бы он действительно пошел на переворот.Кроме того, при странных обстоятельства погиб ближайший помощник Залужного майор Геннадий Частяков. Далее — в Киев прилетела "печенька" Нуланд. И тогда звучали версии, что столь внезапный ее визит мог быть связан с попыткой переворота. Зеленский попытался уволить главкома ВСУ, но Залужный слил информацию в СМИ. Визит Нуланд, очевидно, желаемых результатов не дал и Залужного в отставку таки отправили. Следом было зачищено все высшее командование ВСУ. Теперь в армии только те люди, которые преданны Сырскому и Банковой. При этом Зеленский выступил с заявлением, что у Сырского полный карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ. Пока Залужный оставался в стране за границу не выпускали Порошенко, который, фактически взял Залужного "на содержание".Скорее всего перед Залужным положили папку с компроматом и предложили выбор: или он едет послом в Лондон и получит флешку с биткойнами. Либо компромат превращается в реальные уголовные дела.Таким образом риск переворота через военных и Верховную раду нивелирован и британцы не только устранили верного американцам Залужного, но и сохранили свою марионетку — Зеленского.— А вторая версия?— Второе предположение — отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом. Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль. Уходя в Лондон, Залужный таким образом страхует себя, получает возможность сохранить имидж и приобрести нужные связи, а у британцы в руках самый перспективный украинский политик, которого можно будет использовать для будущих комбинаций.

https://ukraina.ru/20240308/1053774228.html

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Анна Черкасова

украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, всу, мид, виктория нуланд, переворот, лондон, посол, интервью