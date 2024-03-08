Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины - 08.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240308/1053776192.html
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины - 08.03.2024 Украина.ру
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
Отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом.
2024-03-08T13:18
2024-03-08T13:19
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
всу
мид
виктория нуланд
переворот
лондон
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052043293_87:30:840:454_1920x0_80_0_0_9d7b37d9f5737d625027d477e839aee1.jpg
Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.При чем тут Валерий Залужный и его назначение в Лондоне, эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил 7 марта сайт украинского МИД.— Руслан, что значит назначение Залужного на должность посла? — Касательно ситуации с Залужным, у меня есть два предположения.Во-первых, британские спецслужбы зачистили возможность переворота и любых оппозиционных выступлений против Зеленского. При чем сделали это с хирургической точностью. Следите за руками. Зеленский с нарушением процедуры отправляет в отставку верного Залужному командира Сил специальных операций Украины Виктора Хоренко. При чем о своей отставке последний узнал из СМИ. Таким образом Залужный лишился самых мобильных и боеспособных частей на случай, если бы он действительно пошел на переворот.Кроме того, при странных обстоятельства погиб ближайший помощник Залужного майор Геннадий Частяков. Далее — в Киев прилетела "печенька" Нуланд. И тогда звучали версии, что столь внезапный ее визит мог быть связан с попыткой переворота. Зеленский попытался уволить главкома ВСУ, но Залужный слил информацию в СМИ. Визит Нуланд, очевидно, желаемых результатов не дал и Залужного в отставку таки отправили. Следом было зачищено все высшее командование ВСУ. Теперь в армии только те люди, которые преданны Сырскому и Банковой. При этом Зеленский выступил с заявлением, что у Сырского полный карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ. Пока Залужный оставался в стране за границу не выпускали Порошенко, который, фактически взял Залужного "на содержание".Скорее всего перед Залужным положили папку с компроматом и предложили выбор: или он едет послом в Лондон и получит флешку с биткойнами. Либо компромат превращается в реальные уголовные дела.Таким образом риск переворота через военных и Верховную раду нивелирован и британцы не только устранили верного американцам Залужного, но и сохранили свою марионетку — Зеленского.— А вторая версия?— Второе предположение — отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом. Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль. Уходя в Лондон, Залужный таким образом страхует себя, получает возможность сохранить имидж и приобрести нужные связи, а у британцы в руках самый перспективный украинский политик, которого можно будет использовать для будущих комбинаций.
https://ukraina.ru/20240308/1053774228.html
украина
великобритания
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052043293_141:0:776:476_1920x0_80_0_0_934212f6e6fb9aa057e29ffaa9ba20f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, всу, мид, виктория нуланд, переворот, лондон, посол, интервью
Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, МИД, Виктория Нуланд, переворот, Лондон, посол, Интервью

Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины

13:18 08.03.2024 (обновлено: 13:19 08.03.2024)
 
© religionpravda.com.uaРуслан Калинчук интервью
Руслан Калинчук интервью
© religionpravda.com.ua
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом.
Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
При чем тут Валерий Залужный и его назначение в Лондоне, эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил 7 марта сайт украинского МИД.
— Руслан, что значит назначение Залужного на должность посла?
— Касательно ситуации с Залужным, у меня есть два предположения.
Во-первых, британские спецслужбы зачистили возможность переворота и любых оппозиционных выступлений против Зеленского. При чем сделали это с хирургической точностью.
Следите за руками. Зеленский с нарушением процедуры отправляет в отставку верного Залужному командира Сил специальных операций Украины Виктора Хоренко. При чем о своей отставке последний узнал из СМИ.
Таким образом Залужный лишился самых мобильных и боеспособных частей на случай, если бы он действительно пошел на переворот.
Кроме того, при странных обстоятельства погиб ближайший помощник Залужного майор Геннадий Частяков. Далее — в Киев прилетела "печенька" Нуланд. И тогда звучали версии, что столь внезапный ее визит мог быть связан с попыткой переворота.
Зеленский попытался уволить главкома ВСУ, но Залужный слил информацию в СМИ.
Визит Нуланд, очевидно, желаемых результатов не дал и Залужного в отставку таки отправили. Следом было зачищено все высшее командование ВСУ. Теперь в армии только те люди, которые преданны Сырскому и Банковой.
При этом Зеленский выступил с заявлением, что у Сырского полный карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ. Пока Залужный оставался в стране за границу не выпускали Порошенко, который, фактически взял Залужного "на содержание".
Скорее всего перед Залужным положили папку с компроматом и предложили выбор: или он едет послом в Лондон и получит флешку с биткойнами. Либо компромат превращается в реальные уголовные дела.
Таким образом риск переворота через военных и Верховную раду нивелирован и британцы не только устранили верного американцам Залужного, но и сохранили свою марионетку — Зеленского.
Дмитрий Ефимов интервью
12:07
Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистовПока в Британии встречают нового посла Украины, вокруг России может "вспыхнуть". Атака на Приднестровье из Молдовы и Украины. Удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран. Конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область. Проблемы России со странами Центральной Азии.
— А вторая версия?
— Второе предположение — отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом. Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль.
Уходя в Лондон, Залужный таким образом страхует себя, получает возможность сохранить имидж и приобрести нужные связи, а у британцы в руках самый перспективный украинский политик, которого можно будет использовать для будущих комбинаций.
 
УкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВСУМИДВиктория НуландпереворотЛондонпосолИнтервью
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов
13:44Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу
13:18Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
13:00Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие
12:47ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
12:45Deep state ударило к 8 марта. Громкие отставки в США коснулись женщин, Европа не отстала
12:35Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту
12:35"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер
12:30Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт
12:25Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики
12:20"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине
12:15Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог
12:08Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
12:07Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов
12:00Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
12:00“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников
11:53Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
11:53Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире
11:52Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем
11:24Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Лента новостейМолния