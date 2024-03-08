https://ukraina.ru/20240308/1053776192.html
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины - 08.03.2024 Украина.ру
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
Отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом.
2024-03-08T13:18
2024-03-08T13:18
2024-03-08T13:19
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
всу
мид
виктория нуланд
переворот
лондон
посол
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Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.При чем тут Валерий Залужный и его назначение в Лондоне, эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил 7 марта сайт украинского МИД.— Руслан, что значит назначение Залужного на должность посла? — Касательно ситуации с Залужным, у меня есть два предположения.Во-первых, британские спецслужбы зачистили возможность переворота и любых оппозиционных выступлений против Зеленского. При чем сделали это с хирургической точностью. Следите за руками. Зеленский с нарушением процедуры отправляет в отставку верного Залужному командира Сил специальных операций Украины Виктора Хоренко. При чем о своей отставке последний узнал из СМИ. Таким образом Залужный лишился самых мобильных и боеспособных частей на случай, если бы он действительно пошел на переворот.Кроме того, при странных обстоятельства погиб ближайший помощник Залужного майор Геннадий Частяков. Далее — в Киев прилетела "печенька" Нуланд. И тогда звучали версии, что столь внезапный ее визит мог быть связан с попыткой переворота. Зеленский попытался уволить главкома ВСУ, но Залужный слил информацию в СМИ. Визит Нуланд, очевидно, желаемых результатов не дал и Залужного в отставку таки отправили. Следом было зачищено все высшее командование ВСУ. Теперь в армии только те люди, которые преданны Сырскому и Банковой. При этом Зеленский выступил с заявлением, что у Сырского полный карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ. Пока Залужный оставался в стране за границу не выпускали Порошенко, который, фактически взял Залужного "на содержание".Скорее всего перед Залужным положили папку с компроматом и предложили выбор: или он едет послом в Лондон и получит флешку с биткойнами. Либо компромат превращается в реальные уголовные дела.Таким образом риск переворота через военных и Верховную раду нивелирован и британцы не только устранили верного американцам Залужного, но и сохранили свою марионетку — Зеленского.— А вторая версия?— Второе предположение — отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом. Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль. Уходя в Лондон, Залужный таким образом страхует себя, получает возможность сохранить имидж и приобрести нужные связи, а у британцы в руках самый перспективный украинский политик, которого можно будет использовать для будущих комбинаций.
https://ukraina.ru/20240308/1053774228.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, всу, мид, виктория нуланд, переворот, лондон, посол, интервью
Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, МИД, Виктория Нуланд, переворот, Лондон, посол, Интервью
Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
13:18 08.03.2024 (обновлено: 13:19 08.03.2024)
Отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом.
Если это так, подобные марионетки как Шольц, Санду и Зеленский будут списаны в утиль, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
При чем тут Валерий Залужный и его назначение в Лондоне, эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент Украины Владимир Зеленский
назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил 7 марта сайт украинского МИД.
— Руслан, что значит назначение Залужного на должность посла?
— Касательно ситуации с Залужным, у меня есть два предположения.
Во-первых, британские спецслужбы зачистили возможность переворота и любых оппозиционных выступлений против Зеленского. При чем сделали это с хирургической точностью.
Следите за руками. Зеленский с нарушением процедуры отправляет в отставку верного Залужному командира Сил специальных операций Украины Виктора Хоренко. При чем о своей отставке последний узнал из СМИ.
Таким образом Залужный лишился самых мобильных и боеспособных частей на случай, если бы он действительно пошел на переворот.
Кроме того, при странных обстоятельства погиб ближайший помощник Залужного майор Геннадий Частяков
. Далее — в Киев прилетела "печенька" Нуланд
. И тогда звучали версии, что столь внезапный ее визит мог быть связан с попыткой переворота.
Зеленский попытался уволить главкома ВСУ, но Залужный слил информацию в СМИ.
Визит Нуланд
, очевидно, желаемых результатов не дал и Залужного в отставку таки отправили. Следом было зачищено все высшее командование ВСУ. Теперь в армии только те люди, которые преданны Сырскому
и Банковой.
При этом Зеленский выступил с заявлением, что у Сырского полный карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ. Пока Залужный оставался в стране за границу не выпускали Порошенко
, который, фактически взял Залужного "на содержание".
Скорее всего перед Залужным положили папку с компроматом и предложили выбор: или он едет послом в Лондон и получит флешку с биткойнами. Либо компромат превращается в реальные уголовные дела.
Таким образом риск переворота через военных и Верховную раду нивелирован и британцы не только устранили верного американцам Залужного, но и сохранили свою марионетку — Зеленского.
— Второе предположение — отставка Нуланд может означать, что американское глубинное государство нашло компромисс с Трампом
. Если это так, подобные марионетки как Шольц
, Санду
и Зеленский будут списаны в утиль.
Уходя в Лондон, Залужный таким образом страхует себя, получает возможность сохранить имидж и приобрести нужные связи, а у британцы в руках самый перспективный украинский политик, которого можно будет использовать для будущих комбинаций.