https://ukraina.ru/20240304/1053681759.html

Юбилей уходящей натуры. Отмена Леонтьева и юбилей Пугачевой, зачем Малинин хочет служить в армии

Юбилей уходящей натуры. Отмена Леонтьева и юбилей Пугачевой, зачем Малинин хочет служить в армии - 04.03.2024 Украина.ру

Юбилей уходящей натуры. Отмена Леонтьева и юбилей Пугачевой, зачем Малинин хочет служить в армии

На фоне постоянных отмен концертов релокантов и иноагентов, которые летают по миру в поисках возможности заработать, совершенно неожиданно прозвучала новость: в Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева

2024-03-04T05:54

2024-03-04T05:54

2024-03-04T07:43

эксклюзив

шоу-бизнес

алла пугачева

леонтьев

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Конечно, сразу же начались домыслы: "Рука Кремля"!Но зачем, скажите, Кремлю (даже если на секунду это предположить) отменять выступления, на которых будет исполнен весь хорошо знакомый нам репертуар Валерия Яковлевича: "Дельтаплан", "Маргарита", "Казанова" и "Ты меня не забывай".Валерий Леонтьев всегда держался далеко от политики. Молчит и сейчас. Проживает в Майами, в Россию за последние два года прилетал несколько раз на частные концерты, но молча, практически инкогнито.Менеджер певца уже опроверг слухи об отмене майского концерта: выступление вроде бы и не планировалось.Заодно выяснилось, что последний частный концерт Леонтьева прошел в Дубае в январе. Что певец готов прилететь и в Россию, если будет запрос на его выступление. Стоимость: 12 миллионов рублей.Есть также несколько специфических требований в райдере певца: окна его номера должны быть заклеены черными пакетами, охрана должна проживать в соседнем номере. Всё очень скрытно, инкогнито!Не так давно из Дубая был выдворен Моргенштерн*, который записал даже гневное обращение "к шейхам". Он специально указывал, что вот другие, недальновидные артисты, делали политические заявления. А Моргенштерн*, дескать, никогда. За что? Неужели "рука Кремля"?Причина того, что Моргенштерну* запретили не только выступления, но и въезд в страну, другая. Официально она не объявлена, но говорят, что в ОАЭ очень холодно относятся к членам клубов ЛГБТ**. Членом такого клуба стал и Моргенштерн*, заявив об этом в соцсетях. Заодно он обходил налоговое законодательство страны, в чём сам и признался хвастливо в интервью Ксении Собчак.Это возможная причина "отмены" и Леонтьева.Не будем касаться личной жизни артиста, но на сцене он довольно часто выглядел как "член клуба ЛГБТ**".Да, певец делал из своих выступлений красочные шоу, имел огромную популярность и в СССР, и в России.Но в 90-е его шоу стали походить на выступления в клубе для взрослых. Одежда - как из секс-шопа. Что на Валерии Яковлевиче, что тем более на его "группе балета", которая появлялась на сцене в трусах и купальниках, с хлыстами и поводками.Так что не надо везде искать "руку Кремля". Просто шейхи ОАЭ, наверное, не оценили высокого искусства выступлений Валерия Леонтьева. И после январского концерта в Дубае произошла "отмена". А может быть, и правда, артист не собирался никуда ехать.Но факт остаётся фактом: это в России помнят старые заслуги Леонтьева, а для других стран это просто какой-то странный фрик, пожилой человек, который зачем-то выступает на сцене полуголым.Но у нас и сейчас многие с удовольствием пошли бы на его концерт: вспомнить старые песни, свою молодость и Валерия Леонтьева, звезду советской эстрады. Тем более что в сбруе из кожаных ремешков и в кожаных же трусах Леонтьев на сцене вроде бы уже не выступает. Возраст не тот.Юбилей: Леонтьеву - 75Валерию Яковлевичу 19 марта исполнится 75 лет, он сообщает, что у него уже нет возможности давать большие концерты.Но можно представить, как прошел бы юбилей Валерия Леонтьева в России. Интервью, афиши, телевидение, наверняка большой концерт с участием других звёзд. Сам Леонтьев что-то бы вспоминал, рассказывал, общался с любимой публикой. Что-то безусловно, спел бы.Может быть, под фонограмму, всё-таки возраст. Это бы никого особо не волновало.Часть нашей жизни прошла под песни Леонтьева. Певец он выдающийся, артист прекрасный. Конечно, он дал бы огромный юбилейный сборный концерт, и получил бы лучи славы и признания.Но юбилей артист встретит вдали от родины. В Майами. Да, там, конечно, тепло. Там давно находится его дом.Со своей недвижимости Леонтьев, конечно же, аккуратно платит налоги, которые идут в бюджет США. США посылает на Украину оружие и миллиарды долларов, в которых - и пригоршня долларов Леонтьева. Это оружие прямо используется против страны Валерия Яковлевича, где он был так популярен и знаменит.Ну что сказать. Не будет уже ни славы, ни признания. Был знаменитым артистом России, стал одним из миллионов пенсионеров в Майами."За пригоршню долларов", как назывался один старый американский боевик.Возвращение и юбилей Пугачевой19 апреля исполнится 75 лет Алле Пугачевой. Певица выпускает по этому случаю новый альбом.Но это "новый старый" альбом - запись её концерта на 70-летие.Новый альбом называется "Постскриптум". То есть нечто, что сделано уже после окончания основной работы.Надо напомнить, что Алла Пугачева объявляла о завершении певческой карьеры несколько раз.Первый раз ещё в 2004 году. Потом ещё 3 или 4 раза, уже все сбились со счёта.Каждый раз после этого певица проводила ещё один "последний концерт". И каждый раз этот маркетинговый ход полностью оправдывал себя.Вот теперь - "Постскриптум", запись концерта пятилетней давности. Правда, Пугачева обратилась к своим зрителям и поклонникам с обещанием скоро представить новые песни.Но кто их напишет? Раймонд Паулс? Игорь Николаев? Как будет петь Алла Пугачева в 75, если она последние лет 30 выступала только под фонограмму?Первую песню уже выложили в сеть мужья Аллы Пугачевой: иноагент Галкин и Филипп Киркоров. "Лечу на свет", "другой дороги нет", "крылья за спиной" и всё, что мы много раз слышали. "Страдания" Аллы Пугачёвой перестали вызывать сопереживание.Гибнут мирные люди, два года идёт СВО, страну обложили невиданными в истории санкциями. Но Алла Пугачева по-прежнему поёт только о себе: "не смотри мне тревожно вслед".Кстати, внешний вид певицы поразил зрителей её короткого обращения:"Опять её куда-то везут.""Что с ней происходит?""Она не говорит, а хрипит""И дети это видят?""Ужасный вид""Когда же ей дадут спокойно жить?"Интересно, конечно, прозвучало и обращение: "к моим поклонникам". А куда же делись рабы и холопы? Или это тоже, они же? По понедельникам - рабы, по пятницам - "мои поклонники".Среди "рабов и холопов" всё меньше желающих слышать Аллу Пугачеву. Но верные поклонники, конечно, по-прежнему есть.И можно представить сборный концерт, которые так любила Пугачева. Всенародная любовь, память прошлых лет. Грандиозное шоу "Алла-75".Но не будет ничего этого. Будет роскошный дом где-то в чужой стране. Обычный день рождения обычной, правда, очень богатой пенсионерки.Люди, которые имели всенародную славу в великой стране, решили, что "дворец в Майами" дороже.Да, они пытаются давать "частные концерты", выпускать записи. Поддерживать имитацию прежней жизни, когда они действительно были "звёздами ".Но всё это уже только имитация.Александр Малинин идет в армиюА тем временем сориентировался наконец Александр Малинин.Певец думал примерно месяц, после скандала в Саратове, когда к нему с прямым вопросом: поддерживает ли он политику России? - обратился саратовский депутат Роман Грибов.Или Малинин только приезжает из Мюнхена на "стрижку купонов" на своих концертах в России?"Гораздо выгоднее здесь тихо зарабатывать деньги и спокойно тратить их во вражеских странах", - написал депутат Роман Грибов.Месяц размышлял Малинин! О чём он думал месяц?Но наконец, решился. Сказал: "Я русский, в армии я служил. Если нужно будет идти родину защищать, я готов". И проживает он в Москве, а не в Мюнхене.Малинин сообщил всё: и то, что он родился в Свердловске, и что у него есть награды и звание, он народный артист. И что он готов идти в армию (прекрасно знает, что никуда его не возьмут).Одного не сказал: так поддерживает он политику России или нет?Да, он увидел реакцию людей. Понял, что от вопросов не уйти.А концерты - вот они, целый тур по России запланирован. Посмотрел на дубайские "отмены", на жизнь релокантов. И сделал выбор. Самый главный его тезис: "Никто, ни один депутат не может мне запретить работать в России".65 лет исполнилось Малинину в прошлом году.Ему, конечно, хочется отметить юбилей. Не так, как Пугачева с Леонтьевым. Огромный гастрольный тур по России у него запланирован.И тут - какие-то депутаты, вопросы какие-то неприятные."Готов служить в армии!"А если возьмут?В музыкальные войска.Но что скажут дети Малинина, которые учатся и живут в Лондоне и Берлине?Как будет работать клиника его супруги в Мюнхене?На самом деле, мы наблюдаем уходящую натуру.Последние попытки что-то заработать, напомнить о себе, выкрутиться, избежать неприятных вопросов.Но эти артисты уже принадлежат прошлому.Жаль, что они не смогли остаться в нашей памяти как настоящие звёзды великой страны.* Признан в России иноагентом.** Огранизация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240223/1053486343.html

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2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, шоу-бизнес, алла пугачева, леонтьев