Юбилей уходящей натуры. Отмена Леонтьева и юбилей Пугачевой, зачем Малинин хочет служить в армии
05:54 04.03.2024 (обновлено: 07:43 04.03.2024)
Валерий Леонтьев
На фоне постоянных отмен концертов релокантов и иноагентов, которые летают по миру в поисках возможности заработать, совершенно неожиданно прозвучала новость: в Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева
Конечно, сразу же начались домыслы: "Рука Кремля"!
Но зачем, скажите, Кремлю (даже если на секунду это предположить) отменять выступления, на которых будет исполнен весь хорошо знакомый нам репертуар Валерия Яковлевича: "Дельтаплан", "Маргарита", "Казанова" и "Ты меня не забывай".
Валерий Леонтьев всегда держался далеко от политики. Молчит и сейчас. Проживает в Майами, в Россию за последние два года прилетал несколько раз на частные концерты, но молча, практически инкогнито.
Менеджер певца уже опроверг слухи об отмене майского концерта: выступление вроде бы и не планировалось.
Заодно выяснилось, что последний частный концерт Леонтьева прошел в Дубае в январе. Что певец готов прилететь и в Россию, если будет запрос на его выступление. Стоимость: 12 миллионов рублей.
Есть также несколько специфических требований в райдере певца: окна его номера должны быть заклеены черными пакетами, охрана должна проживать в соседнем номере. Всё очень скрытно, инкогнито!
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
Не так давно из Дубая был выдворен Моргенштерн*, который записал даже гневное обращение "к шейхам". Он специально указывал, что вот другие, недальновидные артисты, делали политические заявления. А Моргенштерн*, дескать, никогда. За что? Неужели "рука Кремля"?
Причина того, что Моргенштерну* запретили не только выступления, но и въезд в страну, другая. Официально она не объявлена, но говорят, что в ОАЭ очень холодно относятся к членам клубов ЛГБТ**. Членом такого клуба стал и Моргенштерн*, заявив об этом в соцсетях. Заодно он обходил налоговое законодательство страны, в чём сам и признался хвастливо в интервью Ксении Собчак.
23 февраля, 14:45Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без РоссииИх немного. Может, несколько десятков. Бывшие любимцы публики, собиравшие некогда стадионы и концертные залы, не вылезавшие из телевизоров, кочующие с корпоратива на корпоратив. Что с ними случилось, почему они не могут собрать публику на свои концерты - ни на Родине, ни за ее пределами?
Это возможная причина "отмены" и Леонтьева.
Не будем касаться личной жизни артиста, но на сцене он довольно часто выглядел как "член клуба ЛГБТ**".
Да, певец делал из своих выступлений красочные шоу, имел огромную популярность и в СССР, и в России.
Но в 90-е его шоу стали походить на выступления в клубе для взрослых. Одежда - как из секс-шопа. Что на Валерии Яковлевиче, что тем более на его "группе балета", которая появлялась на сцене в трусах и купальниках, с хлыстами и поводками.
Так что не надо везде искать "руку Кремля". Просто шейхи ОАЭ, наверное, не оценили высокого искусства выступлений Валерия Леонтьева. И после январского концерта в Дубае произошла "отмена". А может быть, и правда, артист не собирался никуда ехать.
Но факт остаётся фактом: это в России помнят старые заслуги Леонтьева, а для других стран это просто какой-то странный фрик, пожилой человек, который зачем-то выступает на сцене полуголым.
Но у нас и сейчас многие с удовольствием пошли бы на его концерт: вспомнить старые песни, свою молодость и Валерия Леонтьева, звезду советской эстрады. Тем более что в сбруе из кожаных ремешков и в кожаных же трусах Леонтьев на сцене вроде бы уже не выступает. Возраст не тот.
Юбилей: Леонтьеву - 75
Валерию Яковлевичу 19 марта исполнится 75 лет, он сообщает, что у него уже нет возможности давать большие концерты.
Но можно представить, как прошел бы юбилей Валерия Леонтьева в России. Интервью, афиши, телевидение, наверняка большой концерт с участием других звёзд. Сам Леонтьев что-то бы вспоминал, рассказывал, общался с любимой публикой. Что-то безусловно, спел бы.
Может быть, под фонограмму, всё-таки возраст. Это бы никого особо не волновало.
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
Часть нашей жизни прошла под песни Леонтьева. Певец он выдающийся, артист прекрасный. Конечно, он дал бы огромный юбилейный сборный концерт, и получил бы лучи славы и признания.
Но юбилей артист встретит вдали от родины. В Майами. Да, там, конечно, тепло. Там давно находится его дом.
Со своей недвижимости Леонтьев, конечно же, аккуратно платит налоги, которые идут в бюджет США. США посылает на Украину оружие и миллиарды долларов, в которых - и пригоршня долларов Леонтьева. Это оружие прямо используется против страны Валерия Яковлевича, где он был так популярен и знаменит.
Ну что сказать. Не будет уже ни славы, ни признания. Был знаменитым артистом России, стал одним из миллионов пенсионеров в Майами.
"За пригоршню долларов", как назывался один старый американский боевик.
Возвращение и юбилей Пугачевой
19 апреля исполнится 75 лет Алле Пугачевой. Певица выпускает по этому случаю новый альбом.
Но это "новый старый" альбом - запись её концерта на 70-летие.
Новый альбом называется "Постскриптум". То есть нечто, что сделано уже после окончания основной работы.
Надо напомнить, что Алла Пугачева объявляла о завершении певческой карьеры несколько раз.
Первый раз ещё в 2004 году. Потом ещё 3 или 4 раза, уже все сбились со счёта.
Каждый раз после этого певица проводила ещё один "последний концерт". И каждый раз этот маркетинговый ход полностью оправдывал себя.
Вот теперь - "Постскриптум", запись концерта пятилетней давности. Правда, Пугачева обратилась к своим зрителям и поклонникам с обещанием скоро представить новые песни.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Но кто их напишет? Раймонд Паулс? Игорь Николаев? Как будет петь Алла Пугачева в 75, если она последние лет 30 выступала только под фонограмму?
Первую песню уже выложили в сеть мужья Аллы Пугачевой: иноагент Галкин и Филипп Киркоров. "Лечу на свет", "другой дороги нет", "крылья за спиной" и всё, что мы много раз слышали. "Страдания" Аллы Пугачёвой перестали вызывать сопереживание.
Гибнут мирные люди, два года идёт СВО, страну обложили невиданными в истории санкциями. Но Алла Пугачева по-прежнему поёт только о себе: "не смотри мне тревожно вслед".
Кстати, внешний вид певицы поразил зрителей её короткого обращения:
"Опять её куда-то везут."
"Что с ней происходит?"
"Она не говорит, а хрипит"
"И дети это видят?"
"Ужасный вид"
"Когда же ей дадут спокойно жить?"
"Что с ней происходит?"
"Она не говорит, а хрипит"
"И дети это видят?"
"Ужасный вид"
"Когда же ей дадут спокойно жить?"
Интересно, конечно, прозвучало и обращение: "к моим поклонникам". А куда же делись рабы и холопы? Или это тоже, они же? По понедельникам - рабы, по пятницам - "мои поклонники".
Среди "рабов и холопов" всё меньше желающих слышать Аллу Пугачеву. Но верные поклонники, конечно, по-прежнему есть.
И можно представить сборный концерт, которые так любила Пугачева. Всенародная любовь, память прошлых лет. Грандиозное шоу "Алла-75".
Но не будет ничего этого. Будет роскошный дом где-то в чужой стране. Обычный день рождения обычной, правда, очень богатой пенсионерки.
Люди, которые имели всенародную славу в великой стране, решили, что "дворец в Майами" дороже.
Да, они пытаются давать "частные концерты", выпускать записи. Поддерживать имитацию прежней жизни, когда они действительно были "звёздами ".
Но всё это уже только имитация.
Александр Малинин идет в армию
А тем временем сориентировался наконец Александр Малинин.
Певец думал примерно месяц, после скандала в Саратове, когда к нему с прямым вопросом: поддерживает ли он политику России? - обратился саратовский депутат Роман Грибов.
Или Малинин только приезжает из Мюнхена на "стрижку купонов" на своих концертах в России?
"Гораздо выгоднее здесь тихо зарабатывать деньги и спокойно тратить их во вражеских странах", - написал депутат Роман Грибов.
Месяц размышлял Малинин! О чём он думал месяц?
Малинин
Малинин
Но наконец, решился. Сказал: "Я русский, в армии я служил. Если нужно будет идти родину защищать, я готов". И проживает он в Москве, а не в Мюнхене.
Малинин сообщил всё: и то, что он родился в Свердловске, и что у него есть награды и звание, он народный артист. И что он готов идти в армию (прекрасно знает, что никуда его не возьмут).
Одного не сказал: так поддерживает он политику России или нет?
Да, он увидел реакцию людей. Понял, что от вопросов не уйти.
А концерты - вот они, целый тур по России запланирован. Посмотрел на дубайские "отмены", на жизнь релокантов. И сделал выбор. Самый главный его тезис: "Никто, ни один депутат не может мне запретить работать в России".
65 лет исполнилось Малинину в прошлом году.
Ему, конечно, хочется отметить юбилей. Не так, как Пугачева с Леонтьевым. Огромный гастрольный тур по России у него запланирован.
И тут - какие-то депутаты, вопросы какие-то неприятные.
"Готов служить в армии!"
А если возьмут?
В музыкальные войска.
Но что скажут дети Малинина, которые учатся и живут в Лондоне и Берлине?
Как будет работать клиника его супруги в Мюнхене?
На самом деле, мы наблюдаем уходящую натуру.
Последние попытки что-то заработать, напомнить о себе, выкрутиться, избежать неприятных вопросов.
Но эти артисты уже принадлежат прошлому.
Жаль, что они не смогли остаться в нашей памяти как настоящие звёзды великой страны.
* Признан в России иноагентом.
** Огранизация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.