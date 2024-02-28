https://ukraina.ru/20240228/1053577212.html

Западный спецназ, успехи россиян, диалог с РФ. Главное на Украине на утро 28 февраля

Западный спецназ, успехи россиян, диалог с РФ. Главное на Украине на утро 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру

Западный спецназ, успехи россиян, диалог с РФ. Главное на Украине на утро 28 февраля

Украина.ру, 28.02.2024

2024-02-28T09:00

2024-02-28T09:00

2024-02-28T10:52

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Европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине. Удары ВС РФ уничтожают националистов и технику. Конгрессмены считают, что конфликт на Украине решится через диалог с Россией.Financial Times со ссылкой на слова неназванного европейского чиновника написала о присутствии западного спецназа на Украине."Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", – заверил военный чиновник.Он добавил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Киев было направлено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Россией.В то же время турецкий аналитик Энгин Озер указал, что официальный Париж может активизировать французский иностранный легион для поддержки Украины."Предложение Макрона включает в себя послание, направленное на то, чтобы успокоить (президента Украины Владимира) Зеленского, и пока поскольку судьба военной помощи Соединенных Штатов становится неопределенной, Европа на... стороне (Украины. – Ред.). После заявления президента Франции министр обороны Германии Писториус заявил, что это предложение не было поддержано ни одной страной. О том, чтобы Елисейский дворец отправлял своих солдат воевать на Украину, не может быть и речи, французское общество резко отреагировало бы на такое решение, а структура армии не подходит для такого вмешательства. Однако для этой миссии можно было бы активизировать французский иностранный легион, и такую ​​возможность исключать нельзя", – считает эксперт.Ранее член французского Иностранного легиона – француз по имени Франк – рассказал британской газете Times, что на Украине воюют бывшие и действующие служащие французского легиона.В конце января осведомленный источник сообщил, что с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции.Агентство "Франс Пресс" пишет, что у войск стран Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами."Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над приоритетами, определенными Макроном на пресс-конференции, в том числе над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", – говорится в материале агентства.В свою очередь издание EUobserver со ссылкой на мнение бывшего агента ЦРУ Роберта Бэра, который недавно консультировал Киев по закупкам западного оружия, подчеркнуло, что заявление Макрона демонстрирует, что у Парижа нет уверенности в том, что Украина долго продержится.Бэр считает, что слова французского президента – блеф, поскольку у НАТО нет достаточных вооружений и солдат, чтобы противостоять России, отмечает издание. Он добавил, что танки НАТО провально показали себя на Украине, как и комплекс ПВО Patriot."Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться..." – заверил Бэр.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отметил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Макрона, подчеркнул, что президент Франции не придумал ничего лучше, чем разжечь Третью мировую войну, чтобы сохранить личную власть.Спикер Госдумы посоветовал вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, прежде чем выступать с такими заявлениями."Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт "не считался с потерями", но с тех пор страна "ставит человеческую жизнь превыше всего". За время президентства у Макрона, откровенно говоря, мало что получается… Из-за этих и многих других проблем французы не поддерживают Макрона – рейтинг его упал до крайне низкого уровня. Если бы выборы состоялись сегодня, их выиграла бы Марин Ле Пен", – отметил Володин.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона."Это самое заявление вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они… от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история", – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.По ее оценке, "никто так и не понял – я сейчас говорю о его же собственных партнерах, друзьях, союзниках", зачем Макрон сделал такое заявление.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину."Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение – распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом – отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", – сказал Антонов.По мнению дипломата, Пентагону следует вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность РФ и США за стратегическую стабильность."Возвращение к принципу неделимости безопасности – единственный способ предотвращения конфликтов", – указал глава дипмиссии РФ в Вашингтоне.Российский посол также обратил внимание на запись в социальных сетях Сухопутных войск США применительно к выпущенному накануне докладу о российских войсках. В документе Россия названа врагом США, что, по мнению Антонова, "вызывает глубокую озабоченность".Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга во вторник заверил, что президент США Джо Байден дал четко понять, что не отправит американские войска воевать на стороне Украины.Как отметил Миллер, еще до начала российской спецоперации Байден "заявил, что не отправит американские войска воевать на Украине".У Канады также нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны Диана Эбади.Заявления французского руководства не нашли поддержки и в Европе. Накануне страны НАТО одна за другой объявляли, что не поддерживают идею ввода войск на территорию Украины.Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что планов масштабного ввода войск на Украину нет.Представитель правительства Испании объявил, что его страна не согласна на отправку европейских солдат на Украину. По его словам, ЕС нужно сосредоточиться на ускорении отправки вооружений Киеву.Премьер-министры Польши и Чехии также объявили, что не рассматривают отправку войск на Украину.Об этом же заявил канцлер Германии Олаф Шольц."На украинской земле не будет немецких солдат", — объявил он.В Италии заявили, что "не находятся в состоянии войны с Россией" и не поддерживают отправку войск.Аналогичного мнения придерживаются представители Греции и Финляндии.Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедонде также объявила, что "окажет всю необходимую материальную помощь", но не станет посылать войска на Украину.Премьер Болгарии Николай Денков сообщил журналистам, что вопрос отправки войск "даже не поднимался".Против таких действий последовательно выступает и руководство Венгрии.В Минобороны Нидерландов сказали, что "пока еще не время" говорить о подобных мерах.Успехи ВС РФВ семи областях в центре и на юге Украины звучит воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, сигнал звучит в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Украинские СМИ писали о нескольких сериях взрывов в Одессе.Вооруженные силы России уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области."HIMARS располагались в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг. По словам николаевцев, сигналки на машинах у половины города сработали… Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке", – рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, взрыв ощутили люди, проживающие в нескольких километрах через реку.Также российским ударом был поражен цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан."Местные жители сообщают об очень сильном ударе с последующей детонацией. Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села", – рассказал подпольщик.Он пояснил, что в этом месте находился цех, где изготавливались дроны для украинских войск и постоянно фиксировалось движение военных, которых привозили утром из Николаева на нескольких автобусах."Удар был нанесен в дневное время, чтобы застать на рабочих местах специалистов, которые занимались сборкой и наладкой дронов", – сказал Лебедев.Он предоставил видео, на котором виден большой столб дыма в районе Степового.По данным подполья, всю ночь были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от беспилотников и производственных мощностей. Украинские военные, добавил Лебедев, продолжают дислоцироваться в больнице Степового, днем они выезжают на полигон.Подполье выясняет более точную информацию о последствиях ударов.Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о массированных авиаударах по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта."Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино", – сказал Рогов.По его словам, удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению бронетехники и живой силы противника на Ореховском направлении запорожской линии фронта.На днях губернатор области Евгений Балицкий заявил, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР."Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой", – сообщили в Минобороны РФ.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.Французский наемник, который несколько месяцев назад воевал на стороне Украины, пожаловался, что раненых украинских военных не эвакуируют с поля боя.Наемник также указал, что, если солдат получит ранение, "никто не придет забрать" его."Надо уметь эвакуировать раненых самостоятельно... Нужно уметь все делать самому", – констатировал он.Ранее попавшие в плен к силам РФ украинские военные неоднократно жаловались на нехватку медикаментов и отсутствие эвакуации раненых на Украине. В частности, медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказывал, что у них не было техники для эвакуации убитых и раненых. Другой пленный рассказывал об отсутствии в его подразделении даже индивидуальных аптечек. Военный ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что, когда его взяли в плен в Авдеевке, к нему подошел медик и обработал огнестрельное ранение. В Минобороны РФ отмечали, что всем пленным в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь.Военный медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, с позывным "Шишка" высоко оценил медподготовку российских бойцов и отметил правильное оказание друг другу медицинской помощи на передовой во время боя."Бойцы сейчас сильно преуспели в этом плане, в плане обучения на полигонах, бойцы все очень грамотно оказывают себе помощь первую и взаимопомощь. Приходят в основном уже все со жгутами, обработанные в плане первичной помощи, перевязанные, затянутые", – сказал он.Медик отметил, что поступившие раненые из красной зоны, где ведутся боевые действия, как правило, уже сами себе оказали первую доврачебную помощь, наложили жгуты и произвели перевязку. По его словам, этот результат достигается благодаря постоянной тренировке с мединструкторами на полигонах."В пути начинается, естественно, работа врачебная, потому что любая дорога утяжеляет положение раненого в тряске. Для этого у нас на пути следования эвакуации находятся некоторые отстойники: капониры, ангары, в которые мы можем заехать, оказать грамотную помощь", – добавил он.Военврач уточнил, что борьба за здоровье личного состава ведется постоянно, так как потеря техники – это восполняемая потеря, а личный состав тяжело обучить.Необходимость диалога с РФВсе больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на опрошенных ею законодателей.Как отмечает издание, такая точка зрения была непопулярной всего несколько месяцев назад. Однако теперь все больше законодателей склонны считать, что урегулирование за столом переговоров является наиболее вероятным сценарием вне зависимости от того, направят ли США дополнительную помощь Украине или нет."Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния..." – сказал заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио (республиканец от Флориды).Его точку зрения разделяет и республиканец от штата Огайо, сенатор Джей Ди Вэнс."Надеюсь, это приведет к какому-то урегулированию, при котором Украина сможет сохранить свою страну..." – поделился мнением конгрессмен от Огайо. Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена "всегда на несколько месяцев отстает в понимании реальной ситуации на местах".Подобные заявления, как отмечает Politico, отражают позиции многих представителей Республиканской партии США, которые к тому же считают, что шансы Украины на победу в этом конфликте невелики. Наряду с этим, в конгрессе растет число тех, кто выступает против отправки Киеву помощи на безоговорочной основе.Спикер палаты представителей Майк Джонсон по итогам встречи президента США Джо Байдена с лидерами конгресса заявил, что помощь Украине не должна быть первостепенной на повестке законодателей.Как заявил высокопоставленный законодатель по итогам переговоров президента с лидерами конгресса и своей личной встречи с Байденом, перед согласованием новой помощи Киеву США должны позаботиться об озвученных приоритетах."Первый приоритет страны - наша граница и ее охрана", - подчеркнул Джонсон.Кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст считает, что США должны прекратить поддержку Украины до тех пор, пока не завершат строительство стены на границе с Мексикой для защиты американской границы."Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", – сообщил он.В то же время координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби указал, что по оценкам США, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи Вашингтона."Без поддержки (Украины. — Ред.) со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества", – сказал он.Представитель Белого дома добавил, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что Украина проиграет без помощи США, а союзники отвернутся от Вашингтона.

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