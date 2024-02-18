https://ukraina.ru/20240218/1053370945.html

Армен Гаспарян: На Украине ждут, что вот придут русские и все за них сделают

Армен Гаспарян: На Украине ждут, что вот придут русские и все за них сделают - 18.02.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: На Украине ждут, что вот придут русские и все за них сделают

Мы же прекрасно понимаем, что поскольку все, что происходит вокруг Украины – это одна сплошная игра в медийку, считает журналист и радиоведущий Армен Гаспарян

2024-02-18T09:38

2024-02-18T09:38

2024-02-18T09:38

интервью

украина

армен гаспарян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037402070_49:0:889:473_1920x0_80_0_0_bb62f61184b31287c389b6bd41663c39.jpg.webp

Об этом он рассказал изданию Украина.ру- Армен, ничего главнее происходящего в Авдеевке у нас на сегодня нет, поэтому начнем с нее. Уже сейчас паника, стоны, говорят про повторение ситуации с Дебальцево, с Мариуполем, сравнивают по-всякому. Почему проморгали, почему не вывели войска, и насколько сильным информационным ударом станет потеря Авдеевки? Или же будет как обычно – ничего не произошло, это был стратегически не важный город, и т.п.– Когда на гитаре играет Кит Ричардс – весь мир узнает манеру мастера. Так и здесь, когда оборонами фортеций Дебальцево, Бахмута и Авдеевки руководит один и тот же человек, странно было бы ожидать, что он применит какое-то другое ноу-хау. Он выступил в том формате, в каком умеет, за что его Зеленский, наверное, любит, за что он и получил прозвище от своих подчиненных – "Генерал 200".Потеря Авдеевки – думаю, это - традиционная схема. Мы выравниваем эластичную линию обороны, населенный пункт нам этот вообще не нужен, ну и на посошок – да подавитесь вы своей Авдеевкой, кляты москали. Мы сколько раз это уже слышали – про Мариуполь, про Соледар, про Марьинку, про Бахмут, и соответственно, сейчас это будет про Авдеевку.Можно ли было избежать? Я не военный стратег, мне тут сложно судить, я могу только сделать выводы из того, что я видел в открытом доступе. Первое – были сделаны ровно все те же ошибки с группировкой, которые были характерны для всех прочих крахов.Второе – они, мне кажется, чересчур много внимания уделяют изучениям данных карманного детища Вики Нуланд, Института изучения войны.Мы там каждый день читаем, что у русских закончилось это, у русских закончилось то, этого у русских вообще отродясь не было. Жесткое соприкосновение с реальностью в очередной раз последовало холодным душем.Третье – очевидно же, что это не события столетней давности, когда штурмовые части, как их тогда называли "ударники", могли скубаться за Константиновку, которая двадцать раз переходила из рук в руки.Я вообще не понимаю, что там осталось в результате от исторической части от этого населенного пункта, но, тем не менее, сейчас это война техники. Если у тебя с техникой швах, если у тебя ее нет, то тебе будет чрезвычайно сложно выдержать.И кроме того надо же здесь тоже понимать – эта война условно не аналог гражданской, когда собралось ополчение, когда условно Петлюра кого-то мобилизовал в свойственной себе манере, и Батька Махно мобилизовал еврейских, немецких колонистов, и вот они в ратной Запорожской степи – смычка строй на строй скубались, и пошли дальше.Сейчас это война профессионалов, которые понимают каждый свой маневр на поле боя. А насколько готов к такой войне могилизованный контингент?Здесь с Авдеевкой был очень интересный момент. Два дня подряд все хуторские ресурсы рассказывали: "Все, фортеця спасена, пришла третья штурмовая бригада отдельная". Если кто-то не знает, в девичестве – террористы "Азова"*. И даже мне доводилось читать, где эта третья штурмовая бригада – там победа.Я не знаю, может быть, действительно так и есть, но я не помню ни одной военной операции, в которой террористы из "Азова" побеждали, если мы не считаем обстрелов гражданского населения, обстрелов военнопленных, красования перед камерой с нашивочками, или же пляски вокруг капища.– Здесь я могу вспомнить 2014 год, когда они заняли Мариуполь, который был фактически пустой и беззащитный на тот момент… Тогда это преподносилось как военная операция.– Преподнести ты можешь, что угодно. Военная операция подразумевает, что ты имеешь противника, неважно – сильного, слабого, но противник есть, ты его победил, и это победа. А если ты зашел в пустой город и заорал "вот мы пришли, вот мы победили", а в чем тут победа?Ну ладно, это неважно уже, пусть даже будет 2014 год Мариуполь, а сегодня выяснились совершенно изумительные подробности. Во-первых, 90% этой третьей штурмовой бригады никто в бой не кинул, она, как находилась в каких-то лесочках где-то за Авдеевкой, так там и находится. В бой кинули несколько подразделений, сейчас – внимание – они за несколько часов сразу же оказались в котле, сходу! Это великая победа сразу оказываться в котле?Потом вместо "где третья штурмовая – там победа", начинались вопли о том, что надо их каким-то образом спасать, потому что, если они будут отрезаны, хотя даже идиоту должно быть понятно, что если люди в котле – они уже отрезаны, поэтому здесь без "если".Мне просто странно это слышать, даже может быть, хуторяне не в курсе, но в данный момент в Российской Федерации находится около семисот бывших военнослужащих "Азова".Тут кстати тоже очень интересный вопрос – а сколько их было всего? На него никто не может ответить, штатная численность неизвестна, она никогда мне не попадалась.Семьсот человек! И допустим, если к этим семистам присоседится еще полтинник, от этого что поменяется концептуально? Вероятно, из этого полтинника еще сколько-то убудут на серьезные срока, но по факту это не меняет ровным счетом ничего.Мы же прекрасно понимаем, что поскольку все, что происходит вокруг Украины – это одна сплошная игра в медийку, то террористы "Азова" для них, это как для Третьего Рейха "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Это такое сакральное воинское подразделение, разница состоит в том, что "Лейбштандарт" принял участие во всех крупных компаниях, начиная с польской."Лейбштандарт" нес всегда колоссальнейшие потери за счет своего фанатизма, а здесь ты большую часть времени, даже большую часть СВО провел глубоко в тылу, в частности, в Киеве.Мы же прекрасно понимаем, что та группа, которая была вокруг Рэдиса и Калины, это, наверное, половина этого всего. А вторые параллельно запиливали из Киева видосики, как они с кралями-галями танцуют.– Кстати, еще один момент. Мало того, что успели попасть в окружение, уже из "Коксохима" есть драматическая трансляция, есть свой драматический герой, который вещает и сообщает. В принципе, по медийности отступление, поражение, котел в Авдеевке – это даже и больше ,чем в Мариуполе было, и больше, чем где бы то ни было.В украинском Фейсбуке, который принадлежит запрещенной у нас компании Meta, люди пишут, что семь тысяч "наших хлопчиков" попали в окружение в Авдеевке, это вкупе со всеми подразделениями имеется в виду.Огромное количество видео, как из укрепрайонов выходят, и не удается выйти, пишут – медийность этого отхода наибольшая из всех. Ни в Мариуполе, ни в Артемовске такой волны и накала не было. Насколько сильно это ударит в виду этой медийности?– Не было, потому что они в Мариуполе берегли заряды, у них были проблемы с генераторами, и трансляции в основном, как ты помнишь, свелись с ежедневным псевдобрифингам, там пофигу, Калина это или Рэдис, они что-то сидели и бубнили пару минут, дальше все украинские СМИ кассировали обжигающую правду.А Бахмут сопровождался надеждой на триумф контрнаступлений, и соответственно, исходили из этого, и считали, что особенно негативные не нужны. Они с Бахмута-то появлялись, мы публиковали, я хорошо помню, но этого просто не было в таком адском количестве, какие сейчас.Это свидетельствует о том, что моральный дух всех этих подразделений оставляет желать сильно лучшего. Там мало же того, что есть эти рыдания несчастных брошенных раненных, которые голосят, что единственный шанс выжить, это если русские придут и спасут.Там самые драматичные видео – это когда видеосвязь, и с одной стороны жинка с трясущимися руками, рыдающая о том, что там происходит, а с другой стороны лежит весь израненный деятель и говорит – нас здесь то ли четверо, то ли шестеро, нас все бросили, ушли – это на любого человека произведет гнетущее впечатление.Как мы помним, на этой неделе Сырский дал программное интервью, где заявил, что их главная задача это беречь хлопчиков. Но параллельно с этим появляются эти видео. Кому будут больше верить? Разумеется, этим видосам.Если бы они все говорили бы на русском языке, я думаю, что вся сетка Банковой уже бы заголосила, что это русская пропаганда. Проблема состоит в том, что подавляющее большинство из них говорит даже не на суржике, а размовляются прямо такой правильной абсолютно певучей музыкальной мовою, которую так обожает член КПСС с 1988 года, наша любимая Ирунчик Фарион.Можно было бы говорить о том, что русские мобилизовали всех украинцев, но, если послушать, у них отличаются очень речи, это видно, что там есть какие-то западенские хлопчики, там речь несколько иная, там есть часть Винница-Житомир, и есть люди, которые говорят вроде как на ридной мове, но при этом они параллельно успевают материться на русском языке – видимо уже чувства переполняют.Это конечно, очень плохой сигнал для Офиса президента Украины, когда такие видео появляются каждый час…Сегодня я был в эфире три часа, я вышел и еду на "Украина.ру". Стоя в пробке думаю, дай я погляжу, что там. А я подписан на ряд телеграм-каналов украинских. Я посмотрел – там около 15 новых видосов появилось, причем там орут уже эти невменяемые из третьей штурмовой бригады, что им никто не говорил о том, что их отправят на смерть.Они ожидали там что, увидеть курорт что ли? Им никто не говорил о том, как ребята в зоне СВО относятся к этому навозу? Для них это стало только сейчас лютым яростным откровением.Там какие-то могилизованные кричат, что их обманул военком, который обещал, что "их будут учить". Ну такие вроде взрослые, а до сих пор в крокодила Гену верят.А перебить эти видео нечем. Если бы параллельно был какой-нибудь успех, пусть не фортеции Авдеевка, а пусть, например, на Мюнхенской конференции по безопасности дали бы денег, или что-то такое бы произошло, и можно было бы это использовать. А перебивать нечем. Ты вот этим людям будут продавать никчемный договор с Германией, такой же абсолютно, как и договор с Великобританией.Согласимся, что людям, которые находятся в этом аду, судя по тому, что они сами в видео рассказывают – это преисподняя. Им абсолютно наплевать, что там подписал хуторолиссимус.И еще очень важный момент. Я внимательно посмотрел эти видео. Если это сделать черно-белым, если их переодеть, убрать натовскую сбрую, чтобы был потертый пиджак, эта кепочка "Вермахта" с козырьком, чтобы в кармане торчала бутылка самогона, заткнутая луковицей – да ты не отличишь это все от описаний, которые они сами оставили, это же не мы сделали – от описаний бытия схронов бандеровских.Это нам еще относительно легко смотреть, мы же разбираем это с профессиональной точки зрения – как здесь, как тут, а теперь представим себе – это смотрят члены их семей. Они что при этом испытывают?А мы же понимаем прекрасно, что каждый член семьи, получив такой видосик, быстренько это расшаривает, и через десять минут это уже тысячи людей видели. Они к этому как будут относиться?Тебе с одной стороны будет Сырский говорить "победа близка, мы сейчас бережем жизни хлопцев", а с другой стороны ты получаешь оттуда такое видео. И что? А это же они посылают! Когда в кадре даже не сидит, а лежит условно твой сын или муж, и говорит: все, дорогая, нам тут крышка, если сейчас русские не придут – гангрена, ампутация, в лучшем случае довезут до лазарета. Она с каким чувством будет дальше находиться?– На этой неделе Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к экстремизму. Насколько это своевременно, и насколько нужен был такой закон?– Число фейков действительно не поддается никакому учету. У нас же есть не только либералы, которые мелят какую-то ахинею, у нас же некоторые военблогеры что пишут – это отдельный роман и две повести. Я так полагаю, что рано или поздно их накроют за этим занятием, потому что это невозможно абсолютно.Конечно, за фейки надо наказывать, я давно об этом говорю. Момент, который здесь важен – это люди, которые отсюда давным-давно уехали, а имущество осталось в расчете на то, что они победят.Мне кажется, что это по аналогии с тем, что было в Крыму с квартирой хуторалиссимуса (которая была конфискована и продана - Ред.), кстати, я бы предлагал Крыму сделать ровно все то же самое с дворцом Софии Ротару, которая точно также это все заслужила, и без всяких на то сантиментов.Я рекомендую, вы посмотрите вчерашние фотографии с детской коляской. Вы просто на это посмотрите! Эти мрази конченные на те деньги, которые им там поступают, условно от аренды московских квартир – они спонсируют ВСУ. На эти деньги был убит четырехмесячный ребенок вчера в Белгорооде.Дайте выводы сделать! Западу не понравилось – ну и наплевать на них восемь тысяч раз. Не нужно вообще обращать на это внимание! Нас должно волновать то, что делаем мы сами, а не то, что делает кто-то.У нас до сих пор, несмотря на прошедшие без малого два столетия, мы ведь как находились в положении героев "Горе от ума" – "что скажет княгиня", старая дура, только у нас "что скажет Запад, либеральная общественность"? Не надо на это вообще обращать внимания.Мир с этой точки зрения очень сильно упростился 24 февраля 2022 года. Каждый занял свое место на той стороне, которая ему близка – соответственно, из этого надо исходить.– К слову о том, что говорит Запад. На этой неделе обеспокоились крайне внезапно ядерным оружием России в космосе. Это было крайне удивительно, потому что внезапно Салливан назначил срочный брифинг для лидеров американского конгресса по этой теме из-за угрозы нацбезопасности США, исходящей из космоса. Откуда это в их головах? Допустим, какой-то смысл мог бы быть, если бы они использовали это, чтобы все-таки продавить закон, законопроект о помощи Киеву. И все равно Палата представителей ушла на каникулы, так и не проголосовав по этому законопроекту. Хватит ли ядерной угрозы из космоса, чтобы собрать их и заставить проголосовать за данный законопроект?– Я думаю, что здесь вообще никакого отношения вся эта шелуха к реальности не имеет – вся эта трескотня с космосом, с боеголовками и т.д.Мне кажется, что в определенном смысле реакция на слова президента России Владимира Владимировича Путина о том, что договариваться надо с глубинным государством, то есть, по линии спецслужб. Потому что, если мы посмотрим, Байден именно это и поручил.В политике все же это должно обставляться красиво, это ж только в телеграме мир такой черно-белый. В реальной политике масса подводных камней, масса историй, которые необходимо реализовывать – вот они, и соответственно, их таким образом пытаются обставить.Я не думаю, что там на полном серьезе сейчас кто-то будет обсуждать, что русские запихнут на орбиту ядерную боеголовку, которая будет сбивать спутники. А почему именно спутники?Мне кажется, что если мы уже подняли ядерную боеголовку туда, ну давайте ее куда-нибудь и скинем. Мест я могу много назвать, где ее вполне могут заслуженно принять на свои головы.Это все равно, что цейсовской оптикой дорогущей резать грецкий орех. Это примерно такое действие по эксплуатации. Или золингеновскую сталь пустить на то, чтобы копать ею землю, грядку. Это несколько странно, правда? Спутник может сбить чем-то другим, не ядерной боеголовской совсем даже.- 21 февраля исполнится 10 лет со дня государственного переворота на Украине. Чему мы научились за эти десять лет, и насколько сильно изменилась Россия за это время? – Россия, конечно, очень сильно поменялась, это совершенно другая страна, совершенно другое общество, совершенно другие люди. А чему мы научились – это очень хороший вопрос.У меня ощущение, что мы не до конца усвоили уроки Майдана, по той лишь причине, что для подавляющего большинства не очень понятен механизм, а как население Украины, очень близкое по духу (на мой взгляд в массе своей это одно и тоже, особенно в русских городах), могло со стремительной скоростью оскотиниться до такого состояния? На этот вопрос мы не ответим.Плюс мы не можем ответить на вопрос, а как так получилось? У нас столько там было пророссийских политиков, объединений, партий, движений, симпозиумов, форумов – куда они все рассосались, где они? И почему некоторые проссийские политики оказались настолько гнойными… дальше здесь многоточие с восклицательным знаком. На этот вопрос мы тоже себе ответить не можем.Мы не можем ответить себе на вопрос, а как вообще так получилось с Украинской Православной Церковью, потому что никто в массе своей не знает этой истории.Я в прошлом году выпустил книгу "Бесы ПЦУ". Мне десятки людей написали, что это же оказывается канитель вся с 1992 года происходила. А мы даже вообще не знали, мы думали, это пришел Порошенко, и решил на посошок перед президентскими выборами эту всю историю закрутить.Когда они читают о том, что это началось – 1992 год, обиды Филарета, анафемы, нереализованные, отжатие храмов, создание своего собственного патриархата – то у людей реально ступор.Казалось бы, соседняя страна, ментально точно такая же, а о ней толком никто ничего не знал. И у меня ощущение, что эти уроки майданные, мы еще будем очень долго учить, потому что, прежде всего, надо, мне кажется, честно признаться, что это произошло еще в том числе при тотальной индифферентности самого российского общества, к тому, что происходило на постсоветском пространстве.Если эти клоуны, политологи на пенсии, они ходили и десятилетиями говорили, что этот аппендикс никуда не денется, это еще двести лет будет Советским Союзом, а он перестал таковым быть уже в начале нулевых! Еще задолго до Майдана Ющенко!Майдан Ющенко уже имел под собой какую-то основу, правда? И Ющенко, что характерно, он же не западенец, правда? Он же не с ивано-франковщины, не с тернопольщины, а он сумской – то есть, с юго-востока, но оказался самой форменной отпетой мразью, которая наградила Бандеру и Шухевича званием героев Украины.Но мы же искренне полагали, что явление Ющенко – это какая-то такая не очень понятная, не очень закономерная конструкция, в общем, это временное явление.Мы с Алексеем Мартыновым в 2004 году, когда Майдан только начался, мы говорили – ребята, если сейчас ничего не делать, через десять лет придут к власти откровенные наци.Наш прогноз сбылся, мы угадали целиком и полностью. Единственное, мы не думали, что это произойдет вот так, при полном попустительстве людей. Эти уроки стоит извлечь.Но мне кажется, что главный урок должно будет извлечь вообще после этого всего украинское общество – до чего оно довело собственную страну, как они предали могилы своих дедов и прадедов, и чего теперь с этим со всм делать.Мне кажется, что, прежде всего, должны украинцы на это отвечать. Хотя я прекрасно знаю, что там найдутся опять эти странные персонажи, как небезызвестный политолог Ковтун, он, узнав о том, что мой прадед харьковский и там похоронен, он сказал – вот, ты тоже украинец, приедешь, и будешь восстанавливать!И я понял, что мысленно эта модель все равно работает, что придут русские и будут это все им делать, а они будут это дело перекуривать.Вот было бы неплохо, чтобы они тоже бы вынесли для себя урок, потому несложно восстановить, но и в следующий раз тогда будет ровно то же самое. Советская власть это уже делала дважды! Результат на табло.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20240114/1052680030.html

https://ukraina.ru/20240217/1053367466.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, армен гаспарян