"Там живые люди": полковник Баранец объяснил, почему не нужно "выпахивать" на 300 км территорию Украины
В боевом столкновении на Украине победит та сторона, которая быстрее найдет противоядие против главных инструментов противника. Потому что сегодня на фронтах произошло технологическое выравнивание сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На стратегическом уровне остро стоит вопрос о том, когда же ВСУ перестанут бить по Белгороду. Если ВС РФ отодвинут противника на 500 км, то у него появятся ракеты на 600. Таким образом война порождает новые технологические задачи, рассказал обозреватель.
"Некоторые лютые диванные стратеги любят поговорить, что надо выпахать всю территорию Украины на 300 километров. Но там же живые люди. Там дети, женщины и старики. Чуть ли не ядерное оружие предлагают использовать против Украины", - подчеркнул Баранец.
Конечно, российское командование на это не пойдет. Для противодействия врагу надо искать другое оружие. В этом боевом столкновении победит та сторона, которая быстрее найдет противоядие против главных инструментов противника, добавил военный.
Нужно признать, что на фронте произошло технологическое выравнивание сил. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится своими "Кинжалами" и "Калибрами". Но при этом у ВСУ есть дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, резюмировал собеседник Украина.ру.
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