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Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма

Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма - 15.02.2024 Украина.ру

Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма

Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом. Таким мнением поделился 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России"

2024-02-15T12:19

2024-02-15T12:19

2024-02-15T12:19

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Весной 2014 года жители полуострова сделали осознанный выбор в пользу воссоединения с Россией, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, заявил Лавров.В сборнике опубликованы договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, уточнил министр.В начале месяца президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.Депутат Госдумы России от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик указал, что Дуда своим заявлением "выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского". Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.

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крым, новости, сергей лавров, украина, россия