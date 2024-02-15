Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма - 15.02.2024 Украина.ру
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Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма
Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма - 15.02.2024 Украина.ру
Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма
Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом. Таким мнением поделился 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России"
2024-02-15T12:19
2024-02-15T12:19
крым
новости
сергей лавров
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Весной 2014 года жители полуострова сделали осознанный выбор в пользу воссоединения с Россией, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, заявил Лавров.В сборнике опубликованы договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, уточнил министр.В начале месяца президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.Депутат Госдумы России от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик указал, что Дуда своим заявлением "выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского". Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
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крым, новости, сергей лавров, украина, россия
Крым, Новости, Сергей Лавров, Украина, Россия

Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма

12:19 15.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом. Таким мнением поделился 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России"
Весной 2014 года жители полуострова сделали осознанный выбор в пользу воссоединения с Россией, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, заявил Лавров.
"Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, полностью отвечающим логике исторического процесса и коренным интересам жителей полуострова. Об этом собственно идет речь в том сборнике, который мы сегодня презентуем. В нем, в частности, фигурируют уникальные и удивительные документальные свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией", - сказал Лавров.
В сборнике опубликованы договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, уточнил министр.
В начале месяца президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.
Депутат Госдумы России от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик указал, что Дуда своим заявлением "выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского".
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.
При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 07:58
Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с ПутинымНужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего интервью с российским лидером
 
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Заголовок открываемого материала
12:23Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко
12:19Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма
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