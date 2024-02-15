https://ukraina.ru/20240215/1053282357.html

"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей

"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей - 15.02.2024 Украина.ру

"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей

Было много моментов, когда судьба берегла меня от каких-то плохих событий. Когда только-только укомплектовывали наше подразделение, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я пропал из списка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)

2024-02-15T04:20

2024-02-15T04:20

2024-02-15T04:20

новости

разведка

вс рф

сво

спецоперация

боец

военные

россия

украина

судьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043663184_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_219074421a48139486effba323dc23d5.jpg

Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик."Я верю в судьбу. Было много моментов, где меня судьба берегла от каких-то, может быть, плохих действий", - добавил военный.Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.Из того первого подразделения сейчас кто-то жив-здоров, а кто-то - уже нет. В первой роте, которая заходила в самом начале, погибших было человек 10, а те, кто затрехсотился (раненые) — это еще человек 15–20, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, разведка, вс рф, сво, спецоперация, боец, военные, россия, украина, судьба