"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей - 15.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240215/1053282357.html
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей - 15.02.2024 Украина.ру
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
Было много моментов, когда судьба берегла меня от каких-то плохих событий. Когда только-только укомплектовывали наше подразделение, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я пропал из списка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T04:20
2024-02-15T04:20
новости
разведка
вс рф
сво
спецоперация
боец
военные
россия
украина
судьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043663184_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_219074421a48139486effba323dc23d5.jpg
Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик."Я верю в судьбу. Было много моментов, где меня судьба берегла от каких-то, может быть, плохих действий", - добавил военный.Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.Из того первого подразделения сейчас кто-то жив-здоров, а кто-то - уже нет. В первой роте, которая заходила в самом начале, погибших было человек 10, а те, кто затрехсотился (раненые) — это еще человек 15–20, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043663184_0:0:2695:2022_1920x0_80_0_0_4c022f43c28fbfda19cf949797fb5f69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, разведка, вс рф, сво, спецоперация, боец, военные, россия, украина, судьба
Новости, разведка, ВС РФ, СВО, Спецоперация, боец, военные, Россия, Украина, судьба

"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей

04:20 15.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Было много моментов, когда судьба берегла меня от каких-то плохих событий. Когда только-только укомплектовывали наше подразделение, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я пропал из списка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик.
"Я верю в судьбу. Было много моментов, где меня судьба берегла от каких-то, может быть, плохих действий", - добавил военный.
Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.
"Мы же изначально ехали как бы на учения. И вот я попал в список, уже собираться начал, а потом раз — и пропал из этого списка, и мне сказали: "Ты не едешь". Кто это решил, как решил, по какой причине — не могу сказать", - подчеркнул Турист.
Из того первого подразделения сейчас кто-то жив-здоров, а кто-то - уже нет. В первой роте, которая заходила в самом начале, погибших было человек 10, а те, кто затрехсотился (раненые) — это еще человек 15–20, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виктор Баранец интервью
13 февраля, 04:00
Полковник Виктор Баранец: Если Россия не "припудрит" новые "Авдеевки", ВСУ в мае нанесут ей новый ударБыло бы глупо и даже преступно ждать, пока противник соберет все войска, хорошо вооружится и начнет новое наступление. Нам надо сыграть на опережение и отбить охоту у ВСУ куда-то наступать
 
НовостиразведкаВС РФСВОСпецоперациябоецвоенныеРоссияУкраинасудьба
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
04:20"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
04:18Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
04:00"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям
03:30Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков
03:20"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
03:10Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
03:00"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
19:30Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
18:02Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля
17:27"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова
17:26Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились
Лента новостейМолния