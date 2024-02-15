https://ukraina.ru/20240215/1053282357.html
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей - 15.02.2024 Украина.ру
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
Было много моментов, когда судьба берегла меня от каких-то плохих событий. Когда только-только укомплектовывали наше подразделение, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я пропал из списка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T04:20
2024-02-15T04:20
2024-02-15T04:20
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Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик."Я верю в судьбу. Было много моментов, где меня судьба берегла от каких-то, может быть, плохих действий", - добавил военный.Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.Из того первого подразделения сейчас кто-то жив-здоров, а кто-то - уже нет. В первой роте, которая заходила в самом начале, погибших было человек 10, а те, кто затрехсотился (раненые) — это еще человек 15–20, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html
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новости, разведка, вс рф, сво, спецоперация, боец, военные, россия, украина, судьба
Новости, разведка, ВС РФ, СВО, Спецоперация, боец, военные, Россия, Украина, судьба
"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
Было много моментов, когда судьба берегла меня от каких-то плохих событий. Когда только-только укомплектовывали наше подразделение, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я пропал из списка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик.
"Я верю в судьбу. Было много моментов, где меня судьба берегла от каких-то, может быть, плохих действий", - добавил военный.
Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.
"Мы же изначально ехали как бы на учения. И вот я попал в список, уже собираться начал, а потом раз — и пропал из этого списка, и мне сказали: "Ты не едешь". Кто это решил, как решил, по какой причине — не могу сказать", - подчеркнул Турист.
Из того первого подразделения сейчас кто-то жив-здоров, а кто-то - уже нет. В первой роте, которая заходила в самом начале, погибших было человек 10, а те, кто затрехсотился (раненые) — это еще человек 15–20, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь