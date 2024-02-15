https://ukraina.ru/20240215/1053281410.html

"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным

"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным - 15.02.2024 Украина.ру

"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным

В свободное от службы время, когда еще не было СВО, я ремонтировал много автомобилей. Когда я только-только прибыл на фронт, командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик, младший сержант с позывным Турист (Михалыч)

2024-02-15T03:00

2024-02-15T03:00

2024-02-15T03:00

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разведчик

техника

военная техника

восстановление

автомобили

батальон

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С 2015 года я служу в разведке. Но в зону СВО попал не с самого начала, потому что туда уезжал не весь разведбат, а только рота. Потом начали укомплектовывать другие батальоны, из нашего туда вытаскивали людей, рассказал разведчик.Но я в эти списки не попадал, а когда меня уже должны были забрать, командир батальона очень сильно посодействовал и помог, чтобы я сразу попал к своим. И я попал к тем ребятам, с которыми служил раньше, добавил военный.Когда я только-только прибыл, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов, минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, разведчик, техника, военная техника, восстановление, автомобили, батальон