"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
В свободное от службы время, когда еще не было СВО, я ремонтировал много автомобилей. Когда я только-только прибыл на фронт, командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик, младший сержант с позывным Турист (Михалыч)
С 2015 года я служу в разведке. Но в зону СВО попал не с самого начала, потому что туда уезжал не весь разведбат, а только рота. Потом начали укомплектовывать другие батальоны, из нашего туда вытаскивали людей, рассказал разведчик.
Но я в эти списки не попадал, а когда меня уже должны были забрать, командир батальона очень сильно посодействовал и помог, чтобы я сразу попал к своим. И я попал к тем ребятам, с которыми служил раньше, добавил военный.
"В свободное от службы время, когда еще не было СВО, я ремонтировал много автомобилей. Кому за деньги, кому просто так, кому баш на баш. Кому-то оказываешь услугу за услугу, кому-то за кофе, печеньки, приколюшки, кому-то за спасибо", - поделился Турист.
Когда я только-только прибыл, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов, минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, заключил собеседник Украина.ру.
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