"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным - 15.02.2024 Украина.ру
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"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным - 15.02.2024 Украина.ру
"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
В свободное от службы время, когда еще не было СВО, я ремонтировал много автомобилей. Когда я только-только прибыл на фронт, командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик, младший сержант с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T03:00
2024-02-15T03:00
новости
сво
разведчик
техника
военная техника
восстановление
автомобили
батальон
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С 2015 года я служу в разведке. Но в зону СВО попал не с самого начала, потому что туда уезжал не весь разведбат, а только рота. Потом начали укомплектовывать другие батальоны, из нашего туда вытаскивали людей, рассказал разведчик.Но я в эти списки не попадал, а когда меня уже должны были забрать, командир батальона очень сильно посодействовал и помог, чтобы я сразу попал к своим. И я попал к тем ребятам, с которыми служил раньше, добавил военный.Когда я только-только прибыл, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов, минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html
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новости, сво, разведчик, техника, военная техника, восстановление, автомобили, батальон
Новости, СВО, разведчик, техника, военная техника, восстановление, автомобили, батальон

"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным

03:00 15.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Разведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В свободное от службы время, когда еще не было СВО, я ремонтировал много автомобилей. Когда я только-только прибыл на фронт, командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик, младший сержант с позывным Турист (Михалыч)
С 2015 года я служу в разведке. Но в зону СВО попал не с самого начала, потому что туда уезжал не весь разведбат, а только рота. Потом начали укомплектовывать другие батальоны, из нашего туда вытаскивали людей, рассказал разведчик.
Но я в эти списки не попадал, а когда меня уже должны были забрать, командир батальона очень сильно посодействовал и помог, чтобы я сразу попал к своим. И я попал к тем ребятам, с которыми служил раньше, добавил военный.

"В свободное от службы время, когда еще не было СВО, я ремонтировал много автомобилей. Кому за деньги, кому просто так, кому баш на баш. Кому-то оказываешь услугу за услугу, кому-то за кофе, печеньки, приколюшки, кому-то за спасибо", - поделился Турист.

Когда я только-только прибыл, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов, минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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