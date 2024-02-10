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Москва празднует китайский Новый год

Москва празднует китайский Новый год - 10.02.2024 Украина.ру

Москва празднует китайский Новый год

В преддверии китайского Нового года Москва, столица нашего крупнейшего соседа - России, украсилась традиционными красными китайскими фонарями: в этом году впервые в истории наших отношений, москвичи смогут вместе с нами отметить наш самый любимый праздник, специально для Украина.ру написал известный китайский публицист Сюй Цзицзюнь

2024-02-10T08:03

2024-02-10T08:03

2024-02-10T08:05

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китай

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Все улицы Москвы, включая Арбат, украшены в красный цвет. Красный – это цвет счастья и радости.В дни празднования китайского Нового года в Москве подготовлен ряд ярких культурных мероприятий активного отдыха, концертов, выставок в музеях и зоопарках. 10 февраля в музее Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева проведут День Дракона. Также москвичи смогут понаблюдать за световым шоу, который развернётся прямо у стен Кремля. С 10 по 24 февраля в Московском зоопарке будут представлены китайские животные. Вы сможете вблизи увидеть один из символов нашей страны, наших панд.Все эти мероприятиях говорят о том, что в контексте новой эпохи дружба между народами Китая и России, постоянно укрепляется, мы лучше узнаем друг друга.Москва распростёрла свои дружеские объятия для китайской культуры, показывая тем, что решимость России смотреть на Восток — это не просто красивые слова, а решение, воплощаемое в жизнь.С началом в 2022 году конфликта на Украине Россия подверглась жестким санкциям со стороны антироссийской коалиции из 50 стран во главе с США. России пришлось собрать всю свою экономическую и военную мощь, консолидировать общество для противостояния громадному давлению Запада. На этом фоне вы не должны беспокоиться о состоянии доверительных отношений между нашими странами. Вступив в противостояние с Россией, американцы не проявили доброй воли и к Китаю, не говоря уже об искренности. Мы хорошо знаем и понимаем кто есть кто. Китай и Россия находятся в боевой позиции спина к спине, мы можем достичь взаимопомощи и взаимной выгоды на стратегическом уровне.Поскольку в этом наши страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений, совместно мы заявили о начале годов китайско-российской культуры в Китае и России соответственно. Мероприятия будут проводиться с 2024 по 2025 год с целью дальнейшего развития отношений между двумя странами и расширения двустороннего сотрудничества в области культуры.Насколько я знаю, с этой целью Правительство РФ учредило Российский подготовительный комитет по проведению Года культуры между Россией и Китаем и оказывает необходимое содействие в его работе. В задачи комитета входит разработка основной программы мероприятий, координация деятельности соответствующих ведомств и организаций правительства России и субъектов Российской Федерации, а также поддержание связей и координации работы с китайской стороной.Китайцы приветствуют интерес к нашей культуре в зарубежных странах, и сами любят отмечать праздники, перешедшие к нам от других народов. Есть и такие, которые противятся всему иностранному: кто-то за, а кто-то и против. Знаю, что, и у вас также. Всю сложность вопросов влияния и обмена культур не опишешь в одной статье. Я знаю, что в рунете есть мнение, дескать, "Россия — это европейская культура, и нет никаких причин праздновать китайский Новый год". Несмотря на то, что Запад отверг вашу культуру, есть у вас в стране ещё фантазирующие об интеграции в западный мир или считают, что ваша страна естественным образом является частью западного мира. Эта мечтательность была одним из факторов распада Советского Союза и свидетельством того, что не нужно равняться на западный мир. Впрочем, и в Китае мнения разнятся.В сентябре 2023 года по приглашению редакции Украина.ру мне посчастливилось посетить Россию, я смог довольно хорошо посмотреть Москву. Различные стили московской архитектуры отражают разнообразие культуры вашей страны, ведь в современной России насчитывается до 200 национальностей! У вас есть опыт общения и жизни в большой семье народов. Празднование Года Китая позволит вам лучше узнать нас, ваших соседей. Мы же, отмечая год России, а нас тоже много, 56 больших и малых национальностей, лучше поймём вас.Побывав в вашей стране я обратил внимание на один досадный факт: в России слишком мало людей, которые могут говорить по-китайски. Приехав домой и подумав, я понял, что и в Китае, мало кто понимает вашу речь.Китайско-российские культурные и торговые отношения зачастую все еще вынуждены строиться на основе английского языка, что не соответствует статусам Китая и России как великих держав. Близкие отношения Китая и России должны отражаться в гражданском взаимодействии посредством наших языков!Я надеюсь, что в будущем две страны продолжат углублять сотрудничество во многих областях. Кроме экономики и военной сферы, мы обратим внимание на наши культуры. Так мы лучше узнаем друг друга и сможем дружить. А как известно, дружеские отношения между Китаем и Россией напрямую определяют будущее всего человечества.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

https://ukraina.ru/20231114/1051004744.html

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кнр (китай)

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Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

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Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

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