https://ukraina.ru/20240209/1053194998.html

За подхалимство и готовность жертвовать украинцами. Почему Зеленский назначил главкомом генерала Сырского

За подхалимство и готовность жертвовать украинцами. Почему Зеленский назначил главкомом генерала Сырского - 09.02.2024 Украина.ру

За подхалимство и готовность жертвовать украинцами. Почему Зеленский назначил главкомом генерала Сырского

В четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский все-таки уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив вместо него генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками

2024-02-09T12:15

2024-02-09T12:15

2024-02-09T13:18

эксклюзив

украина

александр сырский

валерий залужный

владимир зеленский

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047525139_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d547390b46df8e85ed6441bcdad192fb.jpg.webp

За день до отставки Залужный не явился в парламент представлять новый драконовский законопроект о мобилизации, хотя сам ранее активно требовал новых солдат.Американские СМИ, близкие к демократам, критикуют Залужного за провал прошлогоднего контрнаступления, утверждая, что он не послушал советы американских инструкторов и распылил силы, вместо того чтобы бить в одну точку. В свою очередь, радикальный националист Игорь Мосийчук утверждает, что Залужного уволили из-за политической ревности Зеленского.Весной 2023 года украинские telegram-каналы уже писали о конфликте Залужного и Сырского по поводу тактики битвы за Бахмут, который по итогу стал снова Артёмовском. Залужный якобы считал бессмысленной трату резервов в этой битве, а командующий Сухопутными войсками Сырский хотел выслужиться и приказывал удерживать Бахмут любой ценой.В конце прошлого года в украинских пабликах даже писали о существовании параллельно двух украинских армий, подчиняющихся Сырскому и Залужному, что противоречило принципу единоначалия.В интервью западным СМИ Залужный просил дать ему какое-нибудь "вундерваффе", которое могло бы переломить ход боевых действий, делая ставку на роботизированные системы. Британская The Times со ссылкой на министра обороны Умерова, пишет, что Залужный напрямую вел переговоры с союзниками о поставках, через голову министерства обороны, а Зеленский ревностно пытается исключить возможность общения с Западом без своего участия, поэтому даже депутатам запретил выезд за границу.В то же время генерал Сырский известен среди украинских военных как организатор так называемых "мясных" штурмов, хотя ему пришлось сдавать город за городом. Однако он оказался более верным и лояльным Зеленскому, что вновь подтверждает основную концепцию украинской политической системы, для которой нужны не эффективные, а верные. И сейчас ему, вероятно, придется воплощать в жизнь военную стратегию главы МИД Дмитрия Кулебы, который недавно выразил готовность воевать одними саперными лопатками.Лояльность генерала Сырского еще до начала СВО принимала форму откровенного подхалимства. В 2020 году в Киеве он открывал памятный знак в честь участников АТО в Донбассе. На нем изображены солдаты из трех родов войск – танкист, летчик и пехотинец. При этом танкист внешне напоминает Владимира Зеленского, а двое других солдат – командующего Объединенными силами Сергея Наева и самого Александра Сырского."Сырский - человек Зеленского и Ермака. Полностью контролируемый и полностью исполняет то, что хочет Банковая. Скажем так, карьерист и подхалим", - характеризует генерала украинский telegram-канал "Легитимный".Украинский политолог Кость Бондаренко также отмечает сервильность Сырского. "Александр Станиславович давно считается любимчиком Ермака (а еще большим любимчиком Марьяны Безуглой). Искусственное возвеличивание "успехов" генерала Сырского, среди которых битва за Бахмут, не новость. Также не новость сервильная позиция по отношению к Зеленскому и Ермаку", - пишет Бондаренко.Смена главкома произошла на фоне наступления российских войск в Авдеевке, где оборона ВСУ уже трещит по швам. В украинских военных пабликах по этому поводу шутят, что Сырский сдал Соледар, сдал Бахмут и теперь должен сдать Авдеевку. Несмотря на конфликт с Залужным, о котором долго писала западная пресса, фактически Зеленский сейчас освободил Залужного от ассоциации с неминуемой сдачей Авдеевки.В 2015 году Сырский также возглавлял украинские силы во время битвы за Дебальцево, окончившейся окружением и поражением. Проще говоря, у генерала внушительный послужной список поражений, но останавливаться на достигнутом он, видимо, не собирается.Тем не менее Зеленский объяснил свое решение желанием получить какую-нибудь перемогу. "Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе… Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинская держава, украинская армия способны побеждать", - заявил Зеленский.Александр Сырский родился во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное Училище. Родители и брат нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец — полковник ВС РФ в отставке. Его 28-летний сын живёт в Австралии.Новый главком ВСУ плохо говорит на украинском языке, что обязательно для всех госслужащих, поэтому следует в скором времени ожидать упреков в его адрес со стороны Ирины Фарион, "мовного омбудсмена" и рядовых националистов. Количество упреков в его адрес будет нарастать по мере того, как русскоязычный генерал будет гробить еще больше украинцев в бессмысленных лобовых атаках.По службе Сырского продвигали с начала 2000-х, когда он стал активно внедрять стандарты НАТО и развивать сотрудничество с Альянсом. В 2013 при Викторе Януковиче Сырский занял должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, где отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического союза.В свою очередь теперь уже бывшему главкому Залужному ставили в вину тот факт, что он смел пререкаться с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком А. Милли. Проще говоря, бывший главком "незалежной" иногда забывал о субординации.В роли нового главкома от Сырского следует ожидать усиления "мясных" штурмов. Следовательно, новый законопроект о мобилизации продавят во втором чтении, так как для тактики Сырского необходимо больше пушечного мяса. "Зеленский хочет больших побед. Я думаю, что необдуманных атак будет больше. И удерживать территории, за которые не следует держаться", - комментирует смену главкома американское издание The Washington Post.Смена главкома на сервильную, но неэффективную фигуру многое говорит о том мире, в котором пребывает Зеленский. Ему хочется слышать о победах, о своей гениальности, нежиться в теплой ванне благоприятных новостей. И Сырский должен ему это обеспечить, пусть даже в "мясных" штурмах с лопатами наперевес придется положить оставшееся украинское население.

https://ukraina.ru/20240209/1053194685.html

https://ukraina.ru/20240209/1053194822.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, мобилизация