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Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?

Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты? - 08.02.2024 Украина.ру

Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?

Одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Такое мнение 8 февраля на Совете по науке и образованию высказал президент России Владимир Путин

2024-02-08T17:51

2024-02-08T17:51

2024-02-08T17:51

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владимир путин

образование

патриотизм

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По словам президента, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность патриота - человека, который любит Родину и готов к самопожертвованию."Но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотичного настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое", - подчеркнул Путин.Российский лидер полагает, что надо продолжить уделять усиленное внимание естественным наукам — физике, химии, математике. По его мнению, нужно также выстраивать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, образование, патриотизм, специалисты