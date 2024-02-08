https://ukraina.ru/20240208/1053176756.html
Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?
Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты? - 08.02.2024 Украина.ру
Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?
Одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Такое мнение 8 февраля на Совете по науке и образованию высказал президент России Владимир Путин
2024-02-08T17:51
2024-02-08T17:51
2024-02-08T17:51
новости
владимир путин
образование
патриотизм
специалисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052102603_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_96b2cb041cfbe0a2568504d0d3109b15.jpg
По словам президента, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность патриота - человека, который любит Родину и готов к самопожертвованию."Но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотичного настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое", - подчеркнул Путин.Российский лидер полагает, что надо продолжить уделять усиленное внимание естественным наукам — физике, химии, математике. По его мнению, нужно также выстраивать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052102603_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_a6071addd7155fc0ee690ef0fd676bac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, образование, патриотизм, специалисты
Новости, Владимир Путин, образование, патриотизм, специалисты
Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?
Одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Такое мнение 8 февраля на Совете по науке и образованию высказал президент России Владимир Путин
По словам президента, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность патриота - человека, который любит Родину и готов к самопожертвованию.
"Но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотичного настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое", - подчеркнул Путин.
Российский лидер полагает, что надо продолжить уделять усиленное внимание естественным наукам — физике, химии, математике. По его мнению, нужно также выстраивать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.