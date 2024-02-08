Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты? - 08.02.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?
Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты? - 08.02.2024 Украина.ру
Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?
Одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Такое мнение 8 февраля на Совете по науке и образованию высказал президент России Владимир Путин
2024-02-08T17:51
2024-02-08T17:51
новости
владимир путин
образование
патриотизм
специалисты
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По словам президента, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность патриота - человека, который любит Родину и готов к самопожертвованию."Но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотичного настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое", - подчеркнул Путин.Российский лидер полагает, что надо продолжить уделять усиленное внимание естественным наукам — физике, химии, математике. По его мнению, нужно также выстраивать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.
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новости, владимир путин, образование, патриотизм, специалисты
Новости, Владимир Путин, образование, патриотизм, специалисты

Путин рассказал, кто нужен России: специалисты или патриоты?

17:51 08.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
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Одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Такое мнение 8 февраля на Совете по науке и образованию высказал президент России Владимир Путин
По словам президента, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность патриота - человека, который любит Родину и готов к самопожертвованию.
"Но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотичного настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое", - подчеркнул Путин.
Российский лидер полагает, что надо продолжить уделять усиленное внимание естественным наукам — физике, химии, математике. По его мнению, нужно также выстраивать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.
 
НовостиВладимир Путинобразованиепатриотизмспециалисты
 
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